20 сказочных мест на нашей планете

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Говорят, что мир тесен, и порой действительно кажется, что мы уже все повидали на этой планете и удивить нас больше нечем. А потом натыкаешься на фотоподборку вроде этой и понимаешь, как же, все-таки, обширен и удивителен наш мир.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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