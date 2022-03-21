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11 изобретений, на создание которых человека вдохновили природные суперспособности животных

11 изобретений, на создание которых человека вдохновили природные суперспособности животных (12 фото)

Автор:
21 марта 2022 09:59
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Технология   животные   изобретения   интересно   познавательно   факты   фото   
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Природа удивительна и уникальна. Её творения давно потрясают человека своей безупречностью и продуманностью. Многие из них вдохновили учёных на создание ряда изобретений, без которых мы не можем представить современный мир.

По заслугам оценив эффективность наблюдений за окружающим миром, исследователи вывели новый научный подход — биомиметику. Он подразумевает подражание природе и воссоздание её уникальных технологий.


Лапки геккона и суперклей

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Технологию создания суперлипкого вещества учёные подсмотрели у гекконов. Лапки ящериц покрыты особыми микроскопическими волосками, позволяющими сцепляться с любой жесткой поверхностью. В комбинации с сухожилиями и кожей они создают мягкий поверхностный слой, способный приклеиваться ко всему без использования влаги и клейких выделений.

Для создания суперклея с имитацией сцепных способностей геккона были использованы эластомеры — особые полимеры, обладающие высокой эластичностью и вязкостью. Вещество отлично крепится к сверхжестким материалам за считанные секунды.


Дятел и чёрный ящик


Ежедневно дятел работает не хуже отбойного молотка, но его головной мозг остается целым и функционирует без изменений. В чём секрет? В черепе птицы присутствует несколько поглощающих механизмов, помогающих минимизировать ущерб во время охоты — это гиоид (небольшая кость, поддерживающая язык), мышцы, цереброспинальная жидкость.

Учёные смогли адаптировать природные механизмы и для службы человеку. Так был создан чёрный ящик — устройство для записи параметров полёта самолёта. Он снабжён особой защитой, позволяющей ему уцелеть даже во время серьёзных катастроф.


Слон и роботизированная рука

Роботизированная рука не была бы столь функциональной, если бы не слоны. Именно устройство хобота животного легло в основу изобретения. Роботизированная рука может захватывать предметы разных диаметров и поднимать грузы большого веса.


Омар и рентген

Омары способны видеть вас насквозь! Дело в том, что из-за глубины обитания, где практически ничего не видно, эти крупные морские раки научились смотреть сквозь предметы. Изучив строение зрительных органов омара, ученые создали аппарат, который может видеть сквозь стены и телескоп, позволяющий изучать космос с ракет и спутников Земли.


Паук и кевлар

Сети для рыбной ловли были созданы благодаря наблюдению древних людей за пауками. Но это не единственное изобретение, на которое человека вдохновили эти членистоногие. Паутина стала прототипом кевлара — материала, который используется для улучшения защитных свойств бронежилетов. Также благодаря паутине был создан эластичный бинт.


Киты и гидролокатор

Киты и дельфины от природы владеют встроенным гидролокатором, позволяющим не сталкиваться с объектами под водