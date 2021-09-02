В «карьере смерти» в Сальске нашли останки десятков маленьких детей

В «карьере смерти» на Сальском кирпичном заводе, где гитлеровцы казнили около 3500 тысяч человек, поисковый отряд «Миус-Фронт» обнаружил останки десятков маленьких детей – среди них были и младенцы.
Раскопки начались после обнародования прежде засекреченных материалов ФСБ и проходят на нескольких объектах на территории России, но именно эта находка поразила поисковиков отряда до глубины души.
«С августа 1942 по январь 1943 в глиняном котловане Сальского кирпичного завода сгинули более 3500 мирных жителей. Бок о бок с нами работают криминалисты из Следственного комитета России», – сообщило в июле объединение «Миус-Фронт».
Недавно поисковый отряд опубликовал в соцсетях новую информацию о раскопках:
«Уже два десятка малышей мы извлекли только из одной расстрельной ямы в карьере Смерти кирпичного завода. Возраст от 1 до 10 лет. У большинства смерть наступила от ударов по голове сапогом, кулаком, а возможно детские головки разбивали о засохшую глину карьера. Мы раньше с таким не сталкивались».
Среди убитых было несколько военнопленных Советской армии, но это старики, дети и женщины. Анализ ДНК останков показал, что из 60 убитых 16 были женщины и 19 – дети в возрасте от двух лет.
«Это не археология и не обычные поисковые работы. Это установление исторической справедливости. Место геноцида мирных жителей Донской земли, о котором мало что было известно, сейчас раскрывает свои страшные тайны», – пишет «Миус-Фронт».
Руководитель объединения Андрей Кудряков написал об еще одной страшной находке:
«Маленький казачий крестик висел на шее у беременной девушки, совсем молоденькая она в ужасе обхватила голову руками чтобы не видеть как её убивают. Рядом с ней лежат растерзанные малыши, они пытались спрятаться от смерти, но гитлеровские палачи добили их ударами штыков. Не стали тратить пули, а может патроны закончились».
КГБ скрывал масштаб фашистского зверства, но после того, как были обнародованы засекреченные материалы из советских архивов, поиск погибших возобновился. Поисковый отряд надеется, что специалистам удастся сопоставить ДНК жертв с их потомками.
Источник:
- В Ростовской области нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
- В Китае ученые нашли останки динозавра, сидящего на яйцах
- В Норвегии раскопают ладью викингов, погребенную тысячу лет назад
- В Сибири обнаружили загадочную семейную могилу возрастом 2500 лет
- Археологи нашли следы жизни аборигенов у берегов Австралии
Понравилось38