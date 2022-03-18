Шпалы шпалам рознь: почему на железнодорожных путях они из бетона, а в метро – из дерева?

А вот основа железной дороги – насыпь из щебня. То есть шпалы расположены в горах мелких камней. Такая подложка не идёт в сравнение с бетоном. И деревянные шпалы изнашиваются на порядок быстрее.

При этом важно брать в расчёт и вес состава. Средний поезд в метро весит около 300 т. Тогда как локомотив на железной дороге сам по себе тянет на 130 и более тонн. Соответственно весовое воздействие вкупе с гравийной базой разрушающе действуют на древесину. В связи с чем шпалы уже практически везде поменяли на железобетонные.