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Протестующие против антиковидных ограничений испанцы ворвались в парламент

Протестующие против антиковидных ограничений испанцы ворвались в парламент (2 фото + 3 видео)

Автор:
01 февраля 2022 18:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: COVID-19   грабеж   испания   монархия   парламент   полицейские   протесты   
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Буквально снесли полицейских и пошли поговорить со слугами народа «по душам».

Испанцы начали протестовать против антиковидных ограничений еще в 2020. Как обычно и бывает с мирными протестами - они быстро перешли в дебоши, избиения и грабеж магазинов.

Тогда «митингующие» говорили, что у них отняли работу и зарплату, заперли дома, а правительство совсем о них не заботится. Поэтому они пошли обносить торговые точки.


Потом там арестовали репера Пабло Хаселя - у нас его знать никто не знает, а в Испании он настоящая звезда. Ему дали срок за «оскорбление монархии и прославление терроризма». И начались новые протесты.

Сейчас все тоже самое. Только не из-за репера, а из-за антиковидных ограничений, и громят не магазины, а здание парламента. У него собралась целая толпа недовольных и они потребовали, чтобы к ним вышли парламентарии и объяснили, сколько еще будут продолжаться ограничения. Ни ответа, ни привета - к ним никто не вышел. Тогда они затоптали охрану и вошли в здание.

Видимо, уж очень хотели пообщаться.

В самом здании их все-таки смогли остановить, а потом вытолкать на улицу. Самых прытких и активных задержали. Правда, о ковиде и ограничениях с ними так никто и не поговорил.

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Метки: COVID-19   грабеж   испания   монархия   парламент   полицейские   протесты   
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20  комментариев
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1k
Mixan 2 часа назад
испанцы ворвались в парламент
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Знакомая схема ...Опять "агентами Кремля" обзовут и санкции России предъявят ..Что там в Канаде ,еще не штурмуют ?
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24
dmitry Mixan Час назад
Нет, в Канаде не штурмуют, и витрины не бьют. У нас премьер сбежал.
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4k
Горожанин Полчаса назад
Народы мира поднимаются против империалистических воинствующих вакцинаторов)
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2k
Сергей Сергеев Полчаса назад
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2k
MC Полчаса назад
Ублюдки уже два года издеваются над людьми с этим ковидом! А начали то как! Показывали падающих замертво людей на улицах, рефрижераторы полные трупов! Скоты! Надеюсь, когда ни будь все это всплывет и все кто к этой афере причастны, будут наказаны!
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45
jeka MC 21 минуту назад
Повешены
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1k
Руслан 40 минут назад
То, что все эти добровольно-принудительные вакцинации, коды, социальная сегрегация, маски, локдауны и прочие схемы, не о здоровье - уже понятно всем нормальным людям! Даже пресловутый Унивеситет Джона Хопкинса заявил, что локдауны не помогли в борьбе с ковидом (кто бы сомневался)
И уже многие западные правительства начали включать заднюю. Пример - англосаксы пресловутые, которые снимают ограничения. Очень надеюсь, что все те, кто поимел гешефт с этого коронобесия, в своё время найдут своё место на висилице
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198
Карл Такойто 42 минуты назад
Ссылка youtu.be
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447
Шурман 48 минут назад
В позапрошлые выходные в Брюсселе так же громили все начиная от совета Европы и тд , в эти выходные спокойно прошлись пару тысяч .
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30k
a.fey Час назад
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3k
александр Час назад
испанцам респект!
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Первых 5ти ворвавшимся-без очереди к ИВЛ подключают
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2k
Иван Час назад
Тупые испанцы хотят такую же жопу как на украине.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
То-то Торрес на днях предложил разобраться с протоколами * Умер от ковида и умер с положительным тестом на ковид* .Англичане на днях уже пересчитал. Именно и только от ковида у них по новым протоколам умерло чуть больше 6.000 человек всего за всю историю ковидобесия
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24
dmitry Viejo Borracho Dikobraz Час назад
Ваша же депутатша проговорилась, что на один зафиксированный случай ковида приходится шесть незафиксированных. То есть, человек заболел, переболел дома, даже не вызывая врача - всё! Вся эта возня с ковидом - лохотрон. Причем, грандиознейший, МММ отдыхает. Причем, по всему миру, Россия - не исключение. И вопрос только один - qui bono.
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29k
Volga_34 2 часа назад
Молодцы!
Голикова+Попова- Голая Жопа.. это для России.
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