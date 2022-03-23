Необычные телефонные звонки, которым так и не нашли объяснения

Это случилось в 1931 году. Именно тогда Уильям Уоллес получил телефонное сообщение от человека, который утверждал, что его зовут Р. М. Куолтроу. В нем говорилось, что Куолтроу хочет встретиться с Уоллесом завтра вечером в половине восьмого по поводу страхового полиса. Уоллес в то время работал страховым агентом.

Когда Уильям пришел на следующий день по адресу, что ему назвал таинственный Р. М., то оказалось, что такого дома и не существовало и встретиться с загадочным незнакомцем ему не удалось. Уоллесу пришлось уйти домой и когда он вернулся, то с ужасом увидел, что его жена лежит на полу и не дышит.

Первым обвинили в убийстве Уильяма, так как в ходе долгого и достаточно запутанного расследования выяснилось, что телефонное сообщение оставил сам Уоллес. Также его поведение в тот день намекало на то, что он хотел обеспечить себе алиби: сначала он спросил у нескольких человек на улице, где находится интересующий его дом, также он пару раз осведомлялся у прохожих, который сейчас час. Будто бы старался, чтобы его запомнили как можно больше человек.

Но история не складывалась по временным промежуткам, получалось, что никак не мог Уоллес убить свою жену и оказаться при этом в другом конце города. За неимением достаточно веских улик Уильяма Уоллеса пришлось отпустить, а Р. М. Куолтроу так и остался загадкой для полиции.