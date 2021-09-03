Макрофотографии, которые покажут, каким удивительным бывает мир, если взглянуть на него поближе

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Макросъёмка — это способ по-новому взглянуть на некоторые вещи, которые слишком малы, чтобы человеческий глаз мог разобрать их в деталях.
А ведь в каждой песчинке прячется целый мир! С помощью макроснимков можно изучить текстуру крыльев бабочек, оттенки глаза богомола и все «волоски» на ягодах малины. А фитиль свечи или липучка при ближайшем рассмотрении и вовсе похожи на что-то инопланетное. Мы собрали для вас подборку очень любопытных макрофотографий.
Я сфотографировал дым свечи после того, как задул её
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Куколка монарха на моём шезлонге
Яйца красноглазой древесной лягушки
Семечки в красном перце чили
Богомол
Мыльные пузыри
Крыло бабочки монарха
Крошечные цветы
Муравьи атаковали сырный крекер
Черника
Капля воды
Центр подсолнуха Кьянти
Оса
Липучка
Мармеладный мишка
Собачий нос
Лист пальмы
Малина
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