Что находится внутри сумки кенгуру

Сумчатые были распространены по всему миру еще во времена, когда царями Земли были динозавры. Успешно пережили падение метеорита и вымирание динозавров. Но проиграли плацентарным млекопитающим, поскольку у последних рождалось более развитое и приспособленное потомство.

Однако в Австралии, в условиях низкой конкуренции, некоторые сумчатые смогли выжить.

Самое яркое, что есть у сумчатых – сумка. Представим, что вы попали в сумку кенгуру на какое то время. Что вы там увидите?





“Представьте себе сумку кенгуру как толстовку с капюшоном, надетую задом наперед. Капюшон толстовки - это сумка, а шнурки - это мышцы матери, с помощью которых она открывает и закрывает ее” – инспектор по уходу за животными и национальный представитель зоопарка Сан-Диего Рик Шварц.