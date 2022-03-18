Леди-злодейка: преступницы, которые выглядят круче королев красоты

На преступления людей толкают разные причины и факторы. В соответствии со сложившимися стереотипами, классический преступник – это матёрый лысый татуированный мужик с насупленными бровями и прорехами в зубном ряду.
Но на то это и стереотипы. Ведь под арест попадают и девушки, да ещё такие красивые, что вполне достойны вышагивать по подиуму или сниматься для обложек журналов.
Наркотики
Она хранила не безобидную травку, а героин.
Воровка
Эти бездонные глаза не могут врать. Или могут?
Нападение на охрану аэропорта
Златовласке зачем-то понадобилось оружие сотрудников службы охраны.
Похищение, уничтожение улик и не только
А выглядит как симпатичная девчонка из соседнего двора.
Снова наркотики и управление ТС без прав
Очень сложно поверить в проступки, совершенные этим ангелоподобным созданием.
Вооруженное ограбление
Тяжкое обвинение. Ради чего рисковала эта красотка?
Опять наркотики
Да, эта девушка, которая сочетает черты Синди Кроуфорд и юной Яны Поплавской, попалась именно за это.
Хранила украденное
Ослепительная улыбка и милые ямочки на щеках…
Ограбление магазина
Сложно поверить, но эта красавица промышляла грабежом.
Жила по поддельным документам
Видимо, у этой нежной тургеневской барышни были на то веские причины.
И опять наркотики
Правильные черты лица, глаза беззащитной лани, белоснежная кожа…
Воровка
Девушка явно дерзкая и с характером, если даже на фото при задержании у неё такая поза и мимика.
Неуважение к суду
Эта арктически прекрасная снежная королева демонстрировала неповиновение суду.
Пьяная за рулём
Словно ожившая кукла. Несущая смерть, ведь вождение в нетрезвом состоянии чревато гибелью не только водителя, но и других участников дорожного движения.
Ограбление с оружием
Зачем оружие? Ей бы так всё отдали, нужно было только улыбнуться и похлопать ресницами.
Воровка
Видимо, на доверии, поскольку глядя на эту девушку, сложно сосредоточиться на чём-то кроме её красоты.
Источник:
АНТИФИШКИ
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