4 легендарных советских лётчика Великой Отечественной войны

Дважды герой Советского Союза, совершил 475 боевых вылетов и сбил 60 вражеских машин. Он стал прообразом «маэстро« Титаренко в фильме «В бой идут одни старики».

Виталий закончил лётное училище в «звёздном выпуске« с Кожедубом, Лавриненковым, Боровых и Лихолетовым. На фронт попал в 1942-ом. В том же году одержал первую победу - сбил бомбардировщик Do-217. С этим случаем связана забавная история: незадолго до этого Попков серьёзно нарушил дисциплину и в наказание его назначили на кухню. Пока он уныло мешал булькующую кашу, над аэродромом появились два Do-217 и два прикрывавших их «Мессершмитта». Виталий прямо в фартуку запрыгнул в истребитель и сбил свой первый Do-217. Когда приземлился, командир полка спросил: «Что же ты и “Мессеры” не прихватил?» И вернул его в строй.

В августе 1942 года Виталий под Сталинградом сбил одного из известнейших немецких асов - Германа Графа, у того на счету было больше 200 побед в воздушных боях. Граф выжил и его отправили в лагерь на перевоспитание. Через несколько лет он вернулся в Германию убеждённым антифашистом и до конца жизни твердил, что нацизм - это зло.

Иван Кожедуб