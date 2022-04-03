FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Истории 5206 постов • 1239 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Почему немецкие солдаты мечтали о советских касках?

Почему немецкие солдаты мечтали о советских касках? (5 фото)

Автор:
03 апреля 2022 17:16
Сообщество : Истории
Метки: Великая Отечественная война   СССР   гитлер   каска   немцы   солдат   третий рейх   шлем   
3163
5

При каждом удобном случае они бросали свои шлемы и надевали наши.

В СССР выпускали 3 вида касок: СШ-36, СШ-39 и СШ-40 (СШ-стальной шлем).

×
×

Перед самой войной в производстве оставили только СШ-40, остальные считались устаревшими. А у Германии видов касок было намного больше, начиная со шлемов, которые остались еще с Первой мировой (их вовсю использовали), заканчивая современными М-35 и М-40. Правда «раритет» Первой мировой надевали только в тыловых частях, на линии фронта таких не было.

В 1942 году Адольф Гитлер понял, что или Германия переходит в режим тотальной войны, или ей конец. Ну, конец или капут, её догнал в любом случае, но в 1942-м фюрер ещё надеялся на победу, поэтому потребовал напряжения всех сил от каждого гражданина. А СССР в таком напряжении жил с 22 июня 1941 года, для нас тотальная война наступила с первого же дня нацистского вторжения. На фронте люди сражались и погибали за Родину, а в тылу работали в три смены. Так что нам к такому режиму было не привыкать.

А нацистам это было в диковинку - они и впрямь не ожидали, что столкнутся с таким сопротивлением. Одновременно с этим, их фюрер понял, что ресурсов Третьего рейха для тотальной войны не хватит: он рассчитывал на блицкриг, но никак не на затяжные и кровопролитные бои. Поэтому он потребовал экономить ресурсы, и в первую очередь - легирующую руду. И немецкие промышленники встали перед выбором: сокращать объёмы (это было невозможно) или удешевлять и заменять материалы в своей продукции. Естественно, они выбрали второй вариант, в том числе, стали выпускать новую каску М-42.

Она была дешевле, легче и гораздо хуже по качеству, чем предыдущие версии касок. Пришлось отказаться от легирования стали и марганца, а значит каски стали мягче, завальцовку краев каски заменили более простой отбортовкой. Но делать было нечего и их запустили в массовое производство. Первые образцы новых шлемов попали к нам в руки буквально через несколько дней после их массового появления на фронте. Каски снимали с убитых немцев - нередко, из-за того, что советские пули пробивали этот недошлем, кстати, он не выдерживал и попаданий даже небольших осколков. После того, как к нашим инженерам попали эти «железные панамы», они провели серию испытаний, чтобы сравнить немецкие М-42 и советские СШ-40.

Подтвердилось всё, что уже прошло «испытание боем» на фронте: немецкие каски плохо защищали от попаданий стрелкового оружия, да и от всего остального тоже.

Вот почему немецкие солдаты при первой же возможности выбрасывали свои каски и напяливали наши. Они на собственном опыте убедились в их качестве и надёжности.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Великая Отечественная война   СССР   гитлер   каска   немцы   солдат   третий рейх   шлем   
2
22
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Dobry vojak Svejk Z 11 часов назад
Автор! На заметку тебе - от попадания пули ни один шлем тех времён не спасал. Так что не неси бред. Каски надевали, чтобы снизить процент контузий, они могли защитить от осколков на излёте, от крупных кусков земли при артиллерийском обстреле, но никак не от прямого выстрела.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 10)
13
Александр Потёмкин 3 часа назад
Какой бред!

Автырь, ты хоть раз держал в руках каски, что наши, что немецкие? Про "пуленепробиваемость" вообще молчу...
Да, просто так, похвастаться:

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Барклай 3 часа назад
вот сцуко может сейчас кто объяснит нахуа у австрийских шлемах какой то шпиндель всегда был на башке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Васисуалий 4 часа назад
Автор молодец. Но от точного попадания пули из индивидуального оружия (под углом примерно 90 градусов) ни одна каска не спасет на дистанции прямого выстрела. Даже если не пробьет современный шлем - перелом шейных позвонков или кисель из мозга. Он пишет про качество стали и защиту от касательных и осколков. P.S. картечь - гыгы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Иван Сусанин 7 часов назад
А есть фотографии немцев в СШ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Андрей 8 часов назад
Как мне не хватает этого смайлика в вацапе........

Диванный воин решил что он очень крут и даже знает немного об оружии.
каска не защитит от пули, каска защищает от мелких травм при перемещении на незнакомой местности (например стройка или лазанье по подвалам).
равно как и шлем мотоциклиста от асфальта... спасает только от мелких травм и царапин, но никак не защищает от ДТП
на войне происходит так же.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49
bonli 11 часов назад
афтар фуфломет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Veprь Макар 11 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

114766



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"И там не поймут, и здесь не простят": Нетребко совершила политический каминг-аут и лишилась сцены за границей и в России
0
318
"И там не поймут, и здесь не простят": Нетребко совершила политический каминг-аут и...
Брюс Уиллис официально объявил об окончании карьеры
2
120
Брюс Уиллис официально объявил об окончании карьеры
Набирающие популярность в сообществах
История велосипедных войск
0
4
История велосипедных войск
Темпоральный [временной] кристалл (1 часть. Теория)
0
6
Темпоральный [временной] кристалл (1 часть. Теория)
«Выпроводил в никуда с животом»: как обошелся Николай Фоменко с бывшей
«Выпроводил в никуда с животом»: как обошелся Николай Фоменко с бывшей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Запомните
3
0

Популярные теги
#мир#интересно#природа#Приколы#история#факты#вещи#Китай#пейзажи#СССР
#фото#картинки#Украина#подборка#забавно#в мире#животные#милота#позитив#санкции
#Юмор#фотографии#gif#люди#комментарии#Спецоперация#искусство#наука#сарказм#прикол

На что жалуетесь?

Вернуться