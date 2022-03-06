От жуков до акул: животные, которые умеют притворяться неживыми

Пожалуй, самые известные симулянты — это опоссумы: они умело притворяются мертвыми. Другой пример — многие виды жуков, и, вероятно, вы с этим не один раз сталкивались. Так, божьи коровки поджимают лапки и усики и становятся неподвижными, если чувствуют опасность. Эта защитная реакция называется танатоз. В животном мире такой способностью маскировки обладают многие виды, и иногда его осваивают даже домашние питомцы.

Кузнечик из Японии

Одним из мастеров маскировки является кузнечик из Японии под названием Criotettix japonicus. При виде врага он замирает и лежит без движений. Однако в отличие от божьей коровки он не поджимает к себе ножки, а делает все наоборот: он растопыривает их в разные стороны и напрягает так сильно, что они становятся твердыми. Благодаря этому хищные лягушки остаются ни с чем, ведь они попросту не могут проглотить кузнечика.