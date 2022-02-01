Протестующие против антиковидных ограничений испанцы ворвались в парламент

Сейчас все тоже самое. Только не из-за репера, а из-за антиковидных ограничений, и громят не магазины, а здание парламента. У него собралась целая толпа недовольных и они потребовали, чтобы к ним вышли парламентарии и объяснили, сколько еще будут продолжаться ограничения. Ни ответа, ни привета - к ним никто не вышел. Тогда они затоптали охрану и вошли в здание.

Видимо, уж очень хотели пообщаться.