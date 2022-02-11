Алан Смити - знаменитый режиссер, который ни разу не был на съемочной площадке

В 90-е появился странный режиссер Алан Смити. Под его авторством вышел 81 фильм, включая довольно известные.

Но только вот этот режиссер ни разу так и не появился на съемочной площадке. И никто никогда его не видел.

Парадокс объясняется просто. Алан Смити - псевдоним, который берут режиссеры, которые не хотят светить свое настоящее имя. Например, связывать свое имя с каким то неудачным фильмом. Или после скандала со студией.

Давайте посмотрим, кто из известных режиссеров прятался под этим псевдонимом.

Впервые данное имя появилось при производстве очередного американского крутого боевика под названием «Смерть стрелка» (1969 год). Исполнитель главной роли Ричард Уидмарк (известный отечественному зрителю по роли преступника Рэтчета из известного детектива про Пуаро «Убийство в Восточном экспрессе»), который снимался в статусе признанной голливудской звезды, поругался с режиссером картины Робертом Тоттеном. По мнению Уидмарка, Тоттен снимал фильм крайне непрофессионально и был к нему слишком требователен.