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20 сказочных мест на нашей планете

20 сказочных мест на нашей планете (21 фото)

Автор:
07 февраля 2022 21:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: вокруг света   красота   мир   природа   путешествия   фотографии природы   
365
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Говорят, что мир тесен, и порой действительно кажется, что мы уже все повидали на этой планете и удивить нас больше нечем. А потом натыкаешься на фотоподборку вроде этой и понимаешь, как же, все-таки, обширен и удивителен наш мир.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вокруг света   красота   мир   природа   путешествия   фотографии природы   
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