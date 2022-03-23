Необычные телефонные звонки, которым так и не нашли объяснения

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Помните времена, когда были только стационарные телефоны? Иногда в ходе разговора можно было услышать другую телефонную линию или же кто-то мог ошибиться номером. С появлением мобильных телефонов загадочных звонков было не так много, но они все равно случались по всему миру.
Зачем и кто это делает так и не удалось выяснить, однако менее интересными они от этого не стали. Вот несколько самых любопытных и нашумевших.
Звонок от Р. М. Куолтроу
Это случилось в 1931 году. Именно тогда Уильям Уоллес получил телефонное сообщение от человека, который утверждал, что его зовут Р. М. Куолтроу. В нем говорилось, что Куолтроу хочет встретиться с Уоллесом завтра вечером в половине восьмого по поводу страхового полиса. Уоллес в то время работал страховым агентом.
Когда Уильям пришел на следующий день по адресу, что ему назвал таинственный Р. М., то оказалось, что такого дома и не существовало и встретиться с загадочным незнакомцем ему не удалось. Уоллесу пришлось уйти домой и когда он вернулся, то с ужасом увидел, что его жена лежит на полу и не дышит.
Первым обвинили в убийстве Уильяма, так как в ходе долгого и достаточно запутанного расследования выяснилось, что телефонное сообщение оставил сам Уоллес. Также его поведение в тот день намекало на то, что он хотел обеспечить себе алиби: сначала он спросил у нескольких человек на улице, где находится интересующий его дом, также он пару раз осведомлялся у прохожих, который сейчас час. Будто бы старался, чтобы его запомнили как можно больше человек.
Но история не складывалась по временным промежуткам, получалось, что никак не мог Уоллес убить свою жену и оказаться при этом в другом конце города. За неимением достаточно веских улик Уильяма Уоллеса пришлось отпустить, а Р. М. Куолтроу так и остался загадкой для полиции.
Когда Уильям пришел на следующий день по адресу, что ему назвал таинственный Р. М., то оказалось, что такого дома и не существовало и встретиться с загадочным незнакомцем ему не удалось. Уоллесу пришлось уйти домой и когда он вернулся, то с ужасом увидел, что его жена лежит на полу и не дышит.
Первым обвинили в убийстве Уильяма, так как в ходе долгого и достаточно запутанного расследования выяснилось, что телефонное сообщение оставил сам Уоллес. Также его поведение в тот день намекало на то, что он хотел обеспечить себе алиби: сначала он спросил у нескольких человек на улице, где находится интересующий его дом, также он пару раз осведомлялся у прохожих, который сейчас час. Будто бы старался, чтобы его запомнили как можно больше человек.
Но история не складывалась по временным промежуткам, получалось, что никак не мог Уоллес убить свою жену и оказаться при этом в другом конце города. За неимением достаточно веских улик Уильяма Уоллеса пришлось отпустить, а Р. М. Куолтроу так и остался загадкой для полиции.
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Звонки длиною в 9 лет
С сирийцем Баширом Кучаджи, произошла странная история, которая продолжалась целых девять лет. В 1970-х он перебрался в Вашингтон и решил открыть свой ресторан. И начиная с 1983 года в его офис стали поступать странные звонки от неизвестного человека.
Он прозвал звонившего L'Enfant (в переводе с французского "маленький мальчик), так как во время каждого разговора он имитировал детский голос. Сначала L'Enfant ничего не говорил, просто дышал в трубку, но через несколько лет внезапно начал угрожать Баширу, говоря, что придет и убьёт его. Потом L'Enfant развернулся шире и стал пугать своим псевдодетским голоском не только владельца ресторана, но и членов его семьи и персонал ресторана.
В течение девяти лет Баширу звонил этот человек. И не просто звонил, он вёл осаду: от 15 до 20 звонков в день. Никто не верил, что L'Enfant перейдет к каким-то реальным действиям, но через шесть лет после первого звонка внезапно загорелась машина Башира. После этого Кучаджи моментально обратился в ФБР.
