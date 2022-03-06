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От жуков до акул: животные, которые умеют притворяться неживыми

От жуков до акул: животные, которые умеют притворяться неживыми (5 фото)

Автор:
06 марта 2022 10:16
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   природа   притворяться неживыми   факты   фото   
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Все они превосходные актеры, которые умеют притворяться мертвыми. Свою суперспособность они развили с одной целью: чтобы не стать чьим-то обедом.

Пожалуй, самые известные симулянты — это опоссумы: они умело притворяются мертвыми. Другой пример — многие виды жуков, и, вероятно, вы с этим не один раз сталкивались. Так, божьи коровки поджимают лапки и усики и становятся неподвижными, если чувствуют опасность. Эта защитная реакция называется танатоз. В животном мире такой способностью маскировки обладают многие виды, и иногда его осваивают даже домашние питомцы.


Кузнечик из Японии

Одним из мастеров маскировки является кузнечик из Японии под названием Criotettix japonicus. При виде врага он замирает и лежит без движений. Однако в отличие от божьей коровки он не поджимает к себе ножки, а делает все наоборот: он растопыривает их в разные стороны и напрягает так сильно, что они становятся твердыми. Благодаря этому хищные лягушки остаются ни с чем, ведь они попросту не могут проглотить кузнечика.

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Некоторые виды уток

Отлично справляются с симуляцией смерти некоторые виды уток, в том числе кряквы и каролинские утки. В частности, дикие птицы таким образом обороняются от лис. Когда лиса приближается к утке, она притворяется мертвой: это позволяет ей выиграть время и испугать противника своим неожиданным пробуждением. Правда, лисы тоже оказались непростыми противниками: иногда они наносят травмы птицам в танатозе, чтобы те не сбежали.

Домашние и дикие кролики

Владельцы кроликов знают, как усмирить свих питомцев: их достаточно поднять над землей, и животные успокаиваются. Они не только перестают двигаться, у них даже замедляется сердцебиение. Кто-то считает, что кролики таким образом впадают в транс, и, собственно, они отчасти правы: животные впадают в тоническую неподвижность. Этот механизм у них включается автоматически: кролик, привыкший бегать по земле на всех четырех лапах, оказавшись в невесомости, замирает на несколько секунд. Так животное пытается защитить себя.

Лимонные акулы

Ну, и премию за изображение смерти определенно заслуживают лимонные акулы, одни из самых опасных морских хищников. Иногда они даже переворачиваются на спину, долго остаются неподвижными и начинают эпизодически дрожать. Это удивительно, так как эти акулы в своем морском мире практически не имеют естественных врагов, а сами несут угрозу для других видов: они охотятся на многие виды рыб, скатов и даже на других акул. Тем не менее у них развилась эта удивительная суперспособность.

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Метки: животные   интересно   природа   притворяться неживыми   факты   фото   

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Сергей Борисов Час назад
От жуков до акул: животные, которые умеют притворяться неживымиПосмотреть
От жуков до акул: животные, которые умеют притворяться неживыми
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