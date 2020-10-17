Ужин на скорую руку: 20 рецептов из простых продуктов

В повседневной суете постоянно не хватает времени на полноценный ужин. Но фастфуд и доставка – далеко не единственный выход. Рассказываем 20 рецептов, как приготовить ужин из простых продуктов на скорую руку. Быстро и очень вкусно – ты точно оценишь!
1. Тефтели с кабачком и тыквой
Не только вкусные и ароматные, но еще и очень красивые!
Тебе понадобится: 500 г говяжьего фарша, 300 г цуккини или кабачков, 200 г тыквы, 1 яйцо, 2 ч.л. томатной пасты, 1 ч.л. сухого базилика, 1 ч.л. сухой мяты, соль и перец.
Приготовление. Смешай фарш с солью, перцем и сухими травами, и оставь его немного полежать. Натри кабачок на крупной терке, а морковь – на мелкой, слей лишнюю жидкость. Смешай ингредиенты, добавь одно яйцо и томатную пасту, затем вымешай еще раз. Разложи тефтели на пергамент и выпекай в духовке 30-35 минут при 180 градусах.
Тебе понадобится: 500 г говяжьего фарша, 300 г цуккини или кабачков, 200 г тыквы, 1 яйцо, 2 ч.л. томатной пасты, 1 ч.л. сухого базилика, 1 ч.л. сухой мяты, соль и перец.
Приготовление. Смешай фарш с солью, перцем и сухими травами, и оставь его немного полежать. Натри кабачок на крупной терке, а морковь – на мелкой, слей лишнюю жидкость. Смешай ингредиенты, добавь одно яйцо и томатную пасту, затем вымешай еще раз. Разложи тефтели на пергамент и выпекай в духовке 30-35 минут при 180 градусах.
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2. Курица в кисло-сладком соусе
Классический рецепт ужина на скорую руку по мотивам китайской кухни!
Тебе понадобится: 300 г куриного филе, 50 г моркови, 50 г сладкого перца, 50 г лука, 2 ст.л. соевого соуса, 1 ч.л. томатной пасты, 1 зубчик чеснока, 1 ч.л. растительного масла, соль, перец, чили, зелень.
Приготовление. Нарежь филе крупными кубиками, обжарь на разогретой сковороде до золотистого цвета и сними с огня. В той же сковороде обжарь нарезанные мелким кубиком овощи минут 5-7. Полей их соевым соусом и томатной пастой, протуши еще 15 минут. Добавь чеснок, зелень и специи, выложи в соус курицу и протуши еще около 3 минут.
Тебе понадобится: 300 г куриного филе, 50 г моркови, 50 г сладкого перца, 50 г лука, 2 ст.л. соевого соуса, 1 ч.л. томатной пасты, 1 зубчик чеснока, 1 ч.л. растительного масла, соль, перец, чили, зелень.
Приготовление. Нарежь филе крупными кубиками, обжарь на разогретой сковороде до золотистого цвета и сними с огня. В той же сковороде обжарь нарезанные мелким кубиком овощи минут 5-7. Полей их соевым соусом и томатной пастой, протуши еще 15 минут. Добавь чеснок, зелень и специи, выложи в соус курицу и протуши еще около 3 минут.
3. Пирожки с яйцом
Если ты не «дружишь» с дрожжевым тестом – то этот рецепт специально для тебя!
Тебе понадобится: 1,5 стакана муки, 400 г сметаны, 5 яиц, 1 ст.л. разрыхлителя, 20 г зеленого лука, 30 г сахара, 1 зубчик чеснока, соль, растительное масло.
Приготовление. Свари три яйца, охлади, натри на крупной терке и смешай с мелко нарезанным зеленым луком. В муку всыпь соль и разрыхлитель, добавь еще 2 яйца, 250 г сметаны и сахар, а потом взбей все до плотной однородной консистенции. Вмешай в тесто начинку, обжарь пирожки на сковороде, как оладьи, и подавай со сметаной.
Тебе понадобится: 1,5 стакана муки, 400 г сметаны, 5 яиц, 1 ст.л. разрыхлителя, 20 г зеленого лука, 30 г сахара, 1 зубчик чеснока, соль, растительное масло.
Приготовление. Свари три яйца, охлади, натри на крупной терке и смешай с мелко нарезанным зеленым луком. В муку всыпь соль и разрыхлитель, добавь еще 2 яйца, 250 г сметаны и сахар, а потом взбей все до плотной однородной консистенции. Вмешай в тесто начинку, обжарь пирожки на сковороде, как оладьи, и подавай со сметаной.