Они стали прослушивать телефон мужчины. За последующие полтора года было сделано около трёх тысяч (!) записей телефонных разговоров. Но никто так и не смог сказать, откуда именно звонили, так как они, чаще всего были не дольше 30 секунд.
Башир Кучаджи был настолько вымотан и измучен этим телефонным террористом, что был вынужден лечь в психиатрическую клинику.
Он прозвал звонившего L'Enfant (в переводе с французского "маленький мальчик), так как во время каждого разговора он имитировал детский голос. Сначала L'Enfant ничего не говорил, просто дышал в трубку, но через несколько лет внезапно начал угрожать Баширу, говоря, что придет и убьёт его. Потом L'Enfant развернулся шире и стал пугать своим псевдодетским голоском не только владельца ресторана, но и членов его семьи и персонал ресторана.
В течение девяти лет Баширу звонил этот человек. И не просто звонил, он вёл осаду: от 15 до 20 звонков в день. Никто не верил, что L'Enfant перейдет к каким-то реальным действиям, но через шесть лет после первого звонка внезапно загорелась машина Башира. После этого Кучаджи моментально обратился в ФБР.
Они стали прослушивать телефон мужчины. За последующие полтора года было сделано около трёх тысяч (!) записей телефонных разговоров. Но никто так и не смог сказать, откуда именно звонили, так как они, чаще всего были не дольше 30 секунд.
Башир Кучаджи был настолько вымотан и измучен этим телефонным террористом, что был вынужден лечь в психиатрическую клинику.
Звонок из могилы
Фрэнк Джонс потерял свою жену. Сейди умерла от сердечного приступа. Фрэнк знал, что она очень любила его мобильный телефон, который она подарила ему незадолго до своей смерти и решил положить его в гроб.
Но после похорон он и другие члены его семьи стали получать очень странные звонки и сообщения. Сообщения были написаны в том стиле, в каком их обычно писала умершая Сейди. Отправителя и звонившего никто не знал, номер не отображался.
Джонс, кстати, утверждал, что странности начались еще задолго до смерти жены. На протяжении 20 лет Фрэнк сталкивался с самыми разными загадочными происшествиями, касающимися своей жены. Она часто рассказывала ему, что по ночам слышит необычные шорохи и шаги, днём какие-то мутные тени ходят рядом с ней. Фрэнк ничего похожего не видел.
Семья Джонсов даже вышла на связь с Флитвудской спиритуалистической церковью, чтобы их дом очистили от досажадающих духов. Всё вроде бы прошло успешно, но через пять лет сын Фрэнка и Сейди внезапно умер, а через три месяца скончалась и его жена.
С тех самых пор Фрэнк регулярно получает сообщения и видит пропущенные звонки на своём мобильном. Он подозревает, что они от его умершей жены.
Как-то раз он вошёл в дом и даже услышал запах сигарет, которые курила Сейди. Это окончательно убедило его в том, что жена каким-то образом посылает ему с того света весточки.
Но после похорон он и другие члены его семьи стали получать очень странные звонки и сообщения. Сообщения были написаны в том стиле, в каком их обычно писала умершая Сейди. Отправителя и звонившего никто не знал, номер не отображался.
Джонс, кстати, утверждал, что странности начались еще задолго до смерти жены. На протяжении 20 лет Фрэнк сталкивался с самыми разными загадочными происшествиями, касающимися своей жены. Она часто рассказывала ему, что по ночам слышит необычные шорохи и шаги, днём какие-то мутные тени ходят рядом с ней. Фрэнк ничего похожего не видел.
Семья Джонсов даже вышла на связь с Флитвудской спиритуалистической церковью, чтобы их дом очистили от досажадающих духов. Всё вроде бы прошло успешно, но через пять лет сын Фрэнка и Сейди внезапно умер, а через три месяца скончалась и его жена.
