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20+ захватывающих дух пейзажей со всего мира

20+ захватывающих дух пейзажей со всего мира (28 фото)

Автор:
03 февраля 2022 13:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: красиво   мир   планета   подборка   природа   фото   фотографии   фотоконкурс   
564
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Фотоконкурс International Landscape Photographer of the Year выбрал очередную порцию победителей. Этот конкурс собирает самые красивые и захватывающие снимки разных мест и пейзажей нашей планеты. В этот раз в нем приняли участие 4500 работ от фотографов со всего мира - и одна интереснее другой. Посмотрим на красоту, которой богат наш мир.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: красиво   мир   планета   подборка   природа   фото   фотографии   фотоконкурс   
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Фома Час назад
10 и 22 одинаковое?
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6k
пропеллер 18 минут назад
половина захватывающая дух компьютерная графика и почти везде фонтанчики дорисованные.
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8k
Hunson Abadeer 58 минут назад
до чего же красиво!!!!
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