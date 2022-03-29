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«Золотая малина 2022»: объявлены худшие фильмы, актёры и актрисы года

«Золотая малина 2022»: объявлены худшие фильмы, актёры и актрисы года (12 фото)

Автор:
29 марта 2022 09:32
Сообщество : Кино
Метки: Золотая малина 2022   актер   актриса   кино   фильм   фото   
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Эти выходные в мире кино ознаменовались не только вручением премии «Оскар», но и 42-й церемонией вручения «Золотой малины», которая объявила своих лауреатов 26 марта. В этом году у организаторов антипремии был свой фаворит в виде киноадаптации бродвейского мюзикла, который был представлен в девяти из десяти категорий и выиграл в пяти из них.

Не обошлось и без сюрпризов, так как многие зрители были удивлены наличием Бена Аффлека в категории «Худший актёр второго плана» за фильм «Последняя дуэль», который в целом был хорошо принят аудиторией. Однако «победил» не он, а другой не менее известный актёр, сыгравший в другом фильме режиссёра Ридли Скотта.

Также по традиции была введена новая одноразовая категория, в этот раз полностью посвящённая Брюсу Уиллису, который в 2021 году был особенно продуктивен.

Давайте посмотрим, кто попал в список номинантов и лауреатов премии за сомнительные заслуги в области кинематографа в этом году. Знакомых имён тут немало.


Худший актёр: Леброн Джеймс («Космический джем: Новое поколение»)

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Номинанты:

  • Скотт Иствуд («Опасный»).
  • Роу Хартэмпф («Диана: Мюзикл»).
  • Бен Платт («Дорогой Эван Хансен»).
  • Марк Уолберг («Бесконечность»).

Худшая актриса: Жанна де Ваал («Диана: Мюзикл»)


Номинантки:

  • Эми Адамс («Женщина в окне»).
  • Меган Фокс («Полночь на злаковом поле»).
  • Тэрин Мэннинг («Карен»).
  • Руби Роуз («Ангел мести»).

Худший сценарий: «Диана: Мюзикл»


Номинанты:

  • «Карен».
  • «Ограбление по-джентльменски».
  • «Твист».
  • «Женщина в окне».

Худший режиссёр: Кристофер Эшли («Диана: Мюзикл»)

  • Стивен Чбоски («Дорогой Эван Хансен»).
  • Коук Дэниелс («Карен»).
  • Ренни Харлин («Ограбление по-джентльменски»).
  • Джо Райт («Женщина в окне»).

Худший приквел, ремейк, плагиат или сиквел: «Космический джем: Новое поколение»

Номинанты:

  • «Карен».
  • «Том и Джерри».
  • «Твист».
  • «Женщина в окне».

Худшая мужская роль второго плана: Джаред Лето («Дом Gucci»)

Номинанты:

  • Бен Аффлек («Последняя дуэль»).
  • Мел Гибсон («Опасный»).
  • Ник Кэннон («Ограбление по-джентльменски»).
  • Гарет Кигэн («Диана: Мюзикл»).

Худшая женская роль второго плана: Джуди Кэй («Диана: Мюзикл»)

Номинантки:

  • Эми Адамс («Дорогой Эван Хансен»).
  • Софи Куксон («Бесконечность»).
  • Эрин Дэйви (Диана: Мюзикл»).
  • Тэрин Мэннинг («Все до последнего»).

Худший экранный дуэт: Леброн Джеймс и любая мультяшка от Warner («Космический джем: Новое поколение»)

Номинанты:

  • Любые неуклюжие актёры в любом неуклюже лирическом музыкальном (или хореографическом) номере («Диана: Мюзикл»).
  • Джаред Лето и либо его 8-килограмовое латексное лицо, либо его вызывающая одежда, либо его нелепый акцент («Дом Gucci»).
  • Бен Платт и любой другой персонаж, который ведет себя как Платт, распевая 24-7 и считая, что это нормально («Дорогой Эван Хансен»).
  • Том и Джерри («Том и Джерри»).

Худший фильм: «Диана: Мюзикл»

Номинанты:

  • «Бесконечность».
  • «Карен».
  • «Космический джем: Новое поколение».
  • «Женщина в окне».

Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года: «Звёздный рубеж»

Номинанты:

  • «Американская осада».
  • «Преступный квест».
  • «Тупик».
  • «Крепость».
  • «Полночь на злаковом поле».
  • «За гранью жизни».
  • «Выжить в игре».

Брюс Уиллис снялся аж в 8 фильмах за последний год, но все они получили крайне низкие оценки и отзывы. Поэтому у «малины» появилась возможность создать целую категорию из новых фильмов знаменитого актёра.

В марте этого года появились слухи о том, что актёр, вероятно, завершит карьеру в кино из-за прогрессирующей деменции. А такое количество проходных проектов обусловлено стремлением Уиллиса заработать побольше денег прежде, чем он уйдёт из кино. Представители актёра и он сам пока не комментировали эту новость. Если информация подтвердится, представители «малины», вероятно, принесут извинения перед актёром за эту номинацию.

Пожелаем крепкого здоровья великому актёру, которому недавно исполнилось 67 лет!


Приз за восстановление репутации: Уилл Смит за фильм «Король Ричард»

Номинанты:

  • Джейми Дорнан за фильм «Белфаст».
  • Николас Кейдж за фильм «Свинья»

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Золотая малина 2022   актер   актриса   кино   фильм   фото   
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
17k
−3
HalloFreeSpace 24 минуты назад
Надо посмотреть Диану ...
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8k
Василенко Татьяна Полчаса назад
Брюса жалко, дай бог ему здоровья. Классный мужик!
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3k
Frank Borman Полчаса назад
.
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