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В «карьере смерти» в Сальске нашли останки десятков маленьких детей

В «карьере смерти» в Сальске нашли останки десятков маленьких детей (7 фото)

Автор:
02 сентября 2021 08:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Великая Отечественная война   Ростовская область   Сальск   война   новости   останки   раскопки   ужас   
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В «карьере смерти» на Сальском кирпичном заводе, где гитлеровцы казнили около 3500 тысяч человек, поисковый отряд «Миус-Фронт» обнаружил останки десятков маленьких детей – среди них были и младенцы.

Раскопки начались после обнародования прежде засекреченных материалов ФСБ и проходят на нескольких объектах на территории России, но именно эта находка поразила поисковиков отряда до глубины души.

«С августа 1942 по январь 1943 в глиняном котловане Сальского кирпичного завода сгинули более 3500 мирных жителей. Бок о бок с нами работают криминалисты из Следственного комитета России», – сообщило в июле объединение «Миус-Фронт».

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Недавно поисковый отряд опубликовал в соцсетях новую информацию о раскопках:

«Уже два десятка малышей мы извлекли только из одной расстрельной ямы в карьере Смерти кирпичного завода. Возраст от 1 до 10 лет. У большинства смерть наступила от ударов по голове сапогом, кулаком, а возможно детские головки разбивали о засохшую глину карьера. Мы раньше с таким не сталкивались».

Среди убитых было несколько военнопленных Советской армии, но это старики, дети и женщины. Анализ ДНК останков показал, что из 60 убитых 16 были женщины и 19 – дети в возрасте от двух лет.

«Это не археология и не обычные поисковые работы. Это установление исторической справедливости. Место геноцида мирных жителей Донской земли, о котором мало что было известно, сейчас раскрывает свои страшные тайны», – пишет «Миус-Фронт».

Руководитель объединения Андрей Кудряков написал об еще одной страшной находке:

«Маленький казачий крестик висел на шее у беременной девушки, совсем молоденькая она в ужасе обхватила голову руками чтобы не видеть как её убивают. Рядом с ней лежат растерзанные малыши, они пытались спрятаться от смерти, но гитлеровские палачи добили их ударами штыков. Не стали тратить пули, а может патроны закончились».

КГБ скрывал масштаб фашистского зверства, но после того, как были обнародованы засекреченные материалы из советских архивов, поиск погибших возобновился. Поисковый отряд надеется, что специалистам удастся сопоставить ДНК жертв с их потомками.

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Метки: Великая Отечественная война   Ростовская область   Сальск   война   новости   останки   раскопки   ужас   
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Mowgley 41 минуту назад
Никогда ни на минуту нельзя забывать, что сделали эти твари.
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6k
Конрад Карлович 12 минут назад
Культурная европа несла им демократию и гейропейские ценности. Сейчас ничего не поменялось.
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13k
Бляяяястяще! 12 минут назад
Мда.... Новость об этой трагедии с британской помойки, да еще с сохранением формулировкой - "КГБ скрывал масштаб фашистского зверства...", по сути приравнивающей одно к другому...
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1k
Gromkhard 12 минут назад
Этот и другие факты зверств нацистов обязаны на все века остаться в памяти человечества. Иначе, как только мы об этом забудем, зло проявится вновь!
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233k
Rusbond 13 минут назад
Я родился в этом городе и закончил десятилетку. Мы всегда об этом знали, но, что детей и столько, не знали. В моей школе, которую я закончил, был госпиталь. И стоял памятник, помню, 4ак переносили этот памятник, под ним было множество человеческих костей. Об этом надо помнить всегда. Вечная память всем жертвам фашизма и вечное проклятие фашистам.
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8k
insaider Полчаса назад
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2k
salim777 43 минуты назад
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1k
R_Scream 45 минут назад
Где мальчик из Уренгоя?
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44k
zloykoyot 2 часа назад
Автор, 3,5 тысячи или 3,5 миллиона? В таких-то серьёзных темах можно быть повнимательнее?
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