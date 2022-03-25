12 актёров, которые были дважды номинированы на «Оскар» в один и тот же год за две разные роли

В преддверии вручения «Оскара-2022» мы рассмотрим интересный вопрос — может ли один и тот же человек быть номинированным больше одного раза и взять несколько статуэток на одной церемонии. Ответ: да!
Другой вопрос — при каких обстоятельствах подобное возможно? Чаще всего такое происходит с людьми, которые представляют одну картину в разных качествах. Один и тот же человек может быть режиссёром, сценаристом, продюсером фильма, да ещё и исполнителем главной или второстепенной роли. Всё это уже 4 потенциальных номинации.
Эту информацию мы пока что отложим и зададим третий уточняющий вопрос по этой теме — могут ли актёры получить несколько номинаций на «Оскар» в один год исключительно за актёрские работы? И ответ: тоже да!
Не зря же существуют отдельные категории «Лучшая роль» и «Лучшая роль второго плана». Один и тот же актёр или актриса могут теоретически получить сразу две номинации, и такое действительно происходило. 12 раз в истории премии! С девятью актрисами и тремя актёрами. Кто же эти они?
Перечислять исполнителей с этим уникальным достижением мы будем в порядке от тех, кто просто получил две номинации на «Оскар», до тех, кто ещё и получал премию за одну из ролей. А последним упомянем обладателя самого невероятного достижения из всего списка.
Скарлетт Йоханссон в 2020 году
Была номинирована в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Брачная история» и в категории «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Кролик Джоджо».
Кейт Бланшетт в 2008 году
Была номинирована в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Золотой век» и в категории «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Меня там нет».
Джулианна Мур в 2003 году
Была номинирована в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Вдали от рая» и в категории «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Часы».
Эмма Томпсон в 1994 году
Была номинирована в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Остаток дня» и в категории «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Во имя отца».
Кстати, Томпсон была не единственной, кто дважды номинировался в том году, но об этом чуть ниже.
Сигурни Уивер в 1989 году
Была номинирована в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Гориллы в тумане» и в категории «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Деловая девушка».
Фэй Бейнтер в 1939 году
Была номинирована в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Белые знамёна» и в категории «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Иезавель».
В итоге актриса получила «Оскар» за роль в фильме «Иезавель».
Тереза Райт в 1943 году
Была номинирована в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Гордость янки» и в категории «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Миссис Минивер».
В итоге актриса одержала одну победу, взяв награду за роль в картине «Миссис Минивер».
Джессика Лэнг в 1983 году
Была номинирована в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Фрэнсис» и в категории «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Тутси».
В итоге актриса взяла «Оскар» за роль в «Тутси».
Аль Пачино в 1993 году
Был номинирован в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Запах женщины» и в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Американцы».
За «Запах женщины» Аль Пачино получил пока что единственный в своей карьере «Оскар».
Холли Хантер в 1994 году
Была номинирована в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Пианино» и в категории «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Фирма».
В итоге фильм «Пианино» принёс актрисе «Оскар».
Джейми Фокс в 2005 году
Был номинирован в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Рэй» и в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Соучастник».
Актёр получил «Оскар» за роль в байопике «Рэй».
Барри Фицджеральд в 1945 году
Напоследок мы оставили актёра с по-настоящему уникальным достижением. Ирландец Барри Фицджеральд получил две номинации на «Оскар» в категориях «Лучшая мужская роль» и «Лучшая мужская роль второго плана» за один и тот же фильм!
Картина называется «Идти своим путём», которая получила в тот год 7 наград на «Оскаре», в том числе за «Лучший фильм года».
Если вы думаете, что Фицджеральд был номинирован дважды, так как сыграл в этом фильме двух разных персонажей, то нет! Актёр исполнил одну единственную роль отца Фицгиббона, которая во время голосования членов Академии как-то оказалась представлена в двух категориях.
Видимо, кто-то в жюри посчитал роль второстепенной, кто-то первоплановой, но и те, и другие сочли её выдающейся. После этого прецедента правила голосования были изменены. В итоге Барри Фицджеральд всё-таки получил «Оскар» за этот фильм, но лишь за роль второго плана.
Технически достижение Фицджеральда не по всем параметрам подходит под заявленную тему подборки, ведь роль-то у него была одна, но вы сами видите уровень парадоксальности ситуации, и не упомянуть её было невозможно!
Кстати, вы наверняка заметили, что никто из списка так и не получил сразу два актёрских «Оскара» в один год. Эта величина пока ещё никому не покорялась, так что ждём этого на будущих церемониях!
Источник:
АНТИФИШКИ
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