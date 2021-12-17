40 исторических снимков блокадного Ленинграда

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Военная блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года, когда вермахт перекрыл последнюю дорогу к городу, и продлилась 872 дня, до 27 января 1944 года. В 21 веке некоторые историки классифицировали блокаду Ленинграда как геноцид из-за преднамеренного истребления мирного населения города. На этих исторических снимках запечатлены улицы блокадного Ленинграда с 1941 по 1944 год.
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Метки: Блокада Ленинграда Великая Отечественная война СССР война исторические фото история черно-белые фото
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Спасибо автор за фото многие не видел ..