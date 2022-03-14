Легенды московского метрополитена: кто бродит по станциям, когда наступает ночь

Москвичи воспринимают метро как нечто обыденное. Не обращают внимания на станции, потому что привыкли к ним. Важно лишь добраться до нужного места. Но если знать городские легенды, рожденные в этих тоннелях, поездка перестает быть скучной.

Поезд-призрак

Это, пожалуй, самая известная легенда Московского метро. Она гласит, что иногда ночью на станцию может прийти абсолютно пустой поезд, в котором нет ни машиниста, ни пассажиров. Садиться в этот поезд, конечно, нельзя, если вы не хотите бесследно исчезнуть. Согласно мифу, этот поезд пропал в середине ХХ века вместе со всеми пассажирами. Потерянный поезд так и не удалось обнаружить.