4. Лапша удон с овощами и курицей
Больше не нужно искать доставку идеального вока, ведь приготовить лапшу ты можешь самостоятельно!
Тебе понадобится: 150 г пшеничной лапши, 400 г куриного филе, 80 г лука, 80 г моркови, 80 г сладкого перца, 1 стебель сельдерея, 3 зубчика чеснока, 3 ст.л. соевого соуса, 1 ч.л. имбиря, 2 ст.л. растительного масла, соль и перец.
Приготовление. Нарежь овощи и сельдерей крупными ломтиками, а чеснок с имбирем натри на мелкой терке. Сначала 5 минут обжарь лук с морковью, а потом все остальное. Влей соевый соус и 100-120 мл воды, протуши до почти полной готовности. Куриное филе нарежь, быстро обжарь до золотистости и соедини с овощами. Отвари лапшу, слей воду, а затем протуши ее с курицей и овощами еще 5 минут.
Тебе понадобится: 150 г пшеничной лапши, 400 г куриного филе, 80 г лука, 80 г моркови, 80 г сладкого перца, 1 стебель сельдерея, 3 зубчика чеснока, 3 ст.л. соевого соуса, 1 ч.л. имбиря, 2 ст.л. растительного масла, соль и перец.
Приготовление. Нарежь овощи и сельдерей крупными ломтиками, а чеснок с имбирем натри на мелкой терке. Сначала 5 минут обжарь лук с морковью, а потом все остальное. Влей соевый соус и 100-120 мл воды, протуши до почти полной готовности. Куриное филе нарежь, быстро обжарь до золотистости и соедини с овощами. Отвари лапшу, слей воду, а затем протуши ее с курицей и овощами еще 5 минут.
5. Оладьи из печени
Отличный способ оригинально приготовить и подать печень на ужин!
Тебе понадобится: 350 г свиной или говяжьей печени, 60 г свиного шпика, 0,5 стакана кускуса (риса), 1 яйцо, 1 луковица, 2 зубчика чеснок, 1 ст.л. молотой паприки, 1 ст.л. молотого пажитника, перец, соль и сахар.
Приготовление. Через мелкую сетку мясорубки прокрути вымытую печень, шпик, чеснок и луковицу. Залей кускус кипятком или замени его заранее отваренным мягким рисом – добавь в фарш. Вбей в смесь яйцо, посоли, поперчи, добавь щепотку сахара и хорошенько перемешай. Вкус печеночных оладий будет еще интереснее, если обжарить их в горчичном масле.
Тебе понадобится: 350 г свиной или говяжьей печени, 60 г свиного шпика, 0,5 стакана кускуса (риса), 1 яйцо, 1 луковица, 2 зубчика чеснок, 1 ст.л. молотой паприки, 1 ст.л. молотого пажитника, перец, соль и сахар.
Приготовление. Через мелкую сетку мясорубки прокрути вымытую печень, шпик, чеснок и луковицу. Залей кускус кипятком или замени его заранее отваренным мягким рисом – добавь в фарш. Вбей в смесь яйцо, посоли, поперчи, добавь щепотку сахара и хорошенько перемешай. Вкус печеночных оладий будет еще интереснее, если обжарить их в горчичном масле.
6. Пицца на сковороде
Забудь о часах ожидания курьера из пиццерии, который так часто опаздывает по вечерам. Экспериментируй с начинкой в свое удовольствие!
Тебе понадобится: 100 мл кефира, 10-15 ст.л. муки (в зависимости от жирности кефира), 1 яйцо, 30 мл растительного масла, соль, перец, зелень, колбаса, помидоры, маслины и твердый сыр для начинки.
Приготовление. Замеси плотное, но не слишком тугое тесто из кефира, яйца и муки, оставь его отдохнуть на 15-20 минут. Раскатай половину теста в тонкий круглый пласт по размеру сковородки и 2-3 минуты обжарь его на разогретой сковороде. Переверни тесто и сразу же выложи начинку, посыпь сыром, убери огонь до минимума и подержи еще минут 7 под крышкой.
Тебе понадобится: 100 мл кефира, 10-15 ст.л. муки (в зависимости от жирности кефира), 1 яйцо, 30 мл растительного масла, соль, перец, зелень, колбаса, помидоры, маслины и твердый сыр для начинки.
