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Макрофотографии, которые покажут, каким удивительным бывает мир, если взглянуть на него поближе

Макрофотографии, которые покажут, каким удивительным бывает мир, если взглянуть на него поближе (19 фото)

Автор:
03 сентября 2021 09:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Макрофотография   красота   мир   насекомые   подборка   природа   фото   
302
19

Макросъёмка — это способ по-новому взглянуть на некоторые вещи, которые слишком малы, чтобы человеческий глаз мог разобрать их в деталях.


А ведь в каждой песчинке прячется целый мир! С помощью макроснимков можно изучить текстуру крыльев бабочек, оттенки глаза богомола и все «волоски» на ягодах малины. А фитиль свечи или липучка при ближайшем рассмотрении и вовсе похожи на что-то инопланетное. Мы собрали для вас подборку очень любопытных макрофотографий.


Я сфотографировал дым свечи после того, как задул её

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Куколка монарха на моём шезлонге



Яйца красноглазой древесной лягушки


Семечки в красном перце чили



Богомол



Мыльные пузыри



Крыло бабочки монарха



Крошечные цветы



Муравьи атаковали сырный крекер




Черника


Капля воды


Центр подсолнуха Кьянти



Оса


Липучка


Мармеладный мишка



Собачий нос


Лист пальмы


Малина

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Метки: Макрофотография   красота   мир   насекомые   подборка   природа   фото   
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