Алан Смити - знаменитый режиссер, который ни разу не был на съемочной площадке

Если в титрах фильма вы увидите упоминание режиссера Алана Смити (Alan Smithee или Allen Smithee), знайте, что это очень именитый и плодовитый режиссер.
В 90-е появился странный режиссер Алан Смити. Под его авторством вышел 81 фильм, включая довольно известные.
Но только вот этот режиссер ни разу так и не появился на съемочной площадке. И никто никогда его не видел.
Парадокс объясняется просто. Алан Смити - псевдоним, который берут режиссеры, которые не хотят светить свое настоящее имя. Например, связывать свое имя с каким то неудачным фильмом. Или после скандала со студией.
Давайте посмотрим, кто из известных режиссеров прятался под этим псевдонимом.
Впервые данное имя появилось при производстве очередного американского крутого боевика под названием «Смерть стрелка» (1969 год). Исполнитель главной роли Ричард Уидмарк (известный отечественному зрителю по роли преступника Рэтчета из известного детектива про Пуаро «Убийство в Восточном экспрессе»), который снимался в статусе признанной голливудской звезды, поругался с режиссером картины Робертом Тоттеном. По мнению Уидмарка, Тоттен снимал фильм крайне непрофессионально и был к нему слишком требователен.
Студия была вынуждена учесть претензии актёра и срочно нашла режиссеру Тоттену замену в лице Дона Сигела – признанного мастера полицейских боевиков, оказавшего влияние на самого Клинта Иствуда. Сигел и закончил картину, однако не стал вносить свое имя в титры. Точно так же поступил и обиженный Тоттен. Тогда студийные боссы пошли на хитрость и придумали несуществующего режиссёра – Алана Смити. Это имя было выбрано не случайно – оно является анаграммой шпионской фразы «the alias men» – люди под прикрытием.
Забавно, что при утверждении этого псевдонима оказалось, что существует режиссер по имени Алан Смит, поэтому было принято решение изменить Смита на Смити.
Это имя настолько прижилось, что даже вошло в массовую культуру. Например, в фильме «Пираты Карибского моря» главный герой, капитан Джек Воробей прикрывается этим именем; причем сначала он называет себя Смитом, а затем – Смити, как бы обыгрывая известную голливудскую историю про вымышленного режиссера. Кстати, фильм «Смерть стрелка» получил положительные отзывы от кинокритиков, которые отметили талант «мистера Алана Смити в разработке деталей и персонажей второго плана»; в то время как Дон Сигел был крайне недоволен конечным результатом.
Данный инцидент привел к тому, что многие режиссеры, постановщики и продюсеры стали маскироваться этим именем, чтобы скрыть свое участие в сомнительных проектах – некачественных фильмах, двусмысленных видеоклипах и неудачных рекламах. Гильдия кинематографистов негласно одобрила этот порядок при единственном условии – не предавать огласке закулисные интриги, чтобы не обрушить рейтинг очередного проекта. Этот способ приелся в голливудских кругах, и многие охотно к нему прибегали, чтобы и гонорар получить, и себя не скомпрометировать.
Как правило, к услугам этого имени прибегали режиссеры ужастиков, которые пытались быть остроумными, – насколько это возможно в рамках указанного жанра. В 1981 году им прикрылся продюсер Майкл Ричи во время работы над сомнительным фильмом низкого качества «Тела студентов». По одной версии он так поступил из-за забастовок гильдии сценаристов США, по другой – он просто хотел дистанцироваться от неудачного проекта. В самом деле, фильм получился неудачным и собрал немало отрицательных отзывов как от зрителей, так и критиков.
Самым плодотворным десятилетием для Смити стали 1990-е, когда американские телевизионщики беспощадно резали фильмы, чтобы уместить их хронометраж в выделенное каналом время (с учетом рекламы, разумеется). Многие постановщики были не согласны с такой коммерческой цензурой и демонстративно дистанцировались от проекта; и тогда кино получало нового режиссера, которым становился Алан Смити.
Этот псевдоним доставался даже культовым режиссерам – например, Дэвиду Линчу, который в 1984 году снял фантастический фильм «Дюна». В 1989 году телевизионное руководство в коммерческих целях без ведома мэтра расширило оригинальную версию, добавив в нее сцены, от которых он отказался при финальном монтаже, а также комментарии рассказчика. Так как Линч был категорически против таких нововведений, фильм вышел на экраны под псевдонимом Алан Смити.
В 1995 году Майкл Манн снял криминальный боевик «Схватка» с Аль Пачино и Робертом де Ниро в главных ролях. Фильм получился удачным: он собрал несколько номинаций на престижные награды и был хорошо принят как зрителями, так и критиками, чем и решила воспользоваться телевизионная студия, которая удалила из фильма 40 минут, чтобы уместить его в хронометраж. В ответ Манн предложил назвать новую версию «фильмом Майкла Смити или Алана Манна».
Имя Алана Смити очень часто появлялось в телевизионных проектах, видеоклипах, музыкальных роликах. Например, клип Уитни Хьюстон на ее песню «I will always love you» был снят «Аланом Смити», хотя есть предположения, что его автором является фотохудожник Ник Брандт.
В конце 1990-х годов карьера Алана Смити пошла на спад. Во-первых, кинематограф вышел на новый уровень развития, низкопробные ужастики, от которых стыдливо отстранялись режиссеры, перестали пользоваться спросом. Во-вторых, авторские права в 21 веке защищаются весьма успешно, поэтому необходимость в «Алане Смити» отпала. Но главная причина провала вымышленного режиссера является разоблачение его персоны продвинутой общественностью. В 1997 году студенты университета в Пенсильвании провели научное исследование его кинематографической карьеры, организовали конференцию на эту тему и даже издали книгу «Снято Аланом Смити».
В 1998 году в американском кинематографе произошел скандальный казус, который окончательно подвел черту под карьерой злополучного режиссера. Продюсер Джо Эстерхаз написал комедию «Гори, Голливуд, гори», главный герой которой, режиссер Алан Смити, решил удалить свое имя из титров, а студия предложила ему назваться Аланом Смити… Фильм получился провальным, и по иронии судьбы его режиссер Артур Хиллер решил прикрыться этим анонимом. После скандала Алан Смити исчез с кинематографического горизонта, засветившись в последний раз в драме «Ищите женщину» в 1999 году.
За это время имя Алана Смити стало нарицательным, плакатным и почти брендовым для провальных фильмов. Тем не менее, интерес к этой вымышленной фигуре с годами не угас – напротив, его фильмография привлекает внимание как зрителей, так и критиков.
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