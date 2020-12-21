Что приготовить на завтрак быстро и вкусно: 20 рецептов

А точнее, это что-то среднее между запеканкой и сырником – но уж точно очень вкусное!



Тебе понадобится: 300 г пшеничной муки, 400 г сыра, 3 яйца, 75 мл молока, 200 г сливочного масла, чеснок, соль.



Приготовление: Просей муку и разотри ее с холодным сливочным маслом в крошку. Долей молоко, замеси тесто и убери его на полчаса в холодильник, а потом раскатай тонким слоем на противень. Смешай тертый сыр с чесноком и яйцами, равномерно выложи сверху и на 25 минут отправь в духовку.