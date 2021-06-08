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45 любопытных фото нашего удивительного мира

45 любопытных фото нашего удивительного мира (46 фото)

Автор:
08 июня 2021 08:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: вокруг света   интересное   история   мир   природа   факты   фотографии   
4097
46

Пожалуй, единственное, с чем точно могут согласиться абсолютно все, так это с тем, что наш мир – удивительное место, полное интересных людей, пейзажей, животных и многого другого. Так что расслабьтесь и приготовьтесь насладиться большой подборкой занимательных фотографий и фактов, которыми поделились пользователи сети.

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Метки: вокруг света   интересное   история   мир   природа   факты   фотографии   
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8  комментариев
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4k
Дмитрий 20 минут назад
Гора Шаманка, поселок Хужир, остров Ольхон, озеро Байкал
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4k
Дмитрий 12 минут назад
ВДНХ
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4k
Дмитрий 16 минут назад
Валдай
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4k
Дмитрий 17 минут назад
Кижи, Карелия
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Дмитрий 21 минуту назад
Ленские столбы. Якутия
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Дмитрий 23 минуты назад
Я так понимаю, что у нас в стране ничего познавательного и красивого нет?
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580
uid-5j7c27kq Полчаса назад
Говорят этот засраный пляж находится в таком месте, куда постоянно течение выбрасывает мусор из океана. И уборки там проводятся постоянно, но хватает чистоты совсем не на долго
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76
Ion Calancea 50 минут назад
Познавательненько!
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