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Природа припасла для нас еще немного чудес

Природа припасла для нас еще немного чудес (18 фото)

Автор:
04 января 2022 12:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: вот как бывает   красота   природа   удачно поймал   удачные кадры   удивительное рядом   фото   фотографии   
1591
18
Все-таки чудеса природы неиссякаемы, и в нашем удивительном мире всегда есть, чему удивляться!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот как бывает   красота   природа   удачно поймал   удачные кадры   удивительное рядом   фото   фотографии   
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724
Максим Максимов 2 часа назад
Не советую к такой медузе даже прикасаться - это Португальский кораблик
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7k
Чё 12 минут назад
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724
Максим Максимов 2 часа назад
перья любой птицы покрыты водоотталкивающим слоем
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8k
Izrin Maria 2 часа назад
Найдите для нас, пожалуйста, несколько "интересных дизайнерских решений" для комнаты в 9 квадратов с потолком 2.5 метра, с окном, глядящим на соседний дом!
В комнате постоянно проживают родители и ребёнок школьного возраста.
Ещё нужно бы найти место для небольшого холодильника и электроплитки.
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