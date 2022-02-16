В Подмосковье задержанный мигрант «смылся» от полицейских через туалет

Скрылся прямо в наручниках - теперь он снова в розыске.
Доблестные силовики задержали Акмалжана Гапуржанова - 39-летнего мигранта из Киргизии.
Его разыскивали по статье «Хулиганство», а когда приняли - повезли в Балашихинскую областную больницу. Нужно было сделать медосвидетельствование перед отправкой в изолятор.
Когда приехали в больницу, Акмулжан заныл, что ему срочно нужно в туалет, а то он не удержится и «обделается» прямо в коридоре. Стражей порядка такая перспектива не порадовала и они проводили страдальца до уборной. Сопровождать не стали: в помещении было одно небольшое окошко, и силовики посчитали, что вылезти через него нельзя. Но наручники не сняли.
Как только задержанный оказался в туалете без присмотра, он открыл окошко, каким-то чудом в него просочился и дал дёру прямо в наручниках. Ну а силовики немного подождали у двери, потом что-то заподозрили и наконец зашли. Кроме открытого окна они ничего не обнаружили.
По горячим следам сортирного беглеца найти не удалось - и его снова объявили в розыск.
Профпригодность на 10/10
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