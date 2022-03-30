4 легендарных советских лётчика Великой Отечественной войны

Они сбили больше 200 самолётов противника и навсегда вошли в историю.
Война выковала многих асов воздушных боёв. Они составляли 3% от общей численности, при этом уничтожили или подбили почти треть вражеских самолётов. Но эти четверо легендарных лётчика всегда стояли особняком.
Виталий Попков
Дважды герой Советского Союза, совершил 475 боевых вылетов и сбил 60 вражеских машин. Он стал прообразом «маэстро« Титаренко в фильме «В бой идут одни старики».
Виталий закончил лётное училище в «звёздном выпуске« с Кожедубом, Лавриненковым, Боровых и Лихолетовым. На фронт попал в 1942-ом. В том же году одержал первую победу - сбил бомбардировщик Do-217. С этим случаем связана забавная история: незадолго до этого Попков серьёзно нарушил дисциплину и в наказание его назначили на кухню. Пока он уныло мешал булькующую кашу, над аэродромом появились два Do-217 и два прикрывавших их «Мессершмитта». Виталий прямо в фартуку запрыгнул в истребитель и сбил свой первый Do-217. Когда приземлился, командир полка спросил: «Что же ты и “Мессеры” не прихватил?» И вернул его в строй.
В августе 1942 года Виталий под Сталинградом сбил одного из известнейших немецких асов - Германа Графа, у того на счету было больше 200 побед в воздушных боях. Граф выжил и его отправили в лагерь на перевоспитание. Через несколько лет он вернулся в Германию убеждённым антифашистом и до конца жизни твердил, что нацизм - это зло.
Иван Кожедуб
Трижды герой Советского Союза, сделал 330 боевых вылетов, провёл 120 воздушных боёв, сбил 64 самолёта. К концу войны летал на особом самолёт Ла-5 ФН, ему его передали как лучшему лётчику.
Свой первый бой Иван провёл в марте 1943-го. Его кумиром стал лётчик Покрышкин, от него Кожедуб перенял формулу боя: «Высота - скорость - маневр - огонь». Он постоянно учился, вплоть до того, что запоминал силуэты воздушных судов, чтобы во время боя не тратить драгоценные секунды на распознавание противника. Летом того же года получил свой первый орден Боевого Красного знамени. Через год на его счету было больше 40 сбитых машин и он получил звание героя Советского Союза.
В мае 1944-го году ему торжественно вручили самолет Ла-5 ФН, на нём он и летал до окончания войны. Эту машину построили на личные деньги пчеловода сельхозартели «Большевик» Бударинского района - Конева Василия Викторовича. Это к слову о том, что колхозники в СССР были нищими рабами, ну да… У Василия Викторовича погиб племянник, тоже лётчик, тогда он перечислил деньги на создание истребителя и велел передать его лучшему воздушному асу. Так он и достался Кожедубу. На одном борту самолёта была надпись «От колхозника Конева Василия Викторовича», на другом - «Имени подполковника Конева». На этой машине Иван Кожедуб одержал 20 воздушных побед и сполна отомстил за погибшего подполковника Конева.
Александр Покрышкин
Трижды герой Советского Союза, сделал 650 боевых вылетов, провёл 156 воздушных боёв и сбил 65 самолётов противника.
Он получил боевое крещение на следующий день после начала войны: во время разведывательного полёта обнаружил и сбил Messerschmitt Bf 109. А через пару недель попал под огонь зенитной артиллерии и загремел в госпиталь. Пока восстанавливался, стал вести конспект, назвал его «Тактика истребителей в бою». В нём он и изложил свою концепцию и науку побеждать. Скоро Покрышкин восстановился и снова начал терзать нацистов. Например, в 1941-м под Ростовом, он разведал расположение немецких танковых дивизий, при том, что видимость тогда была почти нулевая. В 1943-м применил тактику «Кубанская этажерка», которую позже стали использовать во всех подразделениях. Вообще, он придумал и отработал множество тактических приёмов, один из них - выход из-под противника на вираже, нисходящей «бабочкой» с потерей скорости. После манёвра брал противника на прицел и ликвидировал.
В 1944-1945 гг. Покрышкин уже стал живой легендой и самым известным лётчиком на фронте. Немцы оповещали пилотов о полетах русского аса, предупреждая о том, что нужно быть осмотрительными и набирать высоту, чтобы не рисковать. Их самая распространённая фраза при появлении его самолёта: «Ахтунг! Ахтунг! Покрышкин в воздухе!»
Николай Гулаев
Дважды герой Советского Союза, совершил 250 боевых вылета и сбил 53 вражеских самолёта.
Свой первый бой он принял 3 августа 1942 года под Борисоглебском. Взлетел ночью, без приказа, и сбил бомбардировщик «Хейнкель». Командир тогда объявил ему взыскание и тут же представил к награде.
С февраля 1943-го, всего за год, Гуляев сбил около 50 нацистских самолётов: двухмоторные бомбардировщики 5 Не-111 и 4 Ju-88, корректировщики FW-189, пикировщики Ju-87. Но свой главный подвиг он совершил на Курской Дуге.
14 мая 1943-го он вступил в бой с тремя бомбардировщиками Ju-87, которых прикрывали четыре Ме-109. Сначала Николай на малой высоте сбил ведущего и следующего за ним бомбардировщика. И тут у него закончились патроны. Тогда лётчик пошёл на таран и ударил крылом последний бомбардировщик - тот рухнул на землю. Но пострадал и самолёт Гуляева - машина вошла в штопор, и лишь каким-то чудом Николай смог её выровнять и посадить. Свидетелями подвига стали пехотинцы 52-й стрелковой дивизии, они же вытащили лётчика из разваливающейся машины.
За это Николая Гуляева наградили орденом Красного Знамени и вручили ему новый самолёт.
Все эти асы закончили войну со званиями, орденами и медалями. И после победы продолжили служить Родине и авиации.
Источник:
АНТИФИШКИ
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