Почему немецкие солдаты мечтали о советских касках?

При каждом удобном случае они бросали свои шлемы и надевали наши.
В СССР выпускали 3 вида касок: СШ-36, СШ-39 и СШ-40 (СШ-стальной шлем).
Перед самой войной в производстве оставили только СШ-40, остальные считались устаревшими. А у Германии видов касок было намного больше, начиная со шлемов, которые остались еще с Первой мировой (их вовсю использовали), заканчивая современными М-35 и М-40. Правда «раритет» Первой мировой надевали только в тыловых частях, на линии фронта таких не было.
В 1942 году Адольф Гитлер понял, что или Германия переходит в режим тотальной войны, или ей конец. Ну, конец или капут, её догнал в любом случае, но в 1942-м фюрер ещё надеялся на победу, поэтому потребовал напряжения всех сил от каждого гражданина. А СССР в таком напряжении жил с 22 июня 1941 года, для нас тотальная война наступила с первого же дня нацистского вторжения. На фронте люди сражались и погибали за Родину, а в тылу работали в три смены. Так что нам к такому режиму было не привыкать.
А нацистам это было в диковинку - они и впрямь не ожидали, что столкнутся с таким сопротивлением. Одновременно с этим, их фюрер понял, что ресурсов Третьего рейха для тотальной войны не хватит: он рассчитывал на блицкриг, но никак не на затяжные и кровопролитные бои. Поэтому он потребовал экономить ресурсы, и в первую очередь - легирующую руду. И немецкие промышленники встали перед выбором: сокращать объёмы (это было невозможно) или удешевлять и заменять материалы в своей продукции. Естественно, они выбрали второй вариант, в том числе, стали выпускать новую каску М-42.
Она была дешевле, легче и гораздо хуже по качеству, чем предыдущие версии касок. Пришлось отказаться от легирования стали и марганца, а значит каски стали мягче, завальцовку краев каски заменили более простой отбортовкой. Но делать было нечего и их запустили в массовое производство. Первые образцы новых шлемов попали к нам в руки буквально через несколько дней после их массового появления на фронте. Каски снимали с убитых немцев - нередко, из-за того, что советские пули пробивали этот недошлем, кстати, он не выдерживал и попаданий даже небольших осколков. После того, как к нашим инженерам попали эти «железные панамы», они провели серию испытаний, чтобы сравнить немецкие М-42 и советские СШ-40.
Подтвердилось всё, что уже прошло «испытание боем» на фронте: немецкие каски плохо защищали от попаданий стрелкового оружия, да и от всего остального тоже.
Вот почему немецкие солдаты при первой же возможности выбрасывали свои каски и напяливали наши. Они на собственном опыте убедились в их качестве и надёжности.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Автырь, ты хоть раз держал в руках каски, что наши, что немецкие? Про "пуленепробиваемость" вообще молчу...
Да, просто так, похвастаться:
Диванный воин решил что он очень крут и даже знает немного об оружии.
каска не защитит от пули, каска защищает от мелких травм при перемещении на незнакомой местности (например стройка или лазанье по подвалам).
равно как и шлем мотоциклиста от асфальта... спасает только от мелких травм и царапин, но никак не защищает от ДТП
на войне происходит так же.