Приготовление. Замеси плотное, но не слишком тугое тесто из кефира, яйца и муки, оставь его отдохнуть на 15-20 минут. Раскатай половину теста в тонкий круглый пласт по размеру сковородки и 2-3 минуты обжарь его на разогретой сковороде. Переверни тесто и сразу же выложи начинку, посыпь сыром, убери огонь до минимума и подержи еще минут 7 под крышкой.
7. Паста с креветками и брокколи
Разве может паста быть полезной и диетической? Еще как может, если подавать ее с морепродуктами и овощами!
Тебе понадобится: 140 г спагетти или макароны на твой вкус, 100 г брокколи, 100 г креветок, 1 зубчик чеснока, немного имбиря и перца чили, 1 ст.л. растительного масла, соль.
Приготовление. Поставь вариться пасту, а пока припусти в разогретом масле измельченный чеснок, имбирь и перец чили. Обжарь на этой же сковороде креветки, подсоли их и убери в другую посуду. В той же сковороде обжарь брокколи, пока она не станет мягче, а потом соедини все ингредиенты, перемешай, укрась зеленью и тертым сыром.
Тебе понадобится: 140 г спагетти или макароны на твой вкус, 100 г брокколи, 100 г креветок, 1 зубчик чеснока, немного имбиря и перца чили, 1 ст.л. растительного масла, соль.
Приготовление. Поставь вариться пасту, а пока припусти в разогретом масле измельченный чеснок, имбирь и перец чили. Обжарь на этой же сковороде креветки, подсоли их и убери в другую посуду. В той же сковороде обжарь брокколи, пока она не станет мягче, а потом соедини все ингредиенты, перемешай, укрась зеленью и тертым сыром.
8. Тушеная цветная капуста с карри
Многие до сих пор недооценивают цветную капусту и считают ее безвкусной. Совершенно зря!
Тебе понадобится: 500 г цветной капусты, 200 г нута, 200 мл кокосового молока, 1 ст.л. пасты карри, 1 лайм, 1 луковица, 30 мл растительного масла, соль.
Приготовление. В глубоком сотейнике доведи кокосовое молоко до кипения, раствори в нем пасту карри, добавь мелко нарезанный лук и посоли. Раздели цветную капусту на соцветия и обдай кипятком. Выложи ее в сотейник к молоку вместе с консервированным или заранее отваренным нутом. Протуши все примерно 15 минут и заправь соком лайма.
Тебе понадобится: 500 г цветной капусты, 200 г нута, 200 мл кокосового молока, 1 ст.л. пасты карри, 1 лайм, 1 луковица, 30 мл растительного масла, соль.
Приготовление. В глубоком сотейнике доведи кокосовое молоко до кипения, раствори в нем пасту карри, добавь мелко нарезанный лук и посоли. Раздели цветную капусту на соцветия и обдай кипятком. Выложи ее в сотейник к молоку вместе с консервированным или заранее отваренным нутом. Протуши все примерно 15 минут и заправь соком лайма.
9. Быстрый пирог из лаваша
Теперь, чтобы сделать настоящий домашний пирог, тебе даже не придется возиться с тестом!
Тебе понадобится: 2 больших армянских лаваша, 200 г куриной печени, 150 г твердого сыра, 250 мл сметаны, 2 яйца, 3 помидора, 1 луковица, 1 ч.л. измельченной зелени, соль и смесь перцев.
Приготовление. Отвари куриную печень до полуготовности в подсоленной воде, а за это время смешай сметану, яйца и еще щепотку соли. Нарежь помидоры дольками, а лук полукольцами и слегка обжарь их. Посыпь лаваш тертым сыром, выложи мелкие кусочки печени, помидоры, лук и зелень, сверни лаваш рулетом. Плотно выложи в одну форму 2-3 таких рулетика, залей сверху сметаной, посыпь сыром и выпекай 25-30 минут при 180 градусах.
Тебе понадобится: 2 больших армянских лаваша, 200 г куриной печени, 150 г твердого сыра, 250 мл сметаны, 2 яйца, 3 помидора, 1 луковица, 1 ч.л. измельченной зелени, соль и смесь перцев.
