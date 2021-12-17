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40 исторических снимков блокадного Ленинграда

40 исторических снимков блокадного Ленинграда (41 фото)

Автор:
17 декабря 2021 16:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: Блокада Ленинграда   Великая Отечественная война   СССР   война   исторические фото   история   черно-белые фото   
1206
41

Военная блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года, когда вермахт перекрыл последнюю дорогу к городу, и продлилась 872 дня, до 27 января 1944 года. В 21 веке некоторые историки классифицировали блокаду Ленинграда как геноцид из-за преднамеренного истребления мирного населения города. На этих исторических снимках запечатлены улицы блокадного Ленинграда с 1941 по 1944 год.

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Метки: Блокада Ленинграда   Великая Отечественная война   СССР   война   исторические фото   история   черно-белые фото   
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6  комментариев
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23k
Ваня Час назад
я учился в питере и у меня половина педсостава в институте были блокадники... низкий поклон им всем...
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29k
LEPA 12 минут назад
Спасибо автору. Многие снимки вижу впервые.
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771
Nick Полчаса назад
В наше время при аналогичной ситуации, кроме вони тиктокеров и нытья в телеграме, ничего бы не делалось... просрали бы любую блокаду и войну. Предали бы всё и вся.
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574
Mixan Час назад
И все же выстояли ! Если бы не верили в СССР и Сталину ,такое вряд ли бы выдержали ..Вечная память блокадникам, их мужество и стойкость были примером для страны и для мира ..Смотрите ,те кто хочет переписать историю и оболгать Советский народ и СССР ..Эти фото все за себя
Спасибо автор за фото многие не видел ..
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21k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Сейчас в нашей относительно сытой и спокойной жизни даже представить сложно то, с чем люди столкнулись во время блокады
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