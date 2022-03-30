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История Галочки Калинниковой: единственная женщина, удостоенная чести носить краповый берет

История Галочки Калинниковой: единственная женщина, удостоенная чести носить краповый берет (3 фото)

Автор:
30 марта 2022 12:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Галина Калинникова   женщина   краповый берет   подвиг   спецназ   тайфун   фельдшер   
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Возможность носить краповый берет – символ мужества и чести получают бойцы спецназа после прохождения серьёзных испытаний. Женщины в силу природных возможностей не могут с ними справиться, поэтому берет – это прерогатива исключительно мужчин. Но не бывает правил без исключений.

Галя Калинникова – уроженка Новочеркасска трудилась в первом окружном военном госпитале Внутренних войск МВД СССР в родном городе. Именно там был сформирован полк «Тайфун», к которому Галину прикрепили в качестве медсестры. До этого она успела побывать в Нагорном Карабахе, куда ездила в командировку в составе групп спецназа Новочеркасской дивизии.

Изначально бойцы не воспринимали Калинникову всерьёз, называли миниатюрную медсестру Дюймовочкой. И действительно, по признанию самой Галины Филипповны, страху она натерпелась по полной и даже подумывала навсегда остаться на спокойной работе в госпитале. Тем более что рисковать было чем: дома маму ждала дочка.


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Но когда спецназ отправили в Северную Осетию, времени на раздумья уже не осталось. Затем  была Первая чеченская война, и группу направили в село Самашки Ачхой-Мартановского района. Здесь шли жестокие и напряжённые бои. Благодаря смелости и преданности делу Галина спасла множество жизней. Бойцы готовы были кланяться отважной медсестре в ноги, а замкомандира «Тайфуна» звал её фельдшером от Бога.

Зимой 1995 года Галину контузило. Это случилось при движении колонны по направлению к станице Ассиновской, где нужно было забрать раненых. Сперва подорвался на мине первый «Урал», а затем второй, в котором была Калинникова. Женщина сразу же бросилась к водителям первой машины, ввела бойцам обезболивающее и сделала перевязку. Несмотря на то, что сама была залита кровью. О своих ощущениях в тот момент Галина вспоминала так: «По голове будто молотом ударили, и перед глазами искры замелькали».


Немного придя в себя, оттащила ребят от покорёженной машины. Вскоре подъехали другие бойцы «Тайфуна» и отвезли отважного фельдшера в госпиталь. Пролежав месяц, Калинникова вернулась к исполнению своих обязанностей. Весной того же года Галину Филипповну наградили орденом Мужества, а через год официально закрепили её право носить краповый берет.

После того, как в 1998 году «Тайфун» был расформирован, Калинникова продолжила работать медиком. В 2004 году вышла в отставку и занялась бизнесом в сфере розничной торговли.

Пример Галины Филипповны доказывает, что настоящий русский боец вне зависимости от возраста, пола, состояния всегда будет идти до конца, делая своё дело, даже перед лицом смерти.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Галина Калинникова   женщина   краповый берет   подвиг   спецназ   тайфун   фельдшер   
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8  комментариев
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Иван 2 часа назад
У Ельцина тоже есть краповый берет. И у Медведева.
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SR 51 минуту назад
За последние годы "краповый берет" полностью себя дискредитировал.
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Frank Borman Час назад
В начале ВОВ немцы фактически рагромили КА. Дошли до Москвы и Сталинграда, чуть-чуть не захватили Ленинград и Кавказ. В плен немцам сдавались целые дивизии и корпуса. А все почему? Ну не было тогда еще у КА бойцов, награжденных краповым беретом. Были только обычные солдаты. Из-за этого СССР чуть не проиграл войну.
Но командир Нацгвардии генерал армии Золотов, который раньше был охранником Собчака и носил портфель за Ксюшей, исправил ситуацию. Теперь у России есть краповики - мощные бойцы, которые как американский Рамбо, только еще страшнее. Международных террористов они рубят в капусту, а бандеровцев ломают об колено.
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144
Игорь Иванов Час назад
Заметил,уже давно, стиль написания постов на фишках как для "Веселых картинок" и "Мурзилки"
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