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Ужин на скорую руку: 20 рецептов из простых продуктов

Ужин на скорую руку: 20 рецептов из простых продуктов (21 фото)

Автор:
17 октября 2020 08:35
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: еда   продукты   рецепты   ужин   фото   что приготовить   
871
21
В повседневной суете постоянно не хватает времени на полноценный ужин. Но фастфуд и доставка – далеко не единственный выход. Рассказываем 20 рецептов, как приготовить ужин из простых продуктов на скорую руку. Быстро и очень вкусно – ты точно оценишь!
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Метки: еда   продукты   рецепты   ужин   фото   что приготовить   
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5  комментариев
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12k
Павел 3 часа назад
Это "быстрый ужин"? Пельмени, автор, пельмени и яичница, вот быстрый ужин не считая всяких дошираков.
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TPECKOED 2 часа назад
Самый быстрый рецепт - 18-й. " С самого утра залей нут водой и оставь его настаиваться до ужина...."
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23
Алексей Сидоров TPECKOED 52 минуты назад
Все правильно
Считается твое время на приготовить
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1k
Шурман 2 часа назад
А на первой фотке была мраморная говядина которую готовить тоже легко а вот соусик рядом это перечный соус из зеленого перца , готовиться он не так быстро . И на то и другое нужно убить минут 45-час . C говядиной ладно добавил просто соли и перца и при обжарке красного вина , на каждой стороне по 3-5 минут дальше в бумагу или фольгу и в духовку томиться . А вот с перечным жопа , я его обожаю но покупаю уже готовый одной и той же марки :) а вот если в ресторане его заказать то будешь ждать минут 20
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