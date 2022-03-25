12 актёров, которые были дважды номинированы на «Оскар» в один и тот же год за две разные роли

Другой вопрос — при каких обстоятельствах подобное возможно? Чаще всего такое происходит с людьми, которые представляют одну картину в разных качествах. Один и тот же человек может быть режиссёром, сценаристом, продюсером фильма, да ещё и исполнителем главной или второстепенной роли. Всё это уже 4 потенциальных номинации.

Эту информацию мы пока что отложим и зададим третий уточняющий вопрос по этой теме — могут ли актёры получить несколько номинаций на «Оскар» в один год исключительно за актёрские работы? И ответ: тоже да!

Не зря же существуют отдельные категории «Лучшая роль» и «Лучшая роль второго плана». Один и тот же актёр или актриса могут теоретически получить сразу две номинации, и такое действительно происходило. 12 раз в истории премии! С девятью актрисами и тремя актёрами. Кто же эти они?

Перечислять исполнителей с этим уникальным достижением мы будем в порядке от тех, кто просто получил две номинации на «Оскар», до тех, кто ещё и получал премию за одну из ролей. А последним упомянем обладателя самого невероятного достижения из всего списка.

Скарлетт Йоханссон в 2020 году