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Как бывший уголовник стал гениальным разведчиком и Героем СССР

Как бывший уголовник стал гениальным разведчиком и Героем СССР (6 фото)

Автор:
04 апреля 2022 19:53
Сообщество : Истории
Метки: Великая Отечественная война   Разведчик   герой ссср   медаль   орден   подвиг   подгорбунский   уголовник   
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А мог бы стать Героем и дважды - но не получилось.

Владимир Николаевич Подгорбунский родился в семье учителей в 1916 году. Во время Гражданской войны его родители встали на сторону большевиков и отец отправился сражаться с белыми. В одном из боёв он пал и семья осталась без кормильца. Тогда его мама пошла работать по линии ЧК и всё стало налаживаться. Но в 1932 её тоже не стало. И Владимир оказался в детдоме.

Подросток там явно не прижился - дрался с воспитанниками, периодически убегал и воровал.После одной из краж его поймали и отправили в колонию. Оттуда он снова сбежал, но его быстро поймали, добавили срок и вернули обратно.

В колонии он познакомился с бывшим танкистом и тот рассказал ему о службе в армии. Владимиру так понравилась эта история, что он твёрдо решил оказаться в танковых частях - и написал письмо Калинину, «Всесоюзному старосте». Оно было довольно наивным, да и писал он тогда с ошибками, но всё получилось. Тогда как раз шёл активный набор в армию и руководство рассудило совершенно правильно - чем просто так кормить нахлебника, гораздо выгодней призвать его на службу Родине. Да и танк он вряд ли украдёт. В армии Владимир освоил специальность мехвода.

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Служба в РККА сильно повлияла на парня: он завязал с уголовным прошлым, стал одним из лучших солдат в своей части. А после армии устроился на фабрику, где работал до 1942 года, пока его снова не призвали. На этот раз в пехоту.

Через несколько месяцев Подгорбунский совершил свой первый подвиг: подбил танк и рассеял пулемётным огнём два взвода вражеской пехоты. Получил ранение, но из боя не вышел. За это получил медаль «За отвагу».

Через год Владимир попросил перевести его в разведку. На одном из заданий он вместе с товарищем попал в засаду. Бойцы решили не сдаваться врагу и начали неравный бой, в котором Подгорбунский ликвидировал 6 солдат. Лихие разведчики прорвали окружение и вернулись к своим, за это Владимиру вручили орден Красной Звезды. Оказалось, что Владимир - прирождённый разведчик, не было ни одного задания, с которым он не мог бы справиться. И скоро о нём заговорили как о самом удачливом и умелом разведчике в 1-й гвардейской танковой армии.

В 1943 году группа Подгорбунского выполняла задание под Винницей. Тогда они уничтожили 4 танка, 2 самоходки, 12 БТР, 62 автомобиля и больше 100 немцев. Ещё взорвали склады с горючим и боеприпасами. За это Владимиру присвоили звание Героя Советского Союза.

В марте 1944 -го его группа отправилась в тылы противника: ликвидировала 5 танков, в том числе один «Тигр» и 8 бронетранспортеров. За этот подвиг Владимира вновь представили к Герою Советского Союза, но потом командование решило, что это уже слишком, и ограничилось вручением ордена Красного Знамени. После этого он ещё не раз отправлялся со своей группой в тылы противника: жёг немецкую технику, ликвидировал солдат и взрывал склады - враги просто не могли с ними ничего поделать. Группа внезапно появлялась, выполняла задачу и так же внезапно исчезала. Ни усиленная охрана, ни поиски разведчиков ни к чему не приводили. Героя Владимиру больше не давали, зато отмечали очередными медалями и орденами - их хватило бы на несколько человек.

Там же на фронте Встретил встретил девушку и женился на ней 10 мая 1944-го. Но боевой дух не утратил - продолжал выполнять задания и уничтожать немцев. На одном из этих заданий получил тяжёлое ранение: товарищи его тогда вытащили, но лечился он долго. Его даже комиссовали, но затем командование решило отправить его в очередной рейд - задание было сложным и они посчитали, что другой разведчик может с ним не справиться. С учётом того, что его комиссовали, Подгорбунский мог и не идти на задание, но он согласился помочь. После непростого разговора, его отпустила на задание и жена - как выяснилось, тогда они разговаривали в последний раз.

Во время рейда по тылам Владимира ранили в ногу. А когда его пытались вывезти на машине, в неё попала бомба. Так не стало легендарного разведчика, который начинал с мелких краж, потом исправился, и имел все шансы стать и двух- и трёхкратным Героем Советского Союза.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Великая Отечественная война   Разведчик   герой ссср   медаль   орден   подвиг   подгорбунский   уголовник   
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Thomsen Час назад
И биография, и внешность прямо кинематографические)
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VL 11 минут назад
Герой! И ликом светл.... Вечная память....
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KiploksAKS 38 минут назад
Мелкие кражи в подростковом возрасте - это не "уголовник".
Морду надо бить за такие заголовки.
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Вячеслав Час назад
Вечная память, герою!
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