Оскар 2022: номинанты и лауреаты

В Лос-Анджелеском театре «До́лби» прошла 94-ая церемония вручения премии «Оскар». В отличие от прошлогодней антикоронавирусной церемонии, эта прошла по всем канонам и даже с ведущей. Ей стала американская актриса и комедиантка Эми Шумер.
Что касается самих фильмов, то в наибольшем количестве номинаций (12) был представлен драматический вестерн «Власть пса», а за ним — одна из самых заметных картин 2021 года «Дюна», у фильма Дэни Вильнёва 10 номинаций. Сразу стоит отметить, что всё же не эти два фильма стали героями вечера, хотя «Дюна», разумеется, взяла своё в технических категориях.
Отдельным сюрпризом стал победитель в главной категории «Лучший фильм».
Итак, перед вами лауреаты премии в 2022 году.
Лучшая режиссёрская работа: Джейн Кэмпион («Власть пса»)
Номинанты:
- Кеннет Брана («Белфаст»).
- Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»).
- Стивен Спилберг («Вестсайдская история»).
- Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»).
Лучший актёр: Уилл Смит («Король Ричард»)
Это была третья номинация актёра, лауреатом премии он стал впервые.
Номинанты:
- Хавьер Бардем («Быть Рикардо»).
- Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»).
- Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!»).
- Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»).
Лучшая актриса: Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»)
Так же как и Уилл Смит впервые получила «Оскар» с третьей попытки.
Номинантки:
- Оливия Колман («Незнакомая дочь»).
- Пенелопа Крус («Параллельные матери»).
- Николь Кидман («Быть Рикардо»).
- Кристен Стюарт («Спенсер»).
Лучший оригинальный сценарий: «Белфаст» (сценарист Кеннет Брана)
Номинанты:
- «Не смотрите наверх» (сценарист Адам Маккей).
- «Король Ричард» (сценарист Зак Бэйлин).
- «Лакричная пицца» (сценарист Пол Томас Андерсон).
- «Худший человек на свете» (сценаристы Эскил Вот и Йоаким Триер).
Лучший адаптированный сценарий: «CODA: Ребёнок глухих родителей»
На основе сценария фильма «Семейство Белье», сценаристка самого фильма Сиан Хедер.
Номинанты:
- «Сядь за руль моей машины» (по мотивам одноимённого рассказа Харуки Мураками, сценаристы Рюсукэ Хамагути и Такамаса Оэ).
- «Дюна» (на основе одноимённого романа Фрэнка Герберта, сценаристы Джон Спэйтс, Дени Вильнёв и Эрик Рот).
- «Незнакомая дочь» (на основе одноимённого романа Элены Ферранте, сценаристка Мэгги Джилленхол).
- «Власть пса» (по мотивам одноимённого романа Томаса Сэведжа, сценаристка Джейн Кэмпион).
Лучший актёр второго плана: Трой Коцур («CODA: Ребёнок глухих родителей»)
Первый в истории глухой актёр, получивший «Оскар».
Номинанты:
- Киаран Хайндс («Белфаст»).
- Джесси Племонс («Власть пса»).
- Коди Смит-Макфи («Власть пса»).
- Дж. К. Симмонс («Быть Рикардо»).
Лучшая актриса второго плана: Ариана ДеБос («Вестсайдская история»)
Номинантки:
- Джесси Бакли («Незнакомая дочь»).
- Джуди Денч («Белфаст»).
- Кирстен Данст («Власть пса»).
- Онжаню Эллис («Король Ричард»).
Лучший анимационный фильм: «Энканто»
Номинанты:
- «Побег»
- «Лука»
- «Митчеллы против машин»
- «Райя и последний дракон»
Лучший иностранный фильм: «Сядь за руль моей машины» (Япония)
Номинанты:
- «Побег» (Дания).
- «Рука Бога» (Италия).
- «Лунана: Як в классной комнате» (Бутан).
- «Худший человек на свете» (Норвегия).
Лучшая музыка к фильму: «Дюна» (Ханс Циммер)
Номинанты:
- «Не смотрите наверх» (Николас Брителл).
- «Энканто» (Джермейн Франко).
- «Параллельные матери» (Альберто Иглесиас).
- «Власть пса» (Джонни Гринвуд).
Лучшие визуальные эффекты: «Дюна»
Номинанты:
- «Главный герой».
- «Шан-Чи и легенда десяти колец».
- «Не время умирать».
- «Человек-паук: Нет пути домой».
Лучший дизайн костюмов: «Круэлла» (Дженни Беван)
Номинанты:
- «Сирано» (Массимо Кантини Паррини и Жаклин Дюрран).
- «Дюна» (Боб Морган и Жаклин Уэст).
- «Аллея кошмаров» (Луис Секейра).
- «Вестсайдская история» (Пол Тэйзуэлл).
Лучшая операторская работа: Грег Фрэйзер («Дюна»)
Номинанты:
- Дан Лаустсен («Аллея кошмаров»).
- Ари Вегнер («Власть пса»).
- Брюно Дельбоннель («Трагедия Макбет»).
- Януш Каминский («Вестсайдская история»).
Победитель зрительского голосования: «Армия мертвецов»
Это новая номинация премии, победитель в которой выявлялся при помощи голосования в Твиттере.
А вот и главная категория церемонии!
Лучший фильм: «CODA: Ребенок глухих родителей»
Впервые лучшим фильмом стала картина со стримингового сервиса.
Номинанты:
- «Дюна».
- «Аллея кошмаров».
- «Не смотрите наверх».
- «Власть пса».
- «Белфаст».
- «Сядь за руль моей машины».
- «Король Ричард».
- «Лакричная пицца».
- «Вестсайдская история».
Победители во второстепенных и технических категориях
Лучшая работа художника-постановщика: «Дюна».
Лучший звук: «Дюна».
Лучший монтаж: «Дюна».
Лучший грим и причёски: «Глаза Тэмми Фэй».
Лучшая песня: Билли Айлиш «No Time to Die» («Не время умирать»).
Лучший короткометражный фильм: «Долгое прощание».
Лучший анимационный короткометражный фильм: «Стеклоочиститель».
Лучший документальный фильм: «Лето соула».
Лучший документальный короткометражный фильм: «Королева баскетбола».
В качестве итога стоит отметить лишь одну победу «Власти пса» при 12 номинациях, 6 «Оскаров» «Дюны» и ноль побед у фильмов «Аллея кошмаров» и «Не смотрите наверх». Большим сюрпризом для всех было то, что триумфатором церемонии окажется фильм «CODA: Ребёнок глухих родителей» с тремя наградами в основных категориях.
Наоборот предсказуемыми оказались победы Уилла Смита, песни Билли Айлиш и мультфильма «Энканто». А так же россыпь технических «Оскаров», которые были взяты «Дюной».
Источник:
АНТИФИШКИ
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Дюна? Не досмотрел. Задремал в кинотеатре, обоснулся от грохота, взбесился, встал и ушёл.
Остальное смотреть даже не пытался, а может не помню.
В общем, к одному Х.Циммеру нет претензий, гениальный композитор, а остальные все - х.у.й.н.я.
не знал, что саундтрек «No Time to Die» - это Билли Айлиш, классная песня
За то, что хвалит он Кукушку.