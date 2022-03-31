12 фильмов, в которых режиссёры зашифровали известные картины

Процесс создания кино можно сравнить с алхимией. Простой замысел становится полноценным фильмом благодаря ряду составляющих. Далеко не последняя роль отводится вдохновению.
Киношники нередко черпают воодушевление из полотен известных художников. В некоторых случаях работы живописцев оказывают на них настолько большое влияние, что их нарочно включают в сам фильм, желая придать ему большей глубины и осмысленности. Подобный приём использовался неоднократно. Подтверждением тому является представленная подборка.
«Дом, который построил Джек», Ларс фон Триер, 2019 — «Ладья Данте», Эжен Делакруа, 1822
«Лабиринт Фавна», Гильермо дель Торо, 2006 год — Франсиско Гойя «Сатурн, пожирающий своего сына», 1819-1823
Гильермо дель Торо считает, что любая сказка не должна ограничиваться рамками, навязанными Диснеем. Режиссёр полностью изменил эту концепцию в своих творениях. В этом ему неоднократно помогали работы испанского художника Франсиско Гойи.
«Психо», Альфред Хичкок, 1960 — «Дом у железной дороги», Эдвард Хоппер, 1925
Один из самых значимых фильмов для жанра хоррор был снят Альфредом Хичкоком. Дом Нормана Бейтса, который фигурирует в картине, почти полностью скопирован с картины Хоппера «Дом у железной дороги». Хичкок использовал готичные детали здания и его проектировку.
«Безумный Макс: Дорога ярости», Джордж Миллер, 2015 — «Слоны», Сальвадор Дали, 1948
«Изгоняющий дьявола», Уильям Фридкин, 1973 — «Империя света», Рене Магритт, 1954
«Алиса в Зазеркалье», Джеймс Бобин, 2016 — «Портрет императора Рудольфа II в образе Вертумна», Джузеппе Арчимбольдо, 1590
«Мария-Антуанетта», София Коппола, 2006 — «Бонапарт на перевале Сен-Бернар», Жак Луи Давид, 1801-1805
«Выживший», Алехандро Гонсалес Иньярриту, 2015 — «Апофеоз войны», Василий Верещагин, 1871
«Крик», Уэс Крэйвен, 1996 — «Крик», Эдвард Мунк, 1893-1910
«Фрида», Джули Тэймор, 2002 — «Фрида и Диего Ривера», Фрида Кало, 1931
«Тарас Бульба», Владимир Бортко, 2009 — «Запорожцы», Илья Репин, 1880-1891
«На игле», Дэнни Бойл, 1996 — «Шедевр, или Тайны горизонта», Рене Магритт, 1955
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АНТИФИШКИ
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