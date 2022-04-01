Как Иосиф Сталин поделил Восточную Европу

И в том же году он в очередной раз прилетел в Москву на переговоры со Сталиным. В первую очередь, обсуждали европейские страны, в которые вошли наши воины. Как вспоминал Черчилль:

«Я заявил: “Давайте урегулируем наши дела на Балканах. Ваши армии находятся в Румынии и Болгарии. У нас есть там интересы, миссии и агенты. Не будем ссориться из-за пустяков. Что касается Англии и России, согласны ли Вы на то, чтобы занимать преобладающее положение на 90% в Румынии, на то, чтобы мы занимали также преобладающее положение на 90% в Греции и пополам – в Югославии”. Пока это переводилось, я взял пол-листа бумаги и написал:

“Румыния: Россия – 90%, другие 10%. Греция. Великобритания с США – 90%, Россия 10%. Югославия – 50:50%. Венгрия – 50:50%. Болгария: Россия – 75%, другие 25%»”

Я передал этот листок Сталину, который к этому времени уже выслушал перевод. Наступила небольшая пауза. Затем он взял синий карандаш и, поставив на листке большую птичку, вернул его мне… Затем наступило долгое молчание. Исписанный карандашом листок бумаги лежал в центре стола. Наконец, я сказал: “Не покажется ли несколько циничным, что мы решили эти вопросы, имеющие жизненно важное значение для миллионов людей, как бы экспромтом? Давайте сожжём эту бумажку”. “Нет, оставьте её себе”, – сказал Сталин».

Иосиф Виссарионович прекрасно понимал, что реальное влияние в этих странах будет определяться совершенно другими факторами, а не какими-то бумажками. Да и в принципе - как можно высчитать и обеспечить это процентное соотношение? К тому же Черчилль ни словом не заикнулся о Польше и Чехословакии - как-будто считал само собой разумеющимся, что они теперь должны перейти «под западное крыло». Сталину такой поворот не понравился.

С 1939 года Лондон поддерживал польское правительство в эмиграции. В 1941 году Сталин тоже их нехотя признал - он подтвердил довоенные границы Польши и её право на Западную Украину. Это была вынужденная мера, чтобы СССР включили в программу ленд-лиза.

Кстати, поляки об этом помнят до сих пор, так что гражданам «незалежной» стоило бы насторожиться - у них под боком сосед, который уже много лет как хочет вернуть свои бывшие территории.