Приезжий в Москве выхватил телефон прямо из рук пассажира в метро

И попытался сбежать. Но не тут-то было.
Инцидент произошёл на станции «Проспект мира»: мужчина сидел возле дверей и тихо-мирно залипал в телефоне. За ним внимательно наблюдал мигрант. Когда он решил, что можно безнаказанно грабануть - вырвал телефон и выскользнул из вагона.
Порадовала реакция хозяина телефона - он рванул с места как заправский спринтер. Набрал такую скорость, что даже растянулся на платформе, но преследовать негодяя не перестал. К тому же к делу подключились полицейские, так что задерживать и карать грабителя бежали уже все вместе.
Его быстро скрутили и отвели в отделение. Там он сразу же раскаялся и пообещал, что «такое больше не повторится». Но раскаянием не отделается и на ближайшие несколько лет отправится на перевоспитание.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Больше не будет...Простить и отпустить!