Как бывший уголовник стал гениальным разведчиком и Героем СССР

Владимир Николаевич Подгорбунский родился в семье учителей в 1916 году. Во время Гражданской войны его родители встали на сторону большевиков и отец отправился сражаться с белыми. В одном из боёв он пал и семья осталась без кормильца. Тогда его мама пошла работать по линии ЧК и всё стало налаживаться. Но в 1932 её тоже не стало. И Владимир оказался в детдоме.

Подросток там явно не прижился - дрался с воспитанниками, периодически убегал и воровал.После одной из краж его поймали и отправили в колонию. Оттуда он снова сбежал, но его быстро поймали, добавили срок и вернули обратно.

В колонии он познакомился с бывшим танкистом и тот рассказал ему о службе в армии. Владимиру так понравилась эта история, что он твёрдо решил оказаться в танковых частях - и написал письмо Калинину, «Всесоюзному старосте». Оно было довольно наивным, да и писал он тогда с ошибками, но всё получилось. Тогда как раз шёл активный набор в армию и руководство рассудило совершенно правильно - чем просто так кормить нахлебника, гораздо выгодней призвать его на службу Родине. Да и танк он вряд ли украдёт. В армии Владимир освоил специальность мехвода.