Интересные факты о "резиновом изделии №2"

А название "кондом" он получил от имени придворного врача Карла ǁ, который специально для него создал изделие для предохранения из кишечника овцы. Правда есть еще версия: название было получено от наименования маленького французского города Кондом, где как раз и находится музей презервативов с коллекцией из полутора тысяч экспонатов.