Легенды московского метрополитена: кто бродит по станциям, когда наступает ночь

Сегодня я расскажу вам самые интересные и порой даже пугающие легенды, связанные с метрополитеном.
Москвичи воспринимают метро как нечто обыденное. Не обращают внимания на станции, потому что привыкли к ним. Важно лишь добраться до нужного места. Но если знать городские легенды, рожденные в этих тоннелях, поездка перестает быть скучной.
Поезд-призрак
Это, пожалуй, самая известная легенда Московского метро. Она гласит, что иногда ночью на станцию может прийти абсолютно пустой поезд, в котором нет ни машиниста, ни пассажиров. Садиться в этот поезд, конечно, нельзя, если вы не хотите бесследно исчезнуть. Согласно мифу, этот поезд пропал в середине ХХ века вместе со всеми пассажирами. Потерянный поезд так и не удалось обнаружить.
Станции, построенные на кладбищах
Некоторые станции метро были возведены на месте старых кладбищ. Например, станция «Марьина Роща» была построена на месте самого старого кладбища Москвы, оно называлось Лазаревским. Души людей, которые покоились на этом кладбище, якобы потеряли былой покой, когда начали строить эту станцию. Поэтому ближе к ночи многие будто видят полупрозрачные силуэты людей, которые ходят по платформе.
Беспокойный машинист
Согласно легенде, в прошлом веке в метро произошла трагедия. С рельсов сошел поезд и загорелся, многие люди погибли, включая машиниста. Виноват был ненадежный состав, который уже устарел, но руководство метрополитена посчитало, что во всем виноват именно машинист. Погибший якобы так и не обрел покой, возмущенный тем, что его обвинили в том, чего он не совершал. С тех пор его призрак ходит по тоннелям московского метрополитена.
Следы опричников
Еще одна легенда рассказывает нам о том, как во время строительства одной из станций были обнаружены руины дворца опричников Ивана Грозного. Здесь пытали многих людей, поэтому место вполне можно назвать жутким и вызывающим ужас. Многие строители, занимавшиеся возведением станции, говорили о том, что им становится физически плохо при работе. Кто-то жаловался на непрекращающуюся головную боль, у кого-то безостановочно тряслись руки, а кто-то перманентно чувствовал страх, из-за которого было невозможно работать. Очевидцы утверждали, что слышали под землей страшные крики.
Метро может быть и пугающим местом, если посещать его ночью или поздним вечером. Днем, конечно, никто не боится встретить, например, призрачный поезд или того самого машиниста.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Да Маринка которая оставила ответ, за счастьем наживки.
Думать Марин, о других не надо, на будущее подумай о себе, а то и тут утопнуть можешь и со звёздами, подать больно
Там солнца нет в любое время суток. Ничего потустороннего там нет.