Почему тигры оранжевые? Яркий окрас не помеха для охоты

К слову, полоски этих хищников являются уникальным и неповторимым окрасом для каждого тигра. Они сравнимым с отпечатком пальцев у людей. Другой интересной особенностью полосок является их практическая польза. Они позволяют хищникам сливаться с окружающей средой. Еще одно объяснение наличия полосок также связана со спецификой зрения добычи тигров. Травоядным животным проще увидеть один большой одноцветный объект, чем несколько мелких. Полоски в этом случае визуально разделяют тушу тигра на несколько частей.