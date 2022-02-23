Почему тигры оранжевые? Яркий окрас не помеха для охоты

Природа — уникальны творец, который ничего не делает просто так.
Вы задумывались когда-нибудь о том, почему тигры имеют яркий окрас и полоски? Для человека оранжевый цвет не подходит для хищника и кажется нелепым. Но и люди в дикой природе не являются добычей тигров.
Человеческий глаз способен различить три цвета: зеленый, синий и красный, что позволят распознать весь спектр цветов и оттенков.
В дикой природе тигры охотятся в основном на травоядных, зрение большинства животных устроено таким образом, что они могут различить только два из трёх базисных цветов. Именно красный цвет, оттенком которого является оранжевый, травоядные не могут распознать.
Эта особенность позволяет тиграм подкрасться незамеченными к своим жертвам достаточно близко, чтобы совершить смертельный бросок.
К слову, полоски этих хищников являются уникальным и неповторимым окрасом для каждого тигра. Они сравнимым с отпечатком пальцев у людей. Другой интересной особенностью полосок является их практическая польза. Они позволяют хищникам сливаться с окружающей средой. Еще одно объяснение наличия полосок также связана со спецификой зрения добычи тигров. Травоядным животным проще увидеть один большой одноцветный объект, чем несколько мелких. Полоски в этом случае визуально разделяют тушу тигра на несколько частей.
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