Приготовление. Отвари куриную печень до полуготовности в подсоленной воде, а за это время смешай сметану, яйца и еще щепотку соли. Нарежь помидоры дольками, а лук полукольцами и слегка обжарь их. Посыпь лаваш тертым сыром, выложи мелкие кусочки печени, помидоры, лук и зелень, сверни лаваш рулетом. Плотно выложи в одну форму 2-3 таких рулетика, залей сверху сметаной, посыпь сыром и выпекай 25-30 минут при 180 градусах.
10. Помидоры с треской
Если ты ищешь оригинальный, но легкий рецепт приготовления рыбы на ужин – это именно он!
Тебе понадобится: 500 г помидоров (крупных, одного размера), 250 г филе трески, 1 ст.л. оливкового масла, базилик, сахар, соль, перец.
Приготовление. Срежь у помидоров «крышечки», аккуратно достань мякоть ложкой и переверни минут на 10, чтобы стек лишний сок. Измельчи филе трески, перемешай с базиликом и специями, добавь щепотку сахара и лимонный сок. Положи начинку в помидоры, накрой крышкой и выпекай 15 минут на 190-200 градусах.
Тебе понадобится: 500 г помидоров (крупных, одного размера), 250 г филе трески, 1 ст.л. оливкового масла, базилик, сахар, соль, перец.
Приготовление. Срежь у помидоров «крышечки», аккуратно достань мякоть ложкой и переверни минут на 10, чтобы стек лишний сок. Измельчи филе трески, перемешай с базиликом и специями, добавь щепотку сахара и лимонный сок. Положи начинку в помидоры, накрой крышкой и выпекай 15 минут на 190-200 градусах.
11. Сырные наггетсы
Жареный сыр – это на самом деле очень вкусно и быстро! Можешь использовать абсолютно любые виды, с добавками и без – на твой вкус.
Тебе понадобится: 200 г твердого сыра, 200 г плавленого сыра, 4 яйца, 180 г панировочных сухарей, 300-400 мл растительного масла, смесь перцев.
Приготовление. В глубокой миске взбей вилкой яйца и добавь в них перец и соль. Каждый брусочек сыра обмакни в эту смесь, хорошенько обваляй в сухарях и еще раз повтори панировку. Дай заготовкам полежать пару минут, чтобы сухари подсохли и не разъезжались в масле. Обжаривай сыр не в сковородке, а во фритюре – залей в глубокий сотейник масло и раскали.
Тебе понадобится: 200 г твердого сыра, 200 г плавленого сыра, 4 яйца, 180 г панировочных сухарей, 300-400 мл растительного масла, смесь перцев.
Приготовление. В глубокой миске взбей вилкой яйца и добавь в них перец и соль. Каждый брусочек сыра обмакни в эту смесь, хорошенько обваляй в сухарях и еще раз повтори панировку. Дай заготовкам полежать пару минут, чтобы сухари подсохли и не разъезжались в масле. Обжаривай сыр не в сковородке, а во фритюре – залей в глубокий сотейник масло и раскали.
12. Котлеты из брокколи
Твои домочадцы до сих пор считают, что не любят брокколи? Они просто не пробовали эти котлеты!
Тебе понадобится: 300 г брокколи, 1,5 ст.л. муки, 2-3 ст.л. овсяных хлопьев, 60 г твердого сыра, 1 яйцо, зелени, 1 ч.л. молотой паприки, соль, перец, растительное масло.
Приготовление. Раздели брокколи на соцветия, провари несколько минут до мягкости и залей ледяной водой еще на 7-10 минут. Перебей капусту в однородную массу блендером, добавь яйцо, муку, овсянку, любимую зелень и специи. Туда же мелко натри твердый сыр или сулугуни и вымешай все ингредиенты. В форму влей немного масла, сформируй котлеты и запекай 15-17 минут при 180 градусах.
Тебе понадобится: 300 г брокколи, 1,5 ст.л. муки, 2-3 ст.л. овсяных хлопьев, 60 г твердого сыра, 1 яйцо, зелени, 1 ч.л. молотой паприки, соль, перец, растительное масло.
Приготовление. Раздели брокколи на соцветия, провари несколько минут до мягкости и залей ледяной водой еще на 7-10 минут. Перебей капусту в однородную массу блендером, добавь яйцо, муку, овсянку, любимую зелень и специи. Туда же мелко натри твердый сыр или сулугуни и вымешай все ингредиенты. В форму влей немного масла, сформируй котлеты и запекай 15-17 минут при 180 градусах.
13. Ризотто с креветками
Ризотто по этому рецепту получается удивительно нежным и ароматным. Подавай все вместе со свежей зеленью!
