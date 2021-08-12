Вы не поверите, что эти фотографии - не фотошоп!

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Иногда природа или творческие порывы художников открывают перед нами такие картины, что глазам не веришь! В этих фотографиях нет фотошопа - только удивительные виды нашего мира.
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Покрытые алюминиевой пылью нижние стволы деревьев - результат аварии на алюминиевом заводе в Венгрии
Работа французского художника и фотографа Жоржа Русса, который устанавливает свои цветные пластиковые инсталляции в заброшенных зданиях, предназначенных к сносу
Спасатели у святилища на горе Онтаке, где произошло извержение вулкана, жертвами которого стал 51 человек
Мультяшная скульптура "Салфетка" в Новой Зеландии как будто совмещает реальный мир с мультящным
Источник: — переведено специально для fishki.net
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