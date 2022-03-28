Оскар 2022: номинанты и лауреаты

Лучшая работа художника-постановщика: «Дюна».

Лучший звук: «Дюна».

Лучший монтаж: «Дюна».

Лучший грим и причёски: «Глаза Тэмми Фэй».

Лучшая песня: Билли Айлиш «No Time to Die» («Не время умирать»).

Лучший короткометражный фильм: «Долгое прощание».

Лучший анимационный короткометражный фильм: «Стеклоочиститель».

Лучший документальный фильм: «Лето соула».

Лучший документальный короткометражный фильм: «Королева баскетбола».

В качестве итога стоит отметить лишь одну победу «Власти пса» при 12 номинациях, 6 «Оскаров» «Дюны» и ноль побед у фильмов «Аллея кошмаров» и «Не смотрите наверх». Большим сюрпризом для всех было то, что триумфатором церемонии окажется фильм «CODA: Ребёнок глухих родителей» с тремя наградами в основных категориях.

Наоборот предсказуемыми оказались победы Уилла Смита, песни Билли Айлиш и мультфильма «Энканто». А так же россыпь технических «Оскаров», которые были взяты «Дюной».