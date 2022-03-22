Георгий Жжёнов: цирковое прошлое, молодость в лагерях и счастье в четвёртом браке

Георгий Жженов – это великий советский актер, вклад которого в российский кинематограф очень сложно переоценить.
Он появился на свет в Петрограде в многодетной семье. Отец будущего актёра — кладовщик-артельщик Степан Жжёнов, остался вдовцом с четырьмя дочерьми, а затем женился во второй раз на молодой сироте Марии Щёлкиной, которая подарила мужу ещё пятерых детей — сыновей Сергея, Бориса и Георгия и дочерей Надежду и Веру.
Ранние годы Георгия Жжёнова прошли на Васильевском острове. Он окончил школу с физико-математическим уклоном, а затем поступил на акробатическое отделение Ленинградского эстрадно-циркового училища, причём одолжил документы у старшего брата Бориса. Тайна вскоре раскрылась, но талантливому студенту обман простили. Получив диплом, начинающий акробат стал выступать на арене Ленинградского цирка «Шапито», где его заметили ассистенты с «Ленфильма».
Харизматичному парню предложили роль тракториста Пашки Ветрова в фильме «Ошибка героя». После этих съёмок Жжёнов решил оставить цирк и подал документы на киноотделение Ленинградского техникума сценических искусств на курс Сергея Герасимова. Ещё будучи студентом Жжёнов снялся в нескольких картинах, среди которых был и знаменитый «Чапаев».
В середине 30-х годов старшего брата Георгия Жжёнова Бориса арестовали по обвинению антисоветской деятельности и террористических настроениях, когда тот отказался прийти на траурную демонстрацию по случаю смерти Кирова. Бориса отправили в воркутинский лагерь, где он впоследствии скончался от дистрофии, а всю семью Жжёновых выслали в Казахстан. Однако младшему брату Георгию удалось избежать высылки: за него вступился сам Сергей Герасимов, который как раз готовился к съёмкам нового фильма «Комсомольск» с участием актёра.
По пути на съёмочную площадку в Комсомольск-на-Амуре Георгий Жжёнов в поезде познакомился американским военным атташе Филиппом Файмонвиллом. Они разговорились и расстались приятелями, а затем случайно встретились на спектакле в Большом театре. Этого оказалось достаточно, чтобы обвинить советского актёра в шпионаже в пользу США. Уже вскоре Жжёнова арестовали и отправили на Колыму. За годы лагерей актёр работал на золотых приисках, валил лес, трудился шофёром и хлеборезом. Но даже в заключении он не забывал о своём призвании: начал выходить на сцену Магаданского драмтеатра, которая казалась актёру просто роскошной.
Когда срок заключения подошёл к концу Георгия Жжёнова повторно арестовали по тому же обвинению и отправили на поселение в Норильск. Здесь актёр устроился в Заполярный театр драмы, где познакомился с Иннокентием Смоктуновским. Лишь в 1955 году Жжёнов был полностью реабилитирован и получил разрешение поселиться в Ленинграде. В общей сложности актёр провел в лагерях 17 лет. Всесоюзная слава пришла к нему уже после освобождения: он снялся в сотне картин, по иронии судьбы блестяще воплощая на экране образы доблестных разведчиков, милиционеров, пилотов.
Путь к личному счастью оказался таким же тернистым, как и путь к славе. Впервые Жжёнов женился ещё в студенчестве на однокурснице Евгении Голынчик, но семейная идиллия длилось недолго: когда Георгия арестовали, он запретил жене дожидаться его из лагерей и рушить свою жизнь. Уже в стенах Магаданского театра Жжёнов познакомился со второй супругой — ссыльной актрисой Лидией Воронцовой, которая отбывала срок «за связь с иностранными моряками». Они поженились и на свет появилась дочь Елена, но брак это не спасло. После реабилитации Лидия с дочерью уехала в Латвию.
В годы норильской ссылки Георгий Жжёнов женился в третий раз. Его избранницей стала вольнонаёмная актриса местного театра Ирина Махаева. Именно она добился полной реабилитации супруга: поехала в Москву и подала заявление на Лубянке о снятии с мужа обвинений и его возвращении в Ленинград. В этом браке родилась дочь Марина, которая стала успешным филологом и хореографом. В лагерях Жжёнов приобрёл жесткий и непреклонный характер — ужиться с ним было непросто, поэтому и третий брак актёра распался.
Лишь в четвёртом браке Георгий Жжёнов обрёл долгожданный покой и тёплый семейный очаг. С актрисой Театра Ленсовета Лидией Малюковой они прожили больше сорока лет и воспитали дочь Юлию, которая стала актрисой и преподавала во ВГИКе. Помимо съёмок в кино Георгий Жжёнов выпустил десять книг-мемуаров и активно занимался общественной деятельностью, был членом комиссии по помилованию. Несмотря на все тяготы, которые ему преподнесла судьба, актёр прожил долгую жизнь: он скончался в 90 лет от рака лёгких.
Источник:
АНТИФИШКИ
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...кладовщик-артельщик Степан Жжёнов приговорён к 3 месяцам принудительных работ за контрреволюционную агитацию. Материалы дела показывают, что Степан Жжёнов поддерживал контакты с генералом А. Н. Козловским. Мать Георгия, Мария Фёдоровна, в период борьбы с НЭПом высылалась за пределы Ленинграда за незаконную частную торговлю.....
...Следствием было установлено, что Жжёнов был завербован американской разведкой в сентябре 1937 года. 4-5 июля 1938 года он был арестован по обвинению в шпионаже и приговорён в сентябре 1939 года.Военный атташе, встреченный Жжёновым, был задействован в шпионаже на территории СССР в пользу США. Это знакомство и неоднократные встречи зафиксировали сотрудники советских спецслужб, рапорты которых послужили причиной для обвинения Жжёнова в шпионской деятельности