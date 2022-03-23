FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сообщество RealFishki 363 поста • 32 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Необычные телефонные звонки, которым так и не нашли объяснения

Необычные телефонные звонки, которым так и не нашли объяснения (6 фото)

Автор:
23 марта 2022 13:25
Сообщество : RealFishki
Метки: Телефон   загадки   интересное   история   криминал   преступления   тайна   
298
6
Помните времена, когда были только стационарные телефоны? Иногда в ходе разговора можно было услышать другую телефонную линию или же кто-то мог ошибиться номером. С появлением мобильных телефонов загадочных звонков было не так много, но они все равно случались по всему миру.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Телефон   загадки   интересное   история   криминал   преступления   тайна   
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Борис Карабанов Полчаса назад
Самый загадочный звонок был мне вчера:
- Здравствуйте! Вас беспокоит служба безопасности банка.
А у меня и счетов-то в банке никаких нет. Вот, теперь голову ломаю - что это было?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−5
хитрый особист 24 минуты назад
Понятно...Продолжайте вести наблюдение!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дело не в ЗОЖ. Сто человек старше 100 лет поделились секретами долголетия Дело не в ЗОЖ. Сто человек старше 100 лет поделились секретами долголетия Настоящий монстр. История первой женщины-серийной убийцы США Настоящий монстр. История первой женщины-серийной убийцы США История одной фотографии: смерть на электрическом стуле История одной фотографии: смерть на электрическом стуле Загадка: что же привело к смерти капитана дрейфующей яхты? Загадка: что же привело к смерти капитана дрейфующей яхты? Дело мальчиков из Измалково: узнаем ли мы правду? Дело мальчиков из Измалково: узнаем ли мы правду? На эти загадки так до сих пор и не нашли ответ На эти загадки так до сих пор и не нашли ответ
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

101149



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Падаем, горим». Как приземлиться после взрывов с 365 пассажирами на борту
5
41
«Падаем, горим». Как приземлиться после взрывов с 365 пассажирами на борту
Жириновский находится в критическом состоянии
0
106
Жириновский находится в критическом состоянии
Набирающие популярность в сообществах
18 фотографий девушек, которые с юмором показывают, как легко можно превратиться из милашки в Шрека
1
44
18 фотографий девушек, которые с юмором показывают, как легко можно превратиться из...
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 18 марта
0
4
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 18 марта
Дело не в ЗОЖ. Сто человек старше 100 лет поделились секретами долголетия
Дело не в ЗОЖ. Сто человек старше 100 лет поделились секретами долголетия
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Искусство продаж
0
0

Лучшие демотиваторы
Здравствуйте, я ваша новая соседка
7
43

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#СССР#дтп#Ynews#Приколы#Девушка#новости#Спорт
#Юмор#животные#история#подборка#факты#Россия#США#аварии#технологии#дети
#прикол#ватермарк#люди#автомобили#автомир#в мире#Разное#картинки#авто аварии#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться