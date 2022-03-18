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Леди-злодейка: преступницы, которые выглядят круче королев красоты

Леди-злодейка: преступницы, которые выглядят круче королев красоты (17 фото)

Автор:
18 марта 2022 10:05
Сообщество : Криминал
Метки: воровка   грабеж   девушки   красота   криминал   преступница   фото   
6115
17

На преступления людей толкают разные причины и факторы. В соответствии со сложившимися стереотипами, классический преступник – это матёрый лысый татуированный мужик с насупленными бровями и прорехами в зубном ряду.

Но на то это и стереотипы. Ведь под арест попадают и девушки, да ещё такие красивые, что вполне достойны вышагивать по подиуму или сниматься для обложек журналов.

Наркотики

×
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Она хранила не безобидную травку, а героин.

Воровка

Эти бездонные глаза не могут врать. Или могут?

Нападение на охрану аэропорта

Златовласке зачем-то понадобилось оружие сотрудников службы охраны.

Похищение, уничтожение улик и не только

А выглядит как симпатичная девчонка из соседнего двора.

Снова наркотики и управление ТС без прав

Очень сложно поверить в проступки, совершенные этим ангелоподобным созданием.

Вооруженное ограбление

Тяжкое обвинение. Ради чего рисковала эта красотка?

Опять наркотики

Да, эта девушка, которая сочетает черты Синди Кроуфорд и юной Яны Поплавской, попалась именно за это.

Хранила украденное

Ослепительная улыбка и милые ямочки на щеках…

Ограбление магазина

Сложно поверить, но эта красавица промышляла грабежом.

Жила по поддельным документам

Видимо, у этой нежной тургеневской барышни были на то веские причины.

И опять наркотики

Правильные черты лица, глаза беззащитной лани, белоснежная кожа…

Воровка

Девушка явно дерзкая и с характером, если даже на фото при задержании у неё такая поза и мимика.

Неуважение к суду

Эта арктически прекрасная снежная королева демонстрировала неповиновение суду.

Пьяная за рулём

Словно ожившая кукла. Несущая смерть, ведь вождение в нетрезвом состоянии чревато гибелью не только водителя, но и других участников дорожного движения.

Ограбление с оружием

Зачем оружие? Ей бы так всё отдали, нужно было только улыбнуться и похлопать ресницами.

Воровка

Видимо, на доверии, поскольку глядя на эту девушку, сложно сосредоточиться на чём-то кроме её красоты.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: воровка   грабеж   девушки   красота   криминал   преступница   фото   
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20  комментариев
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27k
lem02 3 часа назад
Некоторых я бы лично наказал. А некоторых и не раз!
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90k
сапер Водичка 7 минут назад
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966
Kvint 40 минут назад
Да по ним видно, что они шибанутые. От таких держаться подальше нужно
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−4
50k
Дворняга 2 часа назад
Есть фото с задержания #13))))))

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50k
smakido 2 часа назад
Красивые и дерзкие как резинки резкие!
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15k
Роберт Шекли 2 часа назад
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12k
VM Varga 3 часа назад
Многие тетки явно не по первой ходке...
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525
Гера 3 часа назад
Это пройдет, даже быстрее чем назначенный срок
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39k
Сергей 3 часа назад
На зоне тоже конкурсы красоты проводят, так что всё нормально!
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18k
nobody® 3 часа назад
Вот актриса ещё. Точно не помню, скорее всего, пьяная езда
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88
Лютый вам Бетховен nobody® 2 часа назад
А, езда! Извините, глянул мельком, не прочёл правильно.
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2k
cfhfwby 3 часа назад
Одни и те же есть лица и с разным диагнозом.... что-то дермецом попахивает от данного поста.
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6k
Roninsamuray 3 часа назад
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363
Виктор Глущенко 3 часа назад
Половина - я бы вдул , а вторая половина - так , на любителя .
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4k
Наталья 4 часа назад
Красивые и опасные)
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