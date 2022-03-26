Малый полосатик: Непростая жизнь самого маленького полосатого кита. Страдает от хищников, людей и даже посторонних шумов

Может, будь малые полосатики более осторожными и сплоченными, жизнь их была бы чуточку полегче. Но животина обладает прямо противоположными качествами. Моряки описывают случаи, когда любопытные киты сами приближались к кораблям и причалам, будто напрашиваясь на гарпун. А в стаи малый полосатик, в отличие от большинства своих сородичей, не собирается. Максимальное столпотворение описывают в 10 особей, но в большинстве случаев киты бороздят морские просторы в полном одиночестве, сталкиваясь со всеми опасностями моря лицом к лицу.