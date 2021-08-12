Вы не поверите, что эти фотографии - не фотошоп!

Иногда природа или творческие порывы художников открывают перед нами такие картины, что глазам не веришь! В этих фотографиях нет фотошопа - только удивительные виды нашего мира.

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Террасные рисовые поля в провинции Юннань, Китай 0 Источник:

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Покрытые алюминиевой пылью нижние стволы деревьев - результат аварии на алюминиевом заводе в Венгрии 0 Источник:

Кормление лебедей зимой 0 Источник:

Работа французского художника и фотографа Жоржа Русса, который устанавливает свои цветные пластиковые инсталляции в заброшенных зданиях, предназначенных к сносу 0 Источник:

Пляжная скульптура "Сковорода", Сидней, Австралия 0 Источник:

"Великий Ван Гог". Сан-Поль-де-Ванс, Прованс, Франция 0 Источник:

Бассейн во время наводнения. Вода дошла до самых его краев - и остановилась 0 Источник:

Деревянный секретер, сделанный как сбой изображения 0 Источник:

Чемпион Германии по армрестлингу Матиус "Попай" Шлитте - человек с разными руками 0 Источник:

Река в Исландии 0 Источник:

Трудно поверить,но можно проверить: это единая картинка 0 Источник:

Спасатели у святилища на горе Онтаке, где произошло извержение вулкана, жертвами которого стал 51 человек 0 Источник:

Собор Святого Семейства Антонио Гауди, Барселона 0 Источник:

Мультяшная скульптура "Салфетка" в Новой Зеландии как будто совмещает реальный мир с мультящным 0 Источник:

Верблюжья колючка на закате, Намибия 0 Источник:

3D-проекции на деревьях 0 Источник:

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Аллея, Орегон, США 0 Источник: