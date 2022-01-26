Что находится внутри сумки кенгуру

На первый взгляд сумка кенгуру выглядит как обычный кожаный карман. Но если вы загляните внутрь, то увидите, что все гораздо сложнее.
Сумчатые были распространены по всему миру еще во времена, когда царями Земли были динозавры. Успешно пережили падение метеорита и вымирание динозавров. Но проиграли плацентарным млекопитающим, поскольку у последних рождалось более развитое и приспособленное потомство.
Однако в Австралии, в условиях низкой конкуренции, некоторые сумчатые смогли выжить.
Самое яркое, что есть у сумчатых – сумка. Представим, что вы попали в сумку кенгуру на какое то время. Что вы там увидите?
“Представьте себе сумку кенгуру как толстовку с капюшоном, надетую задом наперед. Капюшон толстовки - это сумка, а шнурки - это мышцы матери, с помощью которых она открывает и закрывает ее” – инспектор по уходу за животными и национальный представитель зоопарка Сан-Диего Рик Шварц.
Внутренняя часть мешочка по текстуре напоминает кожу кенгуру, но без шерсти. Она мягкая и сравнима с кожей на внутренней стороне запястья человека. Внутри мешочка очень тепло - температура здесь держится на уровне маминой: +40,5 градусов. Жарковато для человека, но отлично для маленького кенгуру.
В мешочке находятся четыре соска. Когда мама-кенгуру рожает детеныша, он еще не развит. Размером с мармеладку и весом менее грамма, новорожденный использует свои передние конечности, чтобы заползти в сумку матери. Там он “подключается” к "аппарату питания" и проводит так около четырех месяцев.
Потом детеныш остается внутри мешочка четыре с половиной-пять месяцев, прежде чем выйти из него. Исследуя мир, кенгуренок всегда остается рядом с матерью, регулярно возвращаясь в сумку. А уходит из нее навсегда он в возрасте 8-12 месяцев.
По поводу уборки внутри сумки. Канализация там не подключена, а маленькому кенгуру нужно справлять свои нужды. Всё это время результаты жизнедеятельности находятся внутри сумки. Так что мама убирает самостоятельно, аккуратно, чтоб не задеть малыша. А когда он вырастает – начинает его прогонять для регулярной уборки, если, например, он ленится и сам подолгу не выходит.
Любопытно, как беременность кенгуру подстраивается под окружающую ситуацию. Если условия для выращивания детеныша неподходящие – например, засуха – организм животного задержит имплантацию эмбриона в матку. Затем, когда наступает подходящее время, эмбрион выходит из состояния покоя, и у матери начинается период беременности.
Самка кенгуру может родить до четырех детенышей в течение года или дольше только от одного случая спаривания. Она может родить одного детеныша, затем ее организм будет откладывать имплантацию следующего эмбриона до тех пор, пока первому детенышу не исполнится несколько месяцев, и он не будет проводить время вне сумки.
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