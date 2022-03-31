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12 фильмов, в которых режиссёры зашифровали известные картины

12 фильмов, в которых режиссёры зашифровали известные картины (13 фото)

Автор:
31 марта 2022 08:47
Сообщество : Кино
Метки: живопись   картина   кино   режиссёр   фильм   фото   
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Процесс создания кино можно сравнить с алхимией. Простой замысел становится полноценным фильмом благодаря ряду составляющих. Далеко не последняя роль отводится вдохновению.


Киношники нередко черпают воодушевление из полотен известных художников. В некоторых случаях работы живописцев оказывают на них настолько большое влияние, что их нарочно включают в сам фильм, желая придать ему большей глубины и осмысленности. Подобный приём использовался неоднократно. Подтверждением тому является представленная подборка.


«Дом, который построил Джек», Ларс фон Триер, 2019 — «Ладья Данте», Эжен Делакруа, 1822

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«Лабиринт Фавна», Гильермо дель Торо, 2006 год — Франсиско Гойя «Сатурн, пожирающий своего сына», 1819-1823

Гильермо дель Торо считает, что любая сказка не должна ограничиваться рамками, навязанными Диснеем. Режиссёр полностью изменил эту концепцию в своих творениях. В этом ему неоднократно помогали работы испанского художника Франсиско Гойи.


«Психо», Альфред Хичкок, 1960 — «Дом у железной дороги», Эдвард Хоппер, 1925

Один из самых значимых фильмов для жанра хоррор был снят Альфредом Хичкоком. Дом Нормана Бейтса, который фигурирует в картине, почти полностью скопирован с картины Хоппера «Дом у железной дороги». Хичкок использовал готичные детали здания и его проектировку.


«Безумный Макс: Дорога ярости», Джордж Миллер, 2015 — «Слоны», Сальвадор Дали, 1948

«Изгоняющий дьявола», Уильям Фридкин, 1973 — «Империя света», Рене Магритт, 1954

«Алиса в Зазеркалье», Джеймс Бобин, 2016 — «Портрет императора Рудольфа II в образе Вертумна», Джузеппе Арчимбольдо, 1590

«Мария-Антуанетта», София Коппола, 2006 — «Бонапарт на перевале Сен-Бернар», Жак Луи Давид, 1801-1805

«Выживший», Алехандро Гонсалес Иньярриту, 2015 — «Апофеоз войны», Василий Верещагин, 1871

«Крик», Уэс Крэйвен, 1996 — «Крик», Эдвард Мунк, 1893-1910

«Фрида», Джули Тэймор, 2002 — «Фрида и Диего Ривера», Фрида Кало, 1931

«Тарас Бульба», Владимир Бортко, 2009 — «Запорожцы», Илья Репин, 1880-1891

«На игле», Дэнни Бойл, 1996 — «Шедевр, или Тайны горизонта», Рене Магритт, 1955

Источник:

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Метки: живопись   картина   кино   режиссёр   фильм   фото   
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