Макрофотографии, которые покажут, каким удивительным бывает мир, если взглянуть на него поближе

А ведь в каждой песчинке прячется целый мир! С помощью макроснимков можно изучить текстуру крыльев бабочек, оттенки глаза богомола и все «волоски» на ягодах малины. А фитиль свечи или липучка при ближайшем рассмотрении и вовсе похожи на что-то инопланетное. Мы собрали для вас подборку очень любопытных макрофотографий.





Я сфотографировал дым свечи после того, как задул её