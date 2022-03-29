Дружбой с ним дорожил даже главный импресарио анимации Уолт Дисней

Он постоянно что-то рисовал. И постоянно носил с собой блокнот и карандаш, чтобы не потерять неожиданно посетивший образ. Режиссёр оставил после себя огромное количество эскизов, рисунков и набросков. И в отдельных из них точно угадывались кадры его будущих работ, хоть и сделаны они были на несколько лет раньше, чем вышли фильмы.

Первый инфаркт он перенёс ещё будучи довольно молодым, в 42 года. Что объяснимо, ведь обычная сердечная мышца на рассчитана на столь богатый потенциал – неуёмную безудержную энергию, которая била как мощный подземный источник.