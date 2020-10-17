Ужин на скорую руку: 20 рецептов из простых продуктов

Разве может паста быть полезной и диетической? Еще как может, если подавать ее с морепродуктами и овощами!



Тебе понадобится: 140 г спагетти или макароны на твой вкус, 100 г брокколи, 100 г креветок, 1 зубчик чеснока, немного имбиря и перца чили, 1 ст.л. растительного масла, соль.



Приготовление. Поставь вариться пасту, а пока припусти в разогретом масле измельченный чеснок, имбирь и перец чили. Обжарь на этой же сковороде креветки, подсоли их и убери в другую посуду. В той же сковороде обжарь брокколи, пока она не станет мягче, а потом соедини все ингредиенты, перемешай, укрась зеленью и тертым сыром.