Протестующие против антиковидных ограничений испанцы ворвались в парламент

Буквально снесли полицейских и пошли поговорить со слугами народа «по душам».
Испанцы начали протестовать против антиковидных ограничений еще в 2020. Как обычно и бывает с мирными протестами - они быстро перешли в дебоши, избиения и грабеж магазинов.
Тогда «митингующие» говорили, что у них отняли работу и зарплату, заперли дома, а правительство совсем о них не заботится. Поэтому они пошли обносить торговые точки.
Saqueo en un Decathlon del centro de Barcelona durante los altercados tras las protestas por las restricciones anticovid.— La Vanguardia (@LaVanguardia) October 30, 2020
Por el momento hay 12 detenidos y 24 heridos, entre ellos 20 Mossos. La policía atribuye los disturbios a grupos de ultraderecha.https://t.co/MQiWn9CUCl pic.twitter.com/hK6g9ymM6G
Потом там арестовали репера Пабло Хаселя - у нас его знать никто не знает, а в Испании он настоящая звезда. Ему дали срок за «оскорбление монархии и прославление терроризма». И начались новые протесты.
Сейчас все тоже самое. Только не из-за репера, а из-за антиковидных ограничений, и громят не магазины, а здание парламента. У него собралась целая толпа недовольных и они потребовали, чтобы к ним вышли парламентарии и объяснили, сколько еще будут продолжаться ограничения. Ни ответа, ни привета - к ним никто не вышел. Тогда они затоптали охрану и вошли в здание.
Видимо, уж очень хотели пообщаться.
В самом здании их все-таки смогли остановить, а потом вытолкать на улицу. Самых прытких и активных задержали. Правда, о ковиде и ограничениях с ними так никто и не поговорил.
Источник:
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Знакомая схема ...Опять "агентами Кремля" обзовут и санкции России предъявят ..Что там в Канаде ,еще не штурмуют ?
Голикова+Попова- Голая Жопа.. это для России.