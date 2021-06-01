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40 важных исторических фото, которые заставят взглянуть на мир иначе

40 важных исторических фото, которые заставят взглянуть на мир иначе (41 фото)

Автор:
01 июня 2021 21:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: Великая Отечественная война   СССР   война   исторические фотографии   история   сша   черно-белые фотографии   
1019
41

Можно пачками поглощать учебники по истории на радость учителям, но нет ничего нагляднее исторических снимков, демонстрирующих чудеса и ужасы прошлого. Эта коллекция фотографий, запечатлевших уникальные моменты в истории, раскрывает, чем люди гордились, что трогало их до слез или оставляло убитыми горем. Пристегнитесь, расслабьтесь и наслаждайтесь путешествием в прошлое. Продолжение первой части.

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Метки: Великая Отечественная война   СССР   война   исторические фотографии   история   сша   черно-белые фотографии   
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5  комментариев
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5k
Lucky Час назад
В шахте людей и вагонетки опускат и поднимают клетью, а не лифтом
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81k
Taras Kozalupko 19 минут назад
Она, что, отвёрткой заклёпки выковыривает?

Постановка!

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2k
Frank Borman Час назад
4. Коренная американка с ребенком, 1900-е годы

Это амероамериканка. Черные в Америке - афроамериканцы, белые - евроамериканцы, а она амероамериканка.
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3k
Горожанин Час назад
"26. Последняя дуэль на шпагах в истории Франции..."

Не вижу шпаг. Вижу рапиры.
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