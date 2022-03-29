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Дружбой с ним дорожил даже главный импресарио анимации Уолт Дисней

Дружбой с ним дорожил даже главный импресарио анимации Уолт Дисней (6 фото)

Автор:
29 марта 2022 14:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: СССР   Сергей Михайлович Эйзенштейн   известность   кино   приём   режиссёр   талант   фильм   
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Томас Эдисон был очарован его фильмами, а сам великий мультипликатор Уолт Дисней был горд дружбой с этим режиссёром из СССР. И неудивительно, ведь Сергей Михайлович был личностью неординарной, а кинематограф был для него сама жизнь.

Через несколько лет фильму «Броненосец Потёмкин» Сергея Эйзенштейна будет уже век. Да, прошло целое столетие, но картина по-прежнему остаётся в копилке лучших мировых шедевров. А всё благодаря виртуозному объединению сюжета, эмоциональной наполненности, качественной операторской работы, вдохновляющей музыки, мастерского монтажа. Фактически режиссёр стал основоположником множества приёмов, которые используют в работе и современные режиссёры.


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Эйзенштейн был творцом в буквальном смысле. И творцом смелым, не боящимся экспериментировать и прибегавшим к новшествам со всем энтузиазмом и восторгом.


К примеру, в середине 20-х он замахнулся, казалось бы, на недосягаемую вершину: решил экранизировать «Капитал» Карла Маркса. В соответствии с его идеей, в основе экранизации должен был лежать принцип потока сознания – приёма, имитирующего непрерывное течение мыслей, чувств и впечатлений. Впервые его использовал яркий представитель модернизма ирландский писатель Джеймс Джойс в романе «Улисс».


По замыслу Эйзенштейна, в качестве фона для целой цепи ассоциаций и метафор, связанных с марксистской теорией, должна была выступать жизнь обычного человека. А техническим средством реализации должен был стать интеллектуальный монтаж (к нему уже прибегали Дзига Вертов и Григорий Козинцев). Но реализации планов помешала борьба с формализмом, начавшаяся в стране. Однако условия соцреализма не помешали реализации планов Сергея Михайловича.


Он постоянно что-то рисовал. И постоянно носил с собой блокнот и карандаш, чтобы не потерять неожиданно посетивший образ. Режиссёр оставил после себя огромное количество эскизов, рисунков и набросков. И в отдельных из них точно угадывались кадры его будущих работ, хоть и сделаны они были на несколько лет раньше, чем вышли фильмы.

Первый инфаркт он перенёс ещё будучи довольно молодым, в 42 года. Что объяснимо, ведь обычная сердечная мышца на рассчитана на столь богатый потенциал – неуёмную безудержную энергию, которая била как мощный подземный источник.


При этом Сергей Михайлович обожал жизнь, ценил её и предпринимал доступные меры предосторожности. К примеру, дома в рабочем кабинете держал гаечный ключ, которым в экстренной ситуации можно было постучать соседям по трубам, чтобы те вызвали скорую.

11 февраля 1948 года он как обычно работал. И ощутил резкую и сильную боль за грудиной. Незамедлительно стукнув по батарее, Эйзенштейн упал. Соседи бросились на помощь. Но когда вошли, то обнаружили безжизненное тело.  Режиссёру только недавно исполнилось 50 лет. Сердце человека, чьё имя стало синонимом советского кино, остановилось навсегда.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   Сергей Михайлович Эйзенштейн   известность   кино   приём   режиссёр   талант   фильм   
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Вася 3 часа назад
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Kucher 3 часа назад
"Ивана Грозного" доснимали уже без него. Увы.
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