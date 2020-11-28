Гречка по-купечески: всевозможные варианты

Только вслушайтесь в название рецепта! Как звучит – по-купечески! Сразу представляется светлая горница, стол полон яствами, разносолами и главное блюдо – гречневая каша.
Такая крупная ядрица, щедро политая мясной подливой, аромат такой что дух захватывает. Где моя большая ложка? Это конечно мои фантазии, но ведь и вправду раньше отдавали предпочтение кашам, зерновым и овощам. Не было таких изысков и деликатесов, зато было просто и сытно. Попробуй сохрани силы, питаясь листиком салата или яблочком.
А крупа она и витаминами, и микроэлементами богата. О полезности этой ядрицы знали всегда. Поэтому она была в почете. И в качестве второго блюда греча входит в тройку лидеров. Главное комбинировать овощи и разные добавки, мясо и грибы, специи, чтобы разнообразить блюдо. Для вашего внимания сразу несколько вариантов рецептов купеческой гречки, все с подробными пошаговыми фото, понятыми, чтобы с приготовлением мог справиться любой новичок.
Опережая события и вопросы, хочу немного пояснить в чем, на мой взгляд, отличается гречка по-купечески от гречки с мясом. В нашем рецепте будет присутствовать один этап, на котором мы будем прокаливать крупу на сухой сковороде. Эта процедура подсушит ядрицу, закалит ее и потом, в блюде вы увидите какая она получится одновременно рассыпчатая, аккуратная и в то же время нежная и мягкая.
А крупа она и витаминами, и микроэлементами богата. О полезности этой ядрицы знали всегда. Поэтому она была в почете. И в качестве второго блюда греча входит в тройку лидеров. Главное комбинировать овощи и разные добавки, мясо и грибы, специи, чтобы разнообразить блюдо. Для вашего внимания сразу несколько вариантов рецептов купеческой гречки, все с подробными пошаговыми фото, понятыми, чтобы с приготовлением мог справиться любой новичок.
Опережая события и вопросы, хочу немного пояснить в чем, на мой взгляд, отличается гречка по-купечески от гречки с мясом. В нашем рецепте будет присутствовать один этап, на котором мы будем прокаливать крупу на сухой сковороде. Эта процедура подсушит ядрицу, закалит ее и потом, в блюде вы увидите какая она получится одновременно рассыпчатая, аккуратная и в то же время нежная и мягкая.
Гречка по-купечески со свининой
Ингредиенты:
свинина – 400гр; гречневая крупа – 250гр; паста томатная – 1ст.л; лук – 1шт; морковь – 1шт; масло растительное – 2ст.л; зелень свежая (петрушка, укроп) – по желанию; соль, молотый черный перец – по вкусу.
свинина – 400гр; гречневая крупа – 250гр; паста томатная – 1ст.л; лук – 1шт; морковь – 1шт; масло растительное – 2ст.л; зелень свежая (петрушка, укроп) – по желанию; соль, молотый черный перец – по вкусу.
Выбираем мясо, которое подходит для тушения. Лучше конечно лопаточную часть. Промываем его, зачищаем и нарезаем кусочками, размером 3 на 3 или 4 на 4 сантиметра
Морковку очищаем и натираем на крупной терке, с лука снимаем шелуху и нарезаем его на кубики
Разогреваем в сковородке растительное масло и обжариваем мясо в течение 10 минут до легкой корочки
Крупу перебираем, промываем под проточной водой, откидываем на сито, что бы вся жидкость стекла. Ставим еще одну сковороду на огонь, и на сухое дно высыпаем гречку. Прокаливаем ее минут 10-15, часто помешивая, чтобы не сгорела
К обжаренному мясу добавляем нарезанные овощи и перемешиваем всю массу. Продолжаем тушить еще 5 минут. Затем добавляем томатную пасту, солим, перчим.
Хорошо прожаренную гречку высыпаем сверху на свинину и тщательно перемешиваем. Вливаем горячую воду, что бы она покрыла полностью массу и была выше на 1 фалангу пальца.
Как только жидкость закипит, огонь убавляем и ждем, когда вся влага впитается, а крупа станет мягкой, рассыпчатой. Мелко нарезаем зелень и присыпаем сверху на кашу. Она придаст блюду небывалый аромат и вкус, конечно.
К такому блюду отлично подойдут соленья. Огурчики и помидорки, капуста и даже грибы. Это будет очень по-купечески!
Гречка по-купечески с курицей
Что нам понадобится:
курица (можно филе, можно бедра) – 250-300гр;
гречка – 200гр;
морковь – 1шт;
лук – 1шт;
подсолнечное масло – 2-3ст.л.;
соль и специи – по вкусу;
томатная паста – 1ч.л.
