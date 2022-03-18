Шпалы шпалам рознь: почему на железнодорожных путях они из бетона, а в метро – из дерева?

Когда-то очень давно, еще на заре развития железнодорожного транспорта шпалы делали из древесины. А потом было решено, что такой подход не соответствует современным концепциям, и их постепенно заменили на железобетонные. А вот в метро они так и остались деревянными. И по мере износа их меняют на такие же. Почему?
Чтобы ответить на этот вопрос, сначала необходимо разобраться с основанием перегона и станции, на котором и лежат деревянные шпалы. Его делают из железобетона. В связи с чем в данном случае дерево играет демпферную роль между стальными рельсами и бетонным туннелем. И так как бетонную смесь заливают на уже уложенные пути, то она принимает форму шпал. Соответственно, у них практически отсутствуют зазоры, а если они и есть, то крайне незначительные. Соответственно, древесина изнашивается очень медленно.
А вот основа железной дороги – насыпь из щебня. То есть шпалы расположены в горах мелких камней. Такая подложка не идёт в сравнение с бетоном. И деревянные шпалы изнашиваются на порядок быстрее.
При этом важно брать в расчёт и вес состава. Средний поезд в метро весит около 300 т. Тогда как локомотив на железной дороге сам по себе тянет на 130 и более тонн. Соответственно весовое воздействие вкупе с гравийной базой разрушающе действуют на древесину. В связи с чем шпалы уже практически везде поменяли на железобетонные.
Необходимо учесть и ещё один фактор. Можно допустить, что в подземке грунтовые воды могут намочить шпалы из дерева. Но это случается крайне редко. Древесина не подвержена гниению, поскольку на неё не действуют факторы извне. Дополнительную защиту обеспечивает специальная пропитка.
А шпалы на поверхности постоянно подвержены различным воздействиям. Это мороз, ветер, дождь, снег, сухой воздух и т.д. А благодаря повышенной степени износостойкости в таких условиях более предпочтителен бетон.
Но это не значит, что дерево навсегда обосновалось в метро. Сейчас новые станции и перегоны оборудуются железобетонными шпалами. Точнее, это не в чистом виде шпалы, а своего рода бетонный лежень.
Рельсы фиксируются на особых бетонных блоках, которые тоже заливают бетонной смесью. То есть если раньше между бетоном и рельсами располагались деревянные шпалы, то теперь рельсы крепятся на самом бетоне. Такая технология соответствует стандартам метростроения, принятым во всём мире.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Дверь в СССР: почему у советских граждан была так популярна дерматиновая обивка дверей?
- Железнодорожная красота
- Что на самом деле нужно делать, если упал на рельсы в метро?
- Необычные персонажи, которых можно встретить в метро
- Это должен знать каждый: как выжить после падения на рельсы в метро
Понравилось27
Вообще-то, деревянные шпалы на бетонные массово стали менять совсем-совсем недавно. Поэтому, если видите в "историческом" современном фильме эпизод с прОводами на ВОВ на фоне путей с бетонными шпалами - не верьте глазам своим.:)