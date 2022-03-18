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Интересные факты о "резиновом изделии №2"

Интересные факты о "резиновом изделии №2" (9 фото)

Автор:
18 марта 2022 16:26
Сообщество : Факты
Метки: женщина   здоровые   интересное   история   медицина   мужчина   факты   
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На сегодняшний день - это одно из самых известных и простых средств контрацепции. А ведь он претерпел множество изменений, за свою историю в несколько тысяч лет.
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Также можно найти доказательства существования и использования предшественника современному презервативу в Европе. Это наскальный рисунок, который датирован началом нашей эры. Тогда материалом для создания барьерной защиты служила не только ткань, но и кожа, внутренности животных.
Когда в 1970-х годах отменили закон, контролирующий рождаемость, презервативы пошли в свободную продажу.

Источник:

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Метки: женщина   здоровые   интересное   история   медицина   мужчина   факты   
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6  комментариев
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22k
Ego sum qui sum 3 часа назад
вспомнилось

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6k
evenSeven 56 минут назад
Как потускнели жизни краски,
И не влекут уж перспективы.
Я нахожу в карманах маски,
А раньше находил презервативы

(с) не знаю чей
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5k
Allmaster 2 часа назад
В детстве помню любимым развлечением было налить туда ведра два воды и с балкона его... и таки да, изделия были универсальные.
В поход идешь, спички, сиги в него.
Пассики на магнитофон, куда ж без них, родные то в СССР были дефицитнее черной икры.
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