курица (можно филе, можно бедра) – 250-300гр;
гречка – 200гр;
морковь – 1шт;
лук – 1шт;
подсолнечное масло – 2-3ст.л.;
соль и специи – по вкусу;
томатная паста – 1ч.л.
Филе нарезаем на кусочки. Если курица целая, разбираем ее на части. Желательно не крупными частями, небольшие лучше прожарятся, да и быстрее.
Солим, перчим, кладем томатную пасту и перемешиваем все вместе. Даем им потушиться еще 2 минуты.
Накрываем посуду крышкой и готовим после закипания, на малом огне минут 30-40, до полного выпаривания жидкости. Крупа должна получиться мягкой.
Гречка по-купечески: рецепт с фаршем
Если в предыдущих рецептах мы брали цельное мясо, то в этом рецепте облегчим себе жизнь и воспользуемся фаршем. Когда я решила приготовить этот вариант гречки по-купечески, то меня одолевали сомнения, что из эксперимента получится. Как это ни странно, но нам все понравилось и блюдо с фаршем вошло в наше семейное меню. Можно брать уже готовый, магазинный, но у меня всегда в морозилке есть домашний, ассорти. Мне не трудно включить мясорубку и получить готовое перемолотое мясо. Осталось его разморозить и перебрать крупу.
Список продуктов:
мясной фарш (свинина, говядина, смешанный) – 400гр;
гречневая крупа – 200гр;
морковь и лук – по 1шт;
помидоры – 1-2шт;
чеснок – 1 зубчик;
соль – по вкусу;
специи – на выбор;
томатный соус (кетчуп) – 1ст.л.;
растительное масло – 3ст.л.
Список продуктов:
мясной фарш (свинина, говядина, смешанный) – 400гр;
гречневая крупа – 200гр;
морковь и лук – по 1шт;
помидоры – 1-2шт;
чеснок – 1 зубчик;
соль – по вкусу;
специи – на выбор;
томатный соус (кетчуп) – 1ст.л.;
растительное масло – 3ст.л.
Ошпариваем помидор и, сделав разрез крест – на – крест, снимаем кожицу. Нарезаем кусочками.
На разогретой сковороде обжариваем в масле морковь с луком, до мягкости, затем добавляем помидор и тушим еще 2-3 минуты.
Солим, кладем измельченный чеснок, специи и томатный соус. Все снова хорошо перемешиваем и еще готовим 2 минуты.
Гречка по-купечески с говядиной и грибами
С говядиной и грибами – блюдо, которое идеально подходит для воскресного семейного ужина. Готовиться будет в несколько этапов, так как ингредиенты будем закладывать поочередно. Дольше всего готовится говядина, поэтому ее сразу обжариваем. Потом мы возьмем грибы (шампиньоны) и, наконец, нашу героиню сегодняшней подборки рецептов — гречку. Гречневая крупа быстро варится, поэтому на данном этапе можно начинать накрывать стол. А пока смотрите все пошагово и с фото.
Список ингредиентов:
говядина – 300 гр;
гречка – 300 гр;
шампиньоны – 200 гр;
репчатый лук – 100 гр;
морковка – 100 гр;
растительное масло – 40 гр;
вода – 600 гр;
соль и черный перец — по вкусу.
говядина – 300 гр;
гречка – 300 гр;
шампиньоны – 200 гр;
репчатый лук – 100 гр;
морковка – 100 гр;
растительное масло – 40 гр;
вода – 600 гр;
соль и черный перец — по вкусу.
Говядину моем и нарезаем тонкими полосками. В таком виде она быстрее прожарится и станет мягкой.
Наливаем немного масла и обжариваем говядину на глубокой сковородке до золотистого цвета. Потом убавляем огонь, наливаем немного воды и слегка тушим под закрытой крышкой. Готовим говядину примерно 30 минут.
К размягченному мясу добавляем соль и перец по вкусу, потом закладываем грибы и лук. Обжариваем все вместе минут 10. Если масла мало, то добавляем пару ложек.
Натертую морковку добавляем к мясу и грибам. Жарим около 5 минут, пока морковка не станет более мягкой.
Добавляем промытую гречку и заливаем блюдо водой. Немного еще присаливаем и прикрываем крышкой. Тушим еще 20 минут. За это время и гречка, и говядина станут мягкими, чтобы будет очень вкусно.
Подаем гречку по-купечески к столу в горячем виде. Думаем, что никто не останется голодным.
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