«Золотая малина 2022»: объявлены худшие фильмы, актёры и актрисы года

Не обошлось и без сюрпризов, так как многие зрители были удивлены наличием Бена Аффлека в категории «Худший актёр второго плана» за фильм «Последняя дуэль», который в целом был хорошо принят аудиторией. Однако «победил» не он, а другой не менее известный актёр, сыгравший в другом фильме режиссёра Ридли Скотта.

Также по традиции была введена новая одноразовая категория, в этот раз полностью посвящённая Брюсу Уиллису, который в 2021 году был особенно продуктивен.

Давайте посмотрим, кто попал в список номинантов и лауреатов премии за сомнительные заслуги в области кинематографа в этом году. Знакомых имён тут немало.

Худший актёр: Леброн Джеймс («Космический джем: Новое поколение»)