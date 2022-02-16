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В Подмосковье задержанный мигрант «смылся» от полицейских через туалет

В Подмосковье задержанный мигрант «смылся» от полицейских через туалет (2 фото)

Автор:
16 февраля 2022 15:40
Сообщество : Криминал
Метки: беглец   мигрант   наручники   окно   полицейские   туалет   
1178
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Скрылся прямо в наручниках - теперь он снова в розыске.

Доблестные силовики задержали Акмалжана Гапуржанова - 39-летнего мигранта из Киргизии.

Его разыскивали по статье «Хулиганство», а когда приняли - повезли в Балашихинскую областную больницу. Нужно было сделать медосвидетельствование перед отправкой в ​​изолятор.

Когда приехали в больницу, Акмулжан заныл, что ему срочно нужно в туалет, а то он не удержится и «обделается» прямо в коридоре. Стражей порядка такая перспектива не порадовала и они проводили страдальца до уборной. Сопровождать не стали: в помещении было одно небольшое окошко, и силовики посчитали, что вылезти через него нельзя. Но наручники не сняли.

Как только задержанный оказался в туалете без присмотра, он открыл окошко, каким-то чудом в него просочился и дал дёру прямо в наручниках. Ну а силовики немного подождали у двери, потом что-то заподозрили и наконец зашли. Кроме открытого окна они ничего не обнаружили.

По горячим следам сортирного беглеца найти не удалось - и его снова объявили в розыск.

Профпригодность на 10/10

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Метки: беглец   мигрант   наручники   окно   полицейские   туалет   
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19  комментариев
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26k
Батончик с маком 2 часа назад
На самом деле он открыл окно чтоб запутать следы. Поди через унитаз ушёл
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7k
Миха 3 минуты назад
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sivanov1079 6 минут назад
Поймают, добавят. А Ментов накажут полюбасу
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9k
Кенвуд 20 минут назад
Всем мигрантам маячок бесплатно. Не снимаемый без отделения головы.
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2k
Чучело Мяучело 43 минуты назад
Скользкий тип
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42k
Олег 44 минуты назад
поэтому перед туалетом нужно простреливать ногу! И погадит быстрее и не сбежит!
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8k
Barachek_Obachek 53 минуты назад
Опять гордиться за своих Киргизстан будет
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315
Владимир Час назад
У нас в суде так тоже опасный преступник смылся. Правда потом оказалось, что приставы за «большое спасибо» в туалет отвели и удивились, что тот через окно просочился, тоже в наручниках. Там тачка ждала, поэтому и не нашли.
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4k
alex Час назад
дал 10000 и ушёл, че тут думать
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859
Алексей 2 часа назад
В бочках смотрели?
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9k
Домашние хитрости 2 часа назад
Буду ржать, если окажется, что всё это время он сидел в соседней кабинке и справлял нужду, а когда вышел, сотрудников нигде не оказалось.
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