Почему немецкие солдаты мечтали о советских касках?

А нацистам это было в диковинку - они и впрямь не ожидали, что столкнутся с таким сопротивлением. Одновременно с этим, их фюрер понял, что ресурсов Третьего рейха для тотальной войны не хватит: он рассчитывал на блицкриг, но никак не на затяжные и кровопролитные бои. Поэтому он потребовал экономить ресурсы, и в первую очередь - легирующую руду. И немецкие промышленники встали перед выбором: сокращать объёмы (это было невозможно) или удешевлять и заменять материалы в своей продукции. Естественно, они выбрали второй вариант, в том числе, стали выпускать новую каску М-42.

Она была дешевле, легче и гораздо хуже по качеству, чем предыдущие версии касок. Пришлось отказаться от легирования стали и марганца, а значит каски стали мягче, завальцовку краев каски заменили более простой отбортовкой. Но делать было нечего и их запустили в массовое производство. Первые образцы новых шлемов попали к нам в руки буквально через несколько дней после их массового появления на фронте. Каски снимали с убитых немцев - нередко, из-за того, что советские пули пробивали этот недошлем, кстати, он не выдерживал и попаданий даже небольших осколков. После того, как к нашим инженерам попали эти «железные панамы», они провели серию испытаний, чтобы сравнить немецкие М-42 и советские СШ-40.