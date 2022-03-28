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Оскар 2022: номинанты и лауреаты

Оскар 2022: номинанты и лауреаты (17 фото)

Автор:
28 марта 2022 09:56
Сообщество : Кино
Метки: актеры   америка   вручение   кино   оскар   факты   фильм   фото   
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В Лос-Анджелеском театре «До́лби» прошла 94-ая церемония вручения премии «Оскар». В отличие от прошлогодней антикоронавирусной церемонии, эта прошла по всем канонам и даже с ведущей. Ей стала американская актриса и комедиантка Эми Шумер.


Что касается самих фильмов, то в наибольшем количестве номинаций (12) был представлен драматический вестерн «Власть пса», а за ним — одна из самых заметных картин 2021 года «Дюна», у фильма Дэни Вильнёва 10 номинаций. Сразу стоит отметить, что всё же не эти два фильма стали героями вечера, хотя «Дюна», разумеется, взяла своё в технических категориях.

Отдельным сюрпризом стал победитель в главной категории «Лучший фильм».


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Итак, перед вами лауреаты премии в 2022 году.


Лучшая режиссёрская работа: Джейн Кэмпион («Власть пса»)


Номинанты:

  • Кеннет Брана («Белфаст»).
  • Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»).
  • Стивен Спилберг («Вестсайдская история»).
  • Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»).


Лучший актёр: Уилл Смит («Король Ричард»)


Это была третья номинация актёра, лауреатом премии он стал впервые.

Номинанты:

  •  Хавьер Бардем («Быть Рикардо»).
  •  Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»).
  •  Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!»).
  •  Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»).


Лучшая актриса: Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»)


Так же как и Уилл Смит впервые получила «Оскар» с третьей попытки.

Номинантки:

  • Оливия Колман («Незнакомая дочь»).
  • Пенелопа Крус («Параллельные матери»).
  • Николь Кидман («Быть Рикардо»).
  • Кристен Стюарт («Спенсер»).


Лучший оригинальный сценарий: «Белфаст» (сценарист Кеннет Брана)


Номинанты:

  • «Не смотрите наверх» (сценарист Адам Маккей).
  • «Король Ричард» (сценарист Зак Бэйлин).
  • «Лакричная пицца» (сценарист Пол Томас Андерсон).
  • «Худший человек на свете» (сценаристы Эскил Вот и Йоаким Триер).


Лучший адаптированный сценарий: «CODA: Ребёнок глухих родителей»


На основе сценария фильма «Семейство Белье», сценаристка самого фильма Сиан Хедер.

Номинанты:

  • «Сядь за руль моей машины» (по мотивам одноимённого рассказа Харуки Мураками, сценаристы Рюсукэ Хамагути и Такамаса Оэ).
  • «Дюна» (на основе одноимённого романа Фрэнка Герберта, сценаристы Джон Спэйтс, Дени Вильнёв и Эрик Рот).
  • «Незнакомая дочь» (на основе одноимённого романа Элены Ферранте, сценаристка Мэгги Джилленхол).
  • «Власть пса» (по мотивам одноимённого романа Томаса Сэведжа, сценаристка Джейн Кэмпион).


Лучший актёр второго плана: Трой Коцур («CODA: Ребёнок глухих родителей»)


Первый в истории глухой актёр, получивший «Оскар».

Номинанты:

  • Киаран Хайндс («Белфаст»).
  • Джесси Племонс («Власть пса»).
  • Коди Смит-Макфи («Власть пса»).
  • Дж. К. Симмонс («Быть Рикардо»).


Лучшая актриса второго плана: Ариана ДеБос («Вестсайдская история»)


Номинантки:

  • Джесси Бакли («Незнакомая дочь»).
  • Джуди Денч («Белфаст»).
  • Кирстен Данст («Власть пса»).
  • Онжаню Эллис («Король Ричард»).


Лучший анимационный фильм: «Энканто»


Номинанты:

  • «Побег»
  • «Лука»
  • «Митчеллы против машин»
  • «Райя и последний дракон»


Лучший иностранный фильм: «Сядь за руль моей машины» (Япония)


Номинанты:

  • «Побег» (Дания).
  • «Рука Бога» (Италия).
  •  «Лунана: Як в классной комнате» (Бутан).
  • «Худший человек на свете» (Норвегия).


