Гречка по-купечески: всевозможные варианты

Такая крупная ядрица, щедро политая мясной подливой, аромат такой что дух захватывает. Где моя большая ложка? Это конечно мои фантазии, но ведь и вправду раньше отдавали предпочтение кашам, зерновым и овощам. Не было таких изысков и деликатесов, зато было просто и сытно. Попробуй сохрани силы, питаясь листиком салата или яблочком.



А крупа она и витаминами, и микроэлементами богата. О полезности этой ядрицы знали всегда. Поэтому она была в почете. И в качестве второго блюда греча входит в тройку лидеров. Главное комбинировать овощи и разные добавки, мясо и грибы, специи, чтобы разнообразить блюдо. Для вашего внимания сразу несколько вариантов рецептов купеческой гречки, все с подробными пошаговыми фото, понятыми, чтобы с приготовлением мог справиться любой новичок.



Опережая события и вопросы, хочу немного пояснить в чем, на мой взгляд, отличается гречка по-купечески от гречки с мясом. В нашем рецепте будет присутствовать один этап, на котором мы будем прокаливать крупу на сухой сковороде. Эта процедура подсушит ядрицу, закалит ее и потом, в блюде вы увидите какая она получится одновременно рассыпчатая, аккуратная и в то же время нежная и мягкая.