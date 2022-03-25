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12 актёров, которые были дважды номинированы на «Оскар» в один и тот же год за две разные роли

12 актёров, которые были дважды номинированы на «Оскар» в один и тот же год за две разные роли (13 фото)

Автор:
25 марта 2022 08:31
Сообщество : Кино
Метки: актеры   актриса   кино   наминация   оскар   роль   фильм   фото   
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В преддверии вручения «Оскара-2022» мы рассмотрим интересный вопрос — может ли один и тот же человек быть номинированным больше одного раза и взять несколько статуэток на одной церемонии. Ответ: да!

Другой вопрос — при каких обстоятельствах подобное возможно? Чаще всего такое происходит с людьми, которые представляют одну картину в разных качествах. Один и тот же человек может быть режиссёром, сценаристом, продюсером фильма, да ещё и исполнителем главной или второстепенной роли. Всё это уже 4 потенциальных номинации.

Эту информацию мы пока что отложим и зададим третий уточняющий вопрос по этой теме — могут ли актёры получить несколько номинаций на «Оскар» в один год исключительно за актёрские работы? И ответ: тоже да!

Не зря же существуют отдельные категории «Лучшая роль» и «Лучшая роль второго плана». Один и тот же актёр или актриса могут теоретически получить сразу две номинации, и такое действительно происходило. 12 раз в истории премии! С девятью актрисами и тремя актёрами. Кто же эти они?

Перечислять исполнителей с этим уникальным достижением мы будем в порядке от тех, кто просто получил две номинации на «Оскар», до тех, кто ещё и получал премию за одну из ролей. А последним упомянем обладателя самого невероятного достижения из всего списка.


Скарлетт Йоханссон в 2020 году

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Была номинирована в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Брачная история» и в категории «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Кролик Джоджо».


Кейт Бланшетт в 2008 году


Была номинирована в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Золотой век» и в категории «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Меня там нет».


Джулианна Мур в 2003 году


Была номинирована в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Вдали от рая» и в категории «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Часы».


Эмма Томпсон в 1994 году


Была номинирована в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Остаток дня» и в категории «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Во имя отца».

Кстати, Томпсон была не единственной, кто дважды номинировался в том году, но об этом чуть ниже.


Сигурни Уивер в 1989 году


Была номинирована в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Гориллы в тумане» и в категории «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Деловая девушка».


Фэй Бейнтер в 1939 году


Была номинирована в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Белые знамёна» и в категории «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Иезавель».

В итоге актриса получила «Оскар» за роль в фильме «Иезавель».


Тереза Райт в 1943 году


Была номинирована в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Гордость янки» и в категории «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Миссис Минивер».

В итоге актриса одержала одну победу, взяв награду за роль в картине «Миссис Минивер».


Джессика Лэнг в 1983 году


Была номинирована в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Фрэнсис» и в категории «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Тутси».

В итоге актриса взяла «Оскар» за роль в «Тутси».


Аль Пачино в 1993 году

Был номинирован в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Запах женщины» и в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Американцы».

За «Запах женщины» Аль Пачино получил пока что единственный в своей карьере «Оскар».


Холли Хантер в 1994 году

Была номинирована в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Пианино» и в категории «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Фирма».

В итоге фильм «Пианино» принёс актрисе «Оскар».


Джейми Фокс в 2005 году

Был номинирован в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Рэй» и в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Соучастник».

Актёр получил «Оскар» за роль в байопике «Рэй».


Барри Фицджеральд в 1945 году

Напоследок мы оставили актёра с по-настоящему уникальным достижением. Ирландец Барри Фицджеральд получил две номинации на «Оскар» в категориях «Лучшая мужская роль» и «Лучшая мужская роль второго плана» за один и тот же фильм!

Картина называется «Идти своим путём», которая получила в тот год 7 наград на «Оскаре», в том числе за «Лучший фильм года».

Если вы думаете, что Фицджеральд был номинирован дважды, так как сыграл в этом фильме двух разных персонажей, то нет! Актёр исполнил одну единственную роль отца Фицгиббона, которая во время голосования членов Академии как-то оказалась представлена в двух категориях.

Видимо, кто-то в жюри посчитал роль второстепенной, кто-то первоплановой, но и те, и другие сочли её выдающейся. После этого прецедента правила голосования были изменены. В итоге Барри Фицджеральд всё-таки получил «Оскар» за этот фильм, но лишь за роль второго плана.

Технически достижение Фицджеральда не по всем параметрам подходит под заявленную тему подборки, ведь роль-то у него была одна, но вы сами видите уровень парадоксальности ситуации, и не упомянуть её было невозможно!

Кстати, вы наверняка заметили, что никто из списка так и не получил сразу два актёрских «Оскара» в один год. Эта величина пока ещё никому не покорялась, так что ждём этого на будущих церемониях!


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   актриса   кино   наминация   оскар   роль   фильм   фото   
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