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Приезжий в Москве выхватил телефон прямо из рук пассажира в метро

Приезжий в Москве выхватил телефон прямо из рук пассажира в метро (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2022 14:22
Сообщество : Криминал
Метки: Метро   Телефон   грабеж   мигрант   мужчина   полицейские   приезжий   проспект Мира   
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И попытался сбежать. Но не тут-то было.

Инцидент произошёл на станции «Проспект мира»: мужчина сидел возле дверей и тихо-мирно залипал в телефоне. За ним внимательно наблюдал мигрант. Когда он решил, что можно безнаказанно грабануть - вырвал телефон и выскользнул из вагона.

Порадовала реакция хозяина телефона - он рванул с места как заправский спринтер. Набрал такую скорость, что даже растянулся на платформе, но преследовать негодяя не перестал. К тому же к делу подключились полицейские, так что задерживать и карать грабителя бежали уже все вместе.

Его быстро скрутили и отвели в отделение. Там он сразу же раскаялся и пообещал, что «такое больше не повторится». Но раскаянием не отделается и на ближайшие несколько лет отправится на перевоспитание.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Метро   Телефон   грабеж   мигрант   мужчина   полицейские   приезжий   проспект Мира   
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27  комментариев
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2k
Лёха 2 часа назад
А нахрена нам сейчас эти зарубежные азиаты, когда славяне едут ...
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760
Motorola 5 минут назад
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44k
Элек Мек 15 минут назад
Торба,вокзал,теплушка и на х.у.й в родной кишлак к любимой ишачке.
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44k
Элек Мек 17 минут назад
А юли удивляться,если только вчера он сидел на дереве,обвивая хвостом ствол дерева,а сегодня увидел цивилизацию.Первобытные навыки ни хрена не получается спрятать.
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9k
Hunson Abadeer 23 минуты назад
уипан
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1k
Трям Полчаса назад
Эволюция косоглазых обмудков: приезжий, отсидевший, отъезжий...
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6k
Echo 39 минут назад
ну в принципе нормально, по весне заедет, впереди лето, успеет к морозам подготовится
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10k
Максимка 40 минут назад
Неблагодарные черножопые твари!
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27k
Aqueronte 46 минут назад
Пусть сначала отсидит, а потом депортировать. Нам эти мрази тут не нужны
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95
The Aqueronte 41 минуту назад
голову он уже отсидел..а в тюряжку за наш счёт - ты не засланный казачок случаем? шутка, но ты понял намёк..
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1k
rr 53 минуты назад
массурек до сих пор не вкурсе что камер нету только в его родном ауле
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4k
бедный студент из Африки 54 минуты назад
мудила, выхватывать надо перед закрытием, а не после открытия.
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6
Mrak OBOY 55 минут назад
вот так становятся сотрудниками сбера. теперь выучит без акцента. Здравствуйте это вы собирались перевести Васе Васечкину в Магадан 20 000 рублей.
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37k
Aleksandr Час назад
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2k
Григорий Водениктов Час назад
он хотел на полное гос обеспечение, хитрый эмигрант)
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20k
Serg2001 Час назад
Это какой-то реликтовый гуманоид. Сто лет уже не слышал, чтобы в метро телефоны воровали.
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15k
Booka1a 2 часа назад
неопытный или просто тупенький. в закрывающиеся двери нужно выскакивать, что бы не догнали
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35k
Нанук Паналык 2 часа назад
Приезжий!Японец скорее всего!
Больше не будет...Простить и отпустить!
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48
Uganda 2 часа назад
Телефоны конечно подорожали, а сроки за грабеж не стали выше. Почему нет справедливости в мире? :)))
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August

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