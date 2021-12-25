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25 декабря 2021 12:56
Ежегодный фотоконкурс Nature Photographer of the Year проходит под эгидой организации Nature Talks. Победители получают в награду 3000 фунтов стерлингов (около 300 000 рублей), призеры - денежные суммы и фотографическое оборудование. В этом году в конкурсе отметилось рекордное число участников: всего был представлен 20 061 снимок в 13 категориях.
Терье Колаас: победитель в категории "Птицы"
Мигель Ангел Артус Иллана - 2 место в категории "Птицы"
Джозеф Фридхубер - победитель в категории "Млекопитающие"
Ааре Удрас - 2 место в категории "Млекопитающие"
Рубен Перес Ново - победитель в категории "Другие животные"
Рубен Перес Ново - 2 место в категории "Другие животные"
Руперт Кёглер - победитель в категории "Растения и грибы"
Одун Рикардсен - 2 место в категории "Растения и грибы"
Денис Будков - победитель в категории "Пейзаж"
Андреа Поцци - 2 место в категории "Пейзаж"
Георг Нис - победитель в категории "Подводный мир"
Дмитрий Кох - 2 место в категории "Подводный мир"
Георги Попа - победитель в категории "Природа ка искусство"
Хуан Ахумада - 2 место в категории "Природа как искусство"
Хавьер Мурсия - победитель в категории "Человек и природа"
Дэвид Хуп - 2 место в категории "Человек и природа"
Рои Галитц - победитель в категории "Черно-белое фото"
Георги Попа - 2 место в категории "Черно-белое"
Уильям Буррард-Лукас - победитель в категории "Портреты животных"
Рои Галитц - 2 место в категории "Портреты животных"
Андреас Тейгелер - победитель в категории "Нижние земли"
Рональд Циммерман - 2 место в категории "Нижние земли"
Леви Фитц - пообедитель в категории "Молодняк"
Герго Картиас - 2 место в категории "Молодняк"
Леа Ли Иноуэ - победитель в категории "Награда за портфолио имени Фреда Хейзелхоффа"
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— переведено специально для fishki.net
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