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Гречка по-купечески: всевозможные варианты

Гречка по-купечески: всевозможные варианты (46 фото + 1 видео)

Автор:
28 ноября 2020 10:42
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: Гречка по-купечески   готовка   гречка   еда   кулинарные рецепты   полезно   фото   
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Только вслушайтесь в название рецепта! Как звучит – по-купечески! Сразу представляется светлая горница, стол полон яствами, разносолами и главное блюдо – гречневая каша.

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Метки: Гречка по-купечески   готовка   гречка   еда   кулинарные рецепты   полезно   фото   
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50k
Андрей Час назад
Можно, конечно, заморочиться, но лично я беру пакет приправы, которая так и называется: "Для гречки по-купечески" - и делаю как там написано. Получается вкусно и, главное, быстро.
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18k
Nik 46 минут назад
Зачем портить продукт? Замочил холодной водой на ночь и утром только разогреть - полезных элементов остаётся больше и вкус другой.
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