Интересные факты о "резиновом изделии №2"

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На сегодняшний день - это одно из самых известных и простых средств контрацепции. А ведь он претерпел множество изменений, за свою историю в несколько тысяч лет.
Вообще, стоит заметить, что "резиновым изделием №2" его называли исключительно в СССР, когда презерватив появился в стране в 1950-х годах. Резиновым изделием №1 был противогаз.
Так вот, первым прообразом презерватива считается экспонат национального музея в Каире. Мешочек из ткани, пропитанный маслом. Учёные датируют его примерно 350 лет до н.э. и это был презерватив Тутанхамона.
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Также можно найти доказательства существования и использования предшественника современному презервативу в Европе. Это наскальный рисунок, который датирован началом нашей эры. Тогда материалом для создания барьерной защиты служила не только ткань, но и кожа, внутренности животных.
Потом серьёзным этапом развития презерватива стала эпидемия сифилиса в середине 16 века. Габриеле Фаллопио, итальянский врач, провел ряд опытов, чтобы подтвердить надежность изделия и описал их в своей книге.
А название "кондом" он получил от имени придворного врача Карла ǁ, который специально для него создал изделие для предохранения из кишечника овцы. Правда есть еще версия: название было получено от наименования маленького французского города Кондом, где как раз и находится музей презервативов с коллекцией из полутора тысяч экспонатов.
В 1839 году Чарльз Гудьир разработал метод вулканизации резины и это-то и стало толчком для массового выпуска презервативов из резины. И ещё они стали бесшовные.
В 1921 году Алфрен Троджан открыл методику вулканизации латекса. Вот с этого момента латексные изделия и стали распространяться и постепенно вытеснили резиновые. Те презервативы по сути мало чем отличаются от тех, что используются сейчас.
В СССР наладили выпуск резиновых изделий в 1930-х. По ГОСТу они были толщиной не менее 0,09 мм. Это в два раза толще, чем современные! Долгие годы выпускались презервативы в бумажной упаковке, что, разумеется, плохо сказывалось на качестве продукта.
Когда в 1970-х годах отменили закон, контролирующий рождаемость, презервативы пошли в свободную продажу.
В 1980-х распространение ВИЧ и СПИД оказало существенное влияние на рекламу и распространение презервативов, в качество надежного средства защиты именно от болезней и инфекций, передающихся половым путём.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В какой-то момент они разрабатывались в 70-х и довольно-таки успешно. Доктор из Бразилии их создал, успешно испытал и хотел наладить производство.
НО! В Будапеште, на Всемирном Конгрессе по народонаселению, его выступление освистали радикальные (я подчеркиваю!) феминистки.
Они были не готовы доверить столь ответственное дело, как предохранение - это официальная версия протеста.
Но на деле их просто возмутил тот факт, что мужчина получит возможность предотвращать беременность партнерши, даже не ставя партнершу в известность.
После такого громкого протеста промышленный выпуск мужских контрацептивных таблеток не был разрешен.
Вывод? Вывод прост: феминизм - это хорошо, но радикальный феминизм - это очень плохо (как и все радикальное, в общем-то). И почему-то "моё тело - моё дело" распространяется исключительно на женщин, а мужчина, если вдруг случится случайная и нежелательная беременность, должен будет платить алименты, только потому что женщина вдруг решила рожать. И о чем вы там договаривались на берегу и сколько презерватив он на себя надел - уже неважно.
Двойные стандарты современного общества(((((
И не влекут уж перспективы.
Я нахожу в карманах маски,
А раньше находил презервативы
(с) не знаю чей
В поход идешь, спички, сиги в него.
Пассики на магнитофон, куда ж без них, родные то в СССР были дефицитнее черной икры.