Тебе понадобится: 250 г риса, 350 г копченого куриного филе, 100 г замороженного горошка, 100 г пармезана, 40 г сливочного масла, 30 г сельдерея, 2 стебля зеленого лука, пара веточек зелени, 2 лавровых листа, перец горошком, шафран, 1 ст.л. морской соли.
Приготовление. В кастрюлю на 3 л воды сложи крупно нарезанный корень сельдерея, зеленый лук, петрушку, лавровый лист, пару горошин перца, зубчик чеснока. Провари бульон примерно полчаса и процеди. Мелко нарежь чеснок, добавь шафран и припусти на сливочном масле на среднем огне в сотейнике до прозрачности.
Добавь в сотейник промытый рис и слегка обжарь его секунд 10, а потом долей полтора стакана овощного бульона. Остальной бульон подливай в процессе по мере уваривания, пока рис не приготовится до состояния полуготовности. Добавь к нему тертый пармезан, креветки, горошек, перемешай и оставь еще на 5 минут.
Тебе понадобится: 250 г риса, 350 г копченого куриного филе, 100 г замороженного горошка, 100 г пармезана, 40 г сливочного масла, 30 г сельдерея, 2 стебля зеленого лука, пара веточек зелени, 2 лавровых листа, перец горошком, шафран, 1 ст.л. морской соли.
Приготовление. В кастрюлю на 3 л воды сложи крупно нарезанный корень сельдерея, зеленый лук, петрушку, лавровый лист, пару горошин перца, зубчик чеснока. Провари бульон примерно полчаса и процеди. Мелко нарежь чеснок, добавь шафран и припусти на сливочном масле на среднем огне в сотейнике до прозрачности.
Добавь в сотейник промытый рис и слегка обжарь его секунд 10, а потом долей полтора стакана овощного бульона. Остальной бульон подливай в процессе по мере уваривания, пока рис не приготовится до состояния полуготовности. Добавь к нему тертый пармезан, креветки, горошек, перемешай и оставь еще на 5 минут.
14. Мясо с огурцами по-корейски
Мясом с морковью никого не удивишь, а как насчет огурцов?
Тебе понадобится: 360 г свиной вырезки, 230 г огурцов, 60 г фиолетового лука, 70 г сладкого перца, зелень, 2 зубчика чеснока, 60 мл соевого соуса, сахар, соль, кориандр, перец, паприка, 1 ч.л. сахара, кукурузное масло.
Приготовление. Очисть огурцы от кожуры, нарежь продолговатыми брусочками, сложи в глубокую миску, присыпь ложкой соли, перемешай и через 5-7 минут слей сок. Добавь к огурцам сахар и по щепотке каждой специи, снова перемешай и оставь в стороне.
В кукурузном (но подойдет любое) масле обжарь нарезанную перченую и подсоленную свинину буквально 3 минуты на большом огне. Добавь лук полукольцами и соевый соус, протуши еще 3-4 минуты. Выложи мясо к огурцам, добавь мелко нарезанный перец и зелень, выдави чеснок и перемешай всю смесь. Можешь добавить сверху еще масла, специй или перец чили.
Тебе понадобится: 360 г свиной вырезки, 230 г огурцов, 60 г фиолетового лука, 70 г сладкого перца, зелень, 2 зубчика чеснока, 60 мл соевого соуса, сахар, соль, кориандр, перец, паприка, 1 ч.л. сахара, кукурузное масло.
Приготовление. Очисть огурцы от кожуры, нарежь продолговатыми брусочками, сложи в глубокую миску, присыпь ложкой соли, перемешай и через 5-7 минут слей сок. Добавь к огурцам сахар и по щепотке каждой специи, снова перемешай и оставь в стороне.
В кукурузном (но подойдет любое) масле обжарь нарезанную перченую и подсоленную свинину буквально 3 минуты на большом огне. Добавь лук полукольцами и соевый соус, протуши еще 3-4 минуты. Выложи мясо к огурцам, добавь мелко нарезанный перец и зелень, выдави чеснок и перемешай всю смесь. Можешь добавить сверху еще масла, специй или перец чили.
15. Каша без крупы
Этот рецепт точно перевернет твои представления о том, что такое каша и какой она должна быть!
