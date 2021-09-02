В «карьере смерти» в Сальске нашли останки десятков маленьких детей

Раскопки начались после обнародования прежде засекреченных материалов ФСБ и проходят на нескольких объектах на территории России, но именно эта находка поразила поисковиков отряда до глубины души.

«С августа 1942 по январь 1943 в глиняном котловане Сальского кирпичного завода сгинули более 3500 мирных жителей. Бок о бок с нами работают криминалисты из Следственного комитета России», – сообщило в июле объединение «Миус-Фронт».