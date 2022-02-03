20+ захватывающих дух пейзажей со всего мира

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03 февраля 2022 13:34
Фотоконкурс International Landscape Photographer of the Year выбрал очередную порцию победителей. Этот конкурс собирает самые красивые и захватывающие снимки разных мест и пейзажей нашей планеты. В этот раз в нем приняли участие 4500 работ от фотографов со всего мира - и одна интереснее другой. Посмотрим на красоту, которой богат наш мир.
Каппадокия, Турция. Фотограф Aytek Cetin
Ледник Горнер в Швейцарии. Фотограф Andrea Zappia
Стратовулкан Казбек в Грузии. Фотограф Aytek Cetin
Гора Рокка-ла-Меха, северная Италия. Фотограф Andrea Zappia
Деревня Лаутербруннен в Швейцарии. Фотограф Max Rive
Французские горы Шамони-Монблан. Фотограф Max Rive
Озеро Бонни Риверленд на юге Австралии. Фотограф Ben Goode
Гора Тамалпаис в Калифорнии, США. Фотограф Tanmay Sapkal
Национальный парк Торрес дель Пайне, Чили. Фотограф Noel Casaje
Коммуна Менцинген, Швейцария. Фотограф Cedric Tamani
Гора Вестрахорн в Исландии. Фотограф Vincenzo Mazza
Деревня в провинции Чхунчхон-Пукто, Южная Корея. Фотограф Yoon Suk Choi
Йосемитский национальный парк, США. Фотограф Marcin Zajac
Гора Сеймур в Канаде. Фотограф Matt Jackisch
Деревня Моддергат в Нидерландах. Фотограф Daniel Laan
Деревня Моддергат в Нидерландах. Фотограф Daniel Laan
Национальный парк Дартмур, Англия. Фотограф Nick Green
Национальный парк Тонгариро, Новая Зеландия. Фотограф Jana Luo
Мыс и маяк Форментор, Майорка. Фотограф Marc Marco Ripoll
Национальный парк Торрес дель Пайне, Чили. Фотограф Chandra Bong
Лес Уистманс Вуд, Англия. Фотограф Simon Turnbull
Город Цуг в центральной Швейцарии. Фотограф Fabrice Petruzzi
Мыс Дисаппойнтмент, США. Фотограф Gavin Hardcastle
Тевтобургский лес в местечке Северный Рейн-Вестфалия, Германия. Фотограф Waldemar von Niessen
Возле озера Моно, США. Фотограф Simon Xu
Гора вулканического происхождения Фаградальсфьядль в Исландии. Фотограф Filip Hrebenda
На озере Яманака в Японии. Фотограф Takashi Nakazawa
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— переведено специально для fishki.net
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