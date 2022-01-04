Природа припасла для нас еще немного чудес

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Все-таки чудеса природы неиссякаемы, и в нашем удивительном мире всегда есть, чему удивляться!
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Это растение называется "подъельник одноцветковый", оно растет в горных хвойных лесах. Но чаще его называют "цветком-призраком"
Это бревно не раскрашено - это его природный камуфляж, образованный корой, мхами и лишайниками
Источник: — переведено специально для fishki.net
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