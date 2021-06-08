45 любопытных фото нашего удивительного мира

Пожалуй, единственное, с чем точно могут согласиться абсолютно все, так это с тем, что наш мир – удивительное место, полное интересных людей, пейзажей, животных и многого другого. Так что расслабьтесь и приготовьтесь насладиться большой подборкой занимательных фотографий и фактов, которыми поделились пользователи сети.
1. В дождевых лесах Амазонии обнаружили 13-километровое «полотно», полное рисунков ледникового периода, которые изображают давно вымерших существ
4. Статуя Ясукэ, раба из Африки, который прибыл в Японию в 1579 году и стал первым чернокожим самураем
6. В знак протеста против цензуры в 1934 году фотограф А.Л. Шафер сделал фотографию, которая стала впоследствии культовой: в ней он нарушил все возможные правила и запреты
В 2014 году компания Warner Bros предложила 30 художникам нарисовать свою версию Бэтмена в честь 75-й годовщины персонажа. Среди них был Кристиан Пачеко, владелец дизайнерской фирмы Kimbal в Юкатане, Мексике. Выше представлен его дизайн.
14. 10-летняя девочка по имени Лора Бакстон выпустила воздушный шарик с запиской, где указала свое имя и адрес. Шарик пролетел 225 километров и приземлился во дворе дома другой 10-летней девочки по имени Лора Бакстон
17. Во Франции 15-летний конь по кличке Пейо часто навещает неизлечимо больных пациентов в больнице. Конь сам выбирает, какого пациента навестить, и стучит копытом у их двери
18. На Луне есть крохотный памятник «Павший астронавт», а также мемориальная доска с именами восьми американских астронавтов и шести советских космонавтов, погибших на службе
23. Когда лисы обнаружили малых пингвинов на небольшом австралийском острове, они чуть уничтожили всю колонию. Тогда один фермер стал отправлять своих собак защищать птиц
С тех пор популяция пингвинов значительно увеличилась и восстановилась!
28. Эти сферические валуны Моераки можно найти в Новой Зеландии. Они сформировались более 56 миллионов лет назад в эпоху палеоцена
29. Бордер-колли по кличке Чейзер был животным с самой лучшей памятью. Чейзер знал по именам 1022 игрушки и мог найти и принести любую по команде
32. У армрестлера Джеффа Дейба – самый большой размер кольца в мире. Обхват его пальца составляет 12,14 сантиметра, а запястий и предплечий – 30 и 48 сантиметров соответственно.
36. Самый древний в мире неповрежденный корабль, обнаруженный на глубине 2 километров в Черном море. Этот древнегреческий корабль затонул более 2400 лет назад
37. Орангутанг протянул руку человеку, который, как ему показалось, тонул в реке. На самом деле тот ловил змей, чтобы уберечь обезьян от их смертельных укусов
40. В Вильнюсе установили «портал» в польский город Люблин, который позволяет людям видеть друг друга в режиме реального времени
Благодаря этому черепахи снова смогли откладывать здесь яйца после 20-летнего перерыва
Источник:
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