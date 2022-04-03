Красивые фотографии снятые на рассвете

Как известно, в фотографии главное — свет. А лучший свет, как правило, бывает на рассвете, и это, пожалуй, самое благодатное время для фотографа. Время, которое нельзя упустить!

Приятного просмотра!

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