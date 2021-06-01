40 важных исторических фото, которые заставят взглянуть на мир иначе

Можно пачками поглощать учебники по истории на радость учителям, но нет ничего нагляднее исторических снимков, демонстрирующих чудеса и ужасы прошлого. Эта коллекция фотографий, запечатлевших уникальные моменты в истории, раскрывает, чем люди гордились, что трогало их до слез или оставляло убитыми горем. Пристегнитесь, расслабьтесь и наслаждайтесь путешествием в прошлое. Продолжение первой части.
1. Художник Кобытев Евгений Степанович до и после участия в Великой отечественной войне. Между двумя фотографиями прошло всего четыре года (1941-45)
2. 100 000 иранских женщин вышли на улицы в знак протеста против закона об обязательном ношении хиджаба. Тегеран, 1979 г.
3. "Ночные ведьмы", бесстрашные советские летчицы, которые бомбардировали нацистов по ночам
5. Медсестра Красного Креста записывает последние слова смертельно раненного солдата, 1917 год
6. Аннет Келлерман выступает за право женщин носить облегающие купальники. Ее арестовали за непристойное поведение (1907 год)
9. Британские солдаты (прерванные немецким рейдом во время репетиции оперы "Пираты Пензанса") управляют 6-дюймовой пушкой BL Mark VII в форте Шорнемид, Англия, 1940 г.
11. Воин племени Арикара "Медвежий живот". Северная Дакота, США, фото Эдварда Кертиса (1909)
13. Сотрудница военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Салли Уодсворт работает над фюзеляжем Локхид P-38 «Лайтнинг» в Калифорнии в 1944 году
14. Центральный вокзал Нью-Йорка, 1929 год. Сейчас таких лучей уже не может быть, поскольку вокзал окружают высотные здания
15. Американские войска лечат раненую собаку на полуострове Ороте. 1944 год, автор У. Юджин Смит
18. Женщины навещают родных и друзей, находящихся на карантине в больнице Уллевол, Осло. Фото Андерса Беера Вильса, 1905 г.
19. Женщины-снайперы 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, на их счету 775 убитых. Германия, май 1945 года
21. Геолог Томас Гриффит Тейлор и метеоролог Чарльз Райт у входа в ледяной грот. Экспедиция "Терра Нова", остров Росс, 5 января 1911 года. Фотография Герберта Понтинга
22. Семья из матери и девяти детей, живущая в поле на американском шоссе 70 у реки Теннесси, март 1936 года
24. Морской пехотинец США спасает двух вьетнамских детей в перестрелке в городе Хюэ во время войны во Вьетнаме, 1968 год
25. Воссоединение немецкого заключенного времен Второй мировой войны, освобожденного Советским Союзом, с его 12-летней дочерью, которая не видела его с младенчества. 1956 г.
26. Последняя дуэль на шпагах в истории Франции между мэром Марселя и кандидатом в президенты от Социалистической партии, 1967 год
27. Возвращение домой. Британский солдат со своей 8-месячной дочерью на причале после возвращения из-за границы, 1945 год
29. Одно из многочисленных селфи, которые император Николай II делал на протяжении всей своей жизни (1868-1918)
31. Памир - последний в мире коммерческий парусный корабль, совершавший торговые рейсы, огибая мыс Горн, 1949 год.
34. Хоккейный матч на открытом воздухе в Швеции, который пришлось срочно прервать. 1959 г.
35. Старейший австрийский солдат Первой мировой войны, 79-летний Гаспар Валлнефер, ветеран Габсбургских кампаний в Италии в 1848 и 1866 годах, сентябрь 1917 года.
36. Бабушка греет уши внуку, пока тот принимает присягу. Волгоград, 1994 год. Фото Николая Игнатьева
Источник:
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Постановка!
Это амероамериканка. Черные в Америке - афроамериканцы, белые - евроамериканцы, а она амероамериканка.
Не вижу шпаг. Вижу рапиры.