Лучшая музыка к фильму: «Дюна» (Ханс Циммер)

Номинанты:

  • «Не смотрите наверх» (Николас Брителл).
  • «Энканто» (Джермейн Франко).
  • «Параллельные матери» (Альберто Иглесиас).
  • «Власть пса» (Джонни Гринвуд).


Лучшие визуальные эффекты: «Дюна»


Номинанты:

  • «Главный герой».
  • «Шан-Чи и легенда десяти колец».
  • «Не время умирать».
  • «Человек-паук: Нет пути домой».


Лучший дизайн костюмов: «Круэлла» (Дженни Беван)


Номинанты:

  • «Сирано» (Массимо Кантини Паррини и Жаклин Дюрран).
  • «Дюна» (Боб Морган и Жаклин Уэст).
  • «Аллея кошмаров» (Луис Секейра).
  • «Вестсайдская история» (Пол Тэйзуэлл).


Лучшая операторская работа: Грег Фрэйзер («Дюна»)


Номинанты:

  • Дан Лаустсен («Аллея кошмаров»).
  • Ари Вегнер («Власть пса»).
  • Брюно Дельбоннель («Трагедия Макбет»).
  • Януш Каминский («Вестсайдская история»).


Победитель зрительского голосования: «Армия мертвецов»


Это новая номинация премии, победитель в которой выявлялся при помощи голосования в Твиттере.

А вот и главная категория церемонии!


Лучший фильм: «CODA: Ребенок глухих родителей»


Впервые лучшим фильмом стала картина со стримингового сервиса.

Номинанты:

  • «Дюна».
  • «Аллея кошмаров».
  • «Не смотрите наверх».
  • «Власть пса».
  • «Белфаст».
  • «Сядь за руль моей машины».
  • «Король Ричард».
  • «Лакричная пицца».
  • «Вестсайдская история».


Победители во второстепенных и технических категориях


Лучшая работа художника-постановщика: «Дюна».
Лучший звук: «Дюна».
Лучший монтаж: «Дюна». 
Лучший грим и причёски: «Глаза Тэмми Фэй».
Лучшая песня: Билли Айлиш «No Time to Die» («Не время умирать»).
Лучший короткометражный фильм: «Долгое прощание».
Лучший анимационный короткометражный фильм: «Стеклоочиститель».
Лучший документальный фильм: «Лето соула».
Лучший документальный короткометражный фильм: «Королева баскетбола».

В качестве итога стоит отметить лишь одну победу «Власти пса» при 12 номинациях, 6 «Оскаров» «Дюны» и ноль побед у фильмов «Аллея кошмаров» и «Не смотрите наверх». Большим сюрпризом для всех было то, что триумфатором церемонии окажется фильм «CODA: Ребёнок глухих родителей» с тремя наградами в основных категориях.

Наоборот предсказуемыми оказались победы Уилла Смита, песни Билли Айлиш и мультфильма «Энканто». А так же россыпь технических «Оскаров», которые были взяты «Дюной».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   америка   вручение   кино   оскар   факты   фильм   фото   
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13  комментариев
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14k
Колька Валеркин сын 3 часа назад
Интересно, а кто решил, что Оскар сама престижная кинопремия мира, пиндосы?
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4k
Тупняк 44 минуты назад
Херня собачья. Примерно такая же, как и "Король Ричард". Кино про жадного негра, торгующего успехом дочерей. Самая поскудная и не очень-то хорошо сыгранная роль Уилл Смита.
Дюна? Не досмотрел. Задремал в кинотеатре, обоснулся от грохота, взбесился, встал и ушёл.
Остальное смотреть даже не пытался, а может не помню.
В общем, к одному Х.Циммеру нет претензий, гениальный композитор, а остальные все - х.у.й.н.я.
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36k
Антон 2 часа назад
А Зелебобе оскар дали?
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15k
Booka1a 2 часа назад
Уилл Смит своего Оскара ждал не меньше Леонардо Ди Каприо, поздравляю.
не знал, что саундтрек «No Time to Die» - это Билли Айлиш, классная песня
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6k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Кукушка хвалит Петуха.
За то, что хвалит он Кукушку.
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