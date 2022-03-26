Малый полосатик: Непростая жизнь самого маленького полосатого кита. Страдает от хищников, людей и даже посторонних шумов

Кто такой: усатый с пузом полосатым? Неплохая попытка, кошатники, но нет, сегодня мы поговорим о более крупном млекопитающем. Он не линяет, не дерёт диван и если и орёт, то только под водой. Дамы и господа, рады представить вам малого полосатика!
На самом деле, малых полосатиков два: северный и южный. Какая между ними разница? Ну... один живёт на северном полушарии, другой — на южном. Какой где — догадаться не сложно.
Малый полосатик действительно маленький, но исключительно по сравнению с остальными усатыми китами. Длина нашего героя еле-еле дотягивает до 9 метров. Габариты других полосатиков чуть ли не вдвое больше. Пояснять за свою маленькость нашему герою приходится постоянно. В открытом океане мелкие размеры — это большая проблема.
В отличие от других полосатиков, малые заплывают в самые полярные точки мира. И делают они это не от хорошей жизни. Там, у края земли, их не достанут косатки — главные отморозки океана. Вообще, киты-убийцы третируют всех своих сородичей, но малых полосатиков доставать они любят особенно. Мелкий слабый, он не даст сдачи и не уплывёт далеко. Идеальная жертва!
Из-за тёрок с касатками малые полосатики очень подвержены шумовому загрязнению. В море эта штука вообще очень мешает китам, дельфинам и прочим товарищам, которые используют ультразвук для коммуникации. Человеческие высокочастотные приборы сбивают животных, перебивая их или подавая ложные сигналы.
И те виды, которые могут стать потенциальным обедом для косатки, очень остро реагируют на дополнительные шумы. Они боятся, что за этим шумом стоит нечто чёрно-белое и зубастое. Животины в спешке прекращают поиск еды и стараются как можно скорее ретироваться. К таким видам относится и наш полосатый друг.
Люди тоже облюбовали животину в качестве провианта. Человеки обратили внимание на малого полосатика только тогда, когда остальные виды китов уже порядочно потеряли в своей численности. Китобои зовут его ласковым словом «минке» — но что толку от славного прозвища, если тебе его дал китобой?
Каждый год страны, практикующие китобойный промысел (Норвегия, Исландия и Япония) забивают более тысячи полосатых пацанов — всё по квоте, выделенной Международной комиссией по промыслу китов. Одна только Япония имеет право забить до 900 особей.
Полосатикам от этого не особо легче — как и другие киты размножаются они не больно шустро. Самка рожает 1 детёныша раз в два года. И далеко не факт, что он доживет до совершеннолетия, учитывая все вышеперечисленные проблемы.
Может, будь малые полосатики более осторожными и сплоченными, жизнь их была бы чуточку полегче. Но животина обладает прямо противоположными качествами. Моряки описывают случаи, когда любопытные киты сами приближались к кораблям и причалам, будто напрашиваясь на гарпун. А в стаи малый полосатик, в отличие от большинства своих сородичей, не собирается. Максимальное столпотворение описывают в 10 особей, но в большинстве случаев киты бороздят морские просторы в полном одиночестве, сталкиваясь со всеми опасностями моря лицом к лицу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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