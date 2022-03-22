Георгий Жжёнов: цирковое прошлое, молодость в лагерях и счастье в четвёртом браке

Путь к личному счастью оказался таким же тернистым, как и путь к славе. Впервые Жжёнов женился ещё в студенчестве на однокурснице Евгении Голынчик, но семейная идиллия длилось недолго: когда Георгия арестовали, он запретил жене дожидаться его из лагерей и рушить свою жизнь. Уже в стенах Магаданского театра Жжёнов познакомился со второй супругой — ссыльной актрисой Лидией Воронцовой, которая отбывала срок «за связь с иностранными моряками». Они поженились и на свет появилась дочь Елена, но брак это не спасло. После реабилитации Лидия с дочерью уехала в Латвию.