С тех самых пор Фрэнк регулярно получает сообщения и видит пропущенные звонки на своём мобильном. Он подозревает, что они от его умершей жены.
Как-то раз он вошёл в дом и даже услышал запах сигарет, которые курила Сейди. Это окончательно убедило его в том, что жена каким-то образом посылает ему с того света весточки.
Звонок от умершего
В 2008 году, в Калифорнии, произошло столкновение двух поездов: товарный и пригородный составы. Тело Чарльза Пека было найдено последним, спустя 12 часов после аварии.
Но при этом первые 11 часов его сотовый телефон продолжал звонить самым разным людям, чаще всего своему брату, маме и невесте. За ночь, прошедшую с момента аварии и до обнаружения его тела, члены семьи получили 35 звонков с его мобильного. В трубке была слышна только тишина. Когда перезванивали - трубку никто не брал. Семья всё это время думала, что Чарльз жив, просто завален обломками поезда.
Родственники передали информацию о звонках спасателям, чтобы они смогли отследить источник сигнала и нашли Пека. Телефон был обнаружен при помощи специального устройства примерно через час после того, как звонки прекратились. Но Чарльза рядом с ним не было.
Позднее Пек был найден мёртвым примерно в 15 метрах от своего телефона. Кто с него звонил? Неизвестно и скорее всего это так и останется загадкой.
Но при этом первые 11 часов его сотовый телефон продолжал звонить самым разным людям, чаще всего своему брату, маме и невесте. За ночь, прошедшую с момента аварии и до обнаружения его тела, члены семьи получили 35 звонков с его мобильного. В трубке была слышна только тишина. Когда перезванивали - трубку никто не брал. Семья всё это время думала, что Чарльз жив, просто завален обломками поезда.
Родственники передали информацию о звонках спасателям, чтобы они смогли отследить источник сигнала и нашли Пека. Телефон был обнаружен при помощи специального устройства примерно через час после того, как звонки прекратились. Но Чарльза рядом с ним не было.
Позднее Пек был найден мёртвым примерно в 15 метрах от своего телефона. Кто с него звонил? Неизвестно и скорее всего это так и останется загадкой.
Звонок от Брэндона Суонсона
Это случилось в 2008 году. 19-летний студент Брэндон ехал домой и внезапно его машина съехала в кювет. Как бы он не пытался справиться сам - вытащить её самостоятельно не удалось. Он позвонил родителям и рассказал, что случилось. Брэндон попросил приехать за ним в Миннесоту и забрать его. Когда папа и мама студента приехали на место, о котором говорил Брэндон, то не обнаружили ни машины, ни сына. Родители встревоженно набрали сыну и когда он наконец ответил на звонок, то они попросили указать свое местонахождение поточнее. Но и после этого им не удалось разыскать Брэндона.
За те несколько минут, пока родители говорили с сыном, он внезапно сказал, что видит вдалеке какой-то свет и что пошёл посмотреть поближе. И через несколько секунд Брэндон закричал: "О, чёрт возьми!" и связь тут же оборвалась. Больше папа и мама не могли выйти на связь со своим ребёнком и этот крик был последним, что они услышали. Брэндона с тех пор так и не нашли... Полиция и волонтёры провели масштабные поиски, были задействованы 34 собаки-ищейки, сотни добровольцев. 120 дней искали Брэндона, но не удалось найти никаких его следов, кроме машины.
За те несколько минут, пока родители говорили с сыном, он внезапно сказал, что видит вдалеке какой-то свет и что пошёл посмотреть поближе. И через несколько секунд Брэндон закричал: "О, чёрт возьми!" и связь тут же оборвалась. Больше папа и мама не могли выйти на связь со своим ребёнком и этот крик был последним, что они услышали. Брэндона с тех пор так и не нашли... Полиция и волонтёры провели масштабные поиски, были задействованы 34 собаки-ищейки, сотни добровольцев. 120 дней искали Брэндона, но не удалось найти никаких его следов, кроме машины.
Источник:
АНТИФИШКИ
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