Тебе понадобится: 2 ст.л. льняных отрубей, 2 ст.л. льняных семечек, 400 мл сливок, 50 г тыквы, 1 морковь, 40 г пастернака, 40 г лука, 2 зубчика чеснока, 20 мл соевого соуса, 2 ст.л. лимонного сока, мускатный орех, соль, перец, сахар и зелень.
Приготовление. Прогрей сливки, сними с них пенку, добавь туда сахар, соль и щепотку мускатного ореха, охлади до едва теплого состояния. Мелко перемели в кофемолке семена с отрубями, тщательно вмешай смесь в сливки и оставь под крышкой в теплом месте.
Нарежь все овощи мелкими кубиками и обжарь на сковороде до полной готовности. За это время приготовь простую заправку из соевого соуса и лимонного сока. В глубокую миску выложи кашу, сверху – овощи, полей заправкой и укрась зеленью или тертым сыром.
Тебе понадобится: 2 ст.л. льняных отрубей, 2 ст.л. льняных семечек, 400 мл сливок, 50 г тыквы, 1 морковь, 40 г пастернака, 40 г лука, 2 зубчика чеснока, 20 мл соевого соуса, 2 ст.л. лимонного сока, мускатный орех, соль, перец, сахар и зелень.
Приготовление. Прогрей сливки, сними с них пенку, добавь туда сахар, соль и щепотку мускатного ореха, охлади до едва теплого состояния. Мелко перемели в кофемолке семена с отрубями, тщательно вмешай смесь в сливки и оставь под крышкой в теплом месте.
Нарежь все овощи мелкими кубиками и обжарь на сковороде до полной готовности. За это время приготовь простую заправку из соевого соуса и лимонного сока. В глубокую миску выложи кашу, сверху – овощи, полей заправкой и укрась зеленью или тертым сыром.
16. Горбуша в томате
Вкусную рыбу в томатной пасте можно очень быстро приготовить на сковороде.
Тебе понадобится: 500 г горбуши, 1 луковица, 3 ст.л. муки (лучше – ржаной), 3 ст.л. кунжута, 2 ст.л. томатной пасты, 1 банка оливок, 2 ст.л. оливкового масла, 1 лимон, перец, соль, зелень.
Приготовление. Раздели горбушу пополам и достань кости так, чтобы не повредить мякоть. Приготовь смесь из муки, кунжута, соли и перца, и запанируй в ней кусочки рыбы. Обжарь ее на сковороде кожей вниз, а потом переверни и убавь температуру.
В другой сковороде обжарь лук, добавь в него оливки с томатной пастой и протуши пару минут. Переложи готовый соус к горбуше, добавь лимонный сок, немного воды, специи и протуши на маленьком огне еще 7-10 минут. Перед подачей укрась блюдо любимой зеленью.
Тебе понадобится: 500 г горбуши, 1 луковица, 3 ст.л. муки (лучше – ржаной), 3 ст.л. кунжута, 2 ст.л. томатной пасты, 1 банка оливок, 2 ст.л. оливкового масла, 1 лимон, перец, соль, зелень.
Приготовление. Раздели горбушу пополам и достань кости так, чтобы не повредить мякоть. Приготовь смесь из муки, кунжута, соли и перца, и запанируй в ней кусочки рыбы. Обжарь ее на сковороде кожей вниз, а потом переверни и убавь температуру.
В другой сковороде обжарь лук, добавь в него оливки с томатной пастой и протуши пару минут. Переложи готовый соус к горбуше, добавь лимонный сок, немного воды, специи и протуши на маленьком огне еще 7-10 минут. Перед подачей укрась блюдо любимой зеленью.
17. Простой стейк из свинины
Нет ничего проще ароматного и сочного свиного стейка!
Тебе понадобится: 550 г свинины без кости, 1 ст.л. молотой паприки, 1 ст.л. смеси перцев, 1 зубчик чеснока, соль, 50 мл оливкового масла.
Приготовление. Выдержи свинину полчаса в комнатной температуре и замаринуй в оливковом масле со специями еще на 15 минут. На сковородке-гриль прожарь зубчик чеснока, убери и аккуратно обжарь стейк с каждой стороны по 3-4 минуты. Чтобы сделать красивую решетку, переворачивай стейк дважды. Подавай его со свежими овощами или любым другим гарниром.
Тебе понадобится: 550 г свинины без кости, 1 ст.л. молотой паприки, 1 ст.л. смеси перцев, 1 зубчик чеснока, соль, 50 мл оливкового масла.
