История Галочки Калинниковой: единственная женщина, удостоенная чести носить краповый берет

Возможность носить краповый берет – символ мужества и чести получают бойцы спецназа после прохождения серьёзных испытаний. Женщины в силу природных возможностей не могут с ними справиться, поэтому берет – это прерогатива исключительно мужчин. Но не бывает правил без исключений.
Галя Калинникова – уроженка Новочеркасска трудилась в первом окружном военном госпитале Внутренних войск МВД СССР в родном городе. Именно там был сформирован полк «Тайфун», к которому Галину прикрепили в качестве медсестры. До этого она успела побывать в Нагорном Карабахе, куда ездила в командировку в составе групп спецназа Новочеркасской дивизии.
Изначально бойцы не воспринимали Калинникову всерьёз, называли миниатюрную медсестру Дюймовочкой. И действительно, по признанию самой Галины Филипповны, страху она натерпелась по полной и даже подумывала навсегда остаться на спокойной работе в госпитале. Тем более что рисковать было чем: дома маму ждала дочка.
Но когда спецназ отправили в Северную Осетию, времени на раздумья уже не осталось. Затем была Первая чеченская война, и группу направили в село Самашки Ачхой-Мартановского района. Здесь шли жестокие и напряжённые бои. Благодаря смелости и преданности делу Галина спасла множество жизней. Бойцы готовы были кланяться отважной медсестре в ноги, а замкомандира «Тайфуна» звал её фельдшером от Бога.
Зимой 1995 года Галину контузило. Это случилось при движении колонны по направлению к станице Ассиновской, где нужно было забрать раненых. Сперва подорвался на мине первый «Урал», а затем второй, в котором была Калинникова. Женщина сразу же бросилась к водителям первой машины, ввела бойцам обезболивающее и сделала перевязку. Несмотря на то, что сама была залита кровью. О своих ощущениях в тот момент Галина вспоминала так: «По голове будто молотом ударили, и перед глазами искры замелькали».
Немного придя в себя, оттащила ребят от покорёженной машины. Вскоре подъехали другие бойцы «Тайфуна» и отвезли отважного фельдшера в госпиталь. Пролежав месяц, Калинникова вернулась к исполнению своих обязанностей. Весной того же года Галину Филипповну наградили орденом Мужества, а через год официально закрепили её право носить краповый берет.
После того, как в 1998 году «Тайфун» был расформирован, Калинникова продолжила работать медиком. В 2004 году вышла в отставку и занялась бизнесом в сфере розничной торговли.
Пример Галины Филипповны доказывает, что настоящий русский боец вне зависимости от возраста, пола, состояния всегда будет идти до конца, делая своё дело, даже перед лицом смерти.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но командир Нацгвардии генерал армии Золотов, который раньше был охранником Собчака и носил портфель за Ксюшей, исправил ситуацию. Теперь у России есть краповики - мощные бойцы, которые как американский Рамбо, только еще страшнее. Международных террористов они рубят в капусту, а бандеровцев ломают об колено.