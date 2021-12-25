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Конкурс фотографий о природе объявил победителей

Конкурс фотографий о природе объявил победителей (26 фото)

Автор:
25 декабря 2021 12:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: Nature Photographer of The Year   красота   природа   снимки природы   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
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Ежегодный фотоконкурс Nature Photographer of the Year проходит под эгидой организации Nature Talks. Победители получают в награду 3000 фунтов стерлингов (около 300 000 рублей), призеры - денежные суммы и фотографическое оборудование. В этом году в конкурсе отметилось рекордное число участников: всего был представлен 20 061 снимок в 13 категориях.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Nature Photographer of The Year   красота   природа   снимки природы   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
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