Приготовление. Выдержи свинину полчаса в комнатной температуре и замаринуй в оливковом масле со специями еще на 15 минут. На сковородке-гриль прожарь зубчик чеснока, убери и аккуратно обжарь стейк с каждой стороны по 3-4 минуты. Чтобы сделать красивую решетку, переворачивай стейк дважды. Подавай его со свежими овощами или любым другим гарниром.
18. Нут с грибами
Предлагаем еще один простой рецепт приготовления полезного и питательного нута!
Тебе понадобится: 1 стакан нута, 400 г шампиньонов, 1 стакан сливок 10-15%, 1 сладкий перец, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, соль, перец, растительное масло.
Приготовление. С самого утра залей нут водой и оставь его настаиваться до ужина, чтобы он разбух. Можешь даже отварить его заранее – он прекрасно подождет тебя в кастрюле. Нарежь грибы крупными кусочками, а лук – полукольцами и 5 минут обжарь на сковороде. Добавь перец кубиками и вдави чеснок, хорошо перемешай, всыпь нут и добавь специй. Влей в сковороду сливки, протуши 20 минут на маленьком огне и можешь подавать!
Тебе понадобится: 1 стакан нута, 400 г шампиньонов, 1 стакан сливок 10-15%, 1 сладкий перец, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, соль, перец, растительное масло.
Приготовление. С самого утра залей нут водой и оставь его настаиваться до ужина, чтобы он разбух. Можешь даже отварить его заранее – он прекрасно подождет тебя в кастрюле. Нарежь грибы крупными кусочками, а лук – полукольцами и 5 минут обжарь на сковороде. Добавь перец кубиками и вдави чеснок, хорошо перемешай, всыпь нут и добавь специй. Влей в сковороду сливки, протуши 20 минут на маленьком огне и можешь подавать!
19. Паста с консервированным тунцом
Не успеешь оглянуться, как эта вкусная паста уже готова!
Тебе понадобится: 250 г любимых спагетти, 150 г консервированного тунца, 150 г помидоров черри, 60 г лука, растительное масло и соль.
Приготовление. Поставь вариться пасту, а за это время мелко нашинкуй лук, буквально 2 минуты обжарь его и добавь в сковороду половинки черри. Через три минуты переложи к овощам пасту, добавь мелко измельченный консервированный тунец, приправь специями и хорошо перемешай.
Тебе понадобится: 250 г любимых спагетти, 150 г консервированного тунца, 150 г помидоров черри, 60 г лука, растительное масло и соль.
Приготовление. Поставь вариться пасту, а за это время мелко нашинкуй лук, буквально 2 минуты обжарь его и добавь в сковороду половинки черри. Через три минуты переложи к овощам пасту, добавь мелко измельченный консервированный тунец, приправь специями и хорошо перемешай.
20. Холодные сырные шарики
Пикантный вкус блюду придает необычное сочетание соленого сыра, сладкого перца и грецких орехов.
Тебе понадобится: 400 г твердого сыра, 200 г пармезана, 2 яйца, 2 сладких перца, 50 г грецких орехов, 4 зубчика чеснока, 2 ст.л. майонеза, 1 ст.л. паприки, соль.
Приготовление. Заверни перец в фольгу, пропеки его при 200 градусах до подпалин, дай пропариться и остыть в закрытом контейнере. Сними с него шкурку, вычисти семена и мелко поруби мякоть. Натри на средней терке весь сыр и вареные яйца, добавь перец и перемешай ингредиенты.
Посоли, приправь массу паприкой, добавь две трети орехов, майонез и поставь в холодильник на 15 минут. Перед подачей скатай сырные шарики и каждый из них хорошенько обваляй в остатках орехов и зелени.
Тебе понадобится: 400 г твердого сыра, 200 г пармезана, 2 яйца, 2 сладких перца, 50 г грецких орехов, 4 зубчика чеснока, 2 ст.л. майонеза, 1 ст.л. паприки, соль.
Приготовление. Заверни перец в фольгу, пропеки его при 200 градусах до подпалин, дай пропариться и остыть в закрытом контейнере. Сними с него шкурку, вычисти семена и мелко поруби мякоть. Натри на средней терке весь сыр и вареные яйца, добавь перец и перемешай ингредиенты.
Посоли, приправь массу паприкой, добавь две трети орехов, майонез и поставь в холодильник на 15 минут. Перед подачей скатай сырные шарики и каждый из них хорошенько обваляй в остатках орехов и зелени.
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