История Галочки Калинниковой: единственная женщина, удостоенная чести носить краповый берет

Галя Калинникова – уроженка Новочеркасска трудилась в первом окружном военном госпитале Внутренних войск МВД СССР в родном городе. Именно там был сформирован полк «Тайфун», к которому Галину прикрепили в качестве медсестры. До этого она успела побывать в Нагорном Карабахе, куда ездила в командировку в составе групп спецназа Новочеркасской дивизии.

Изначально бойцы не воспринимали Калинникову всерьёз, называли миниатюрную медсестру Дюймовочкой. И действительно, по признанию самой Галины Филипповны, страху она натерпелась по полной и даже подумывала навсегда остаться на спокойной работе в госпитале. Тем более что рисковать было чем: дома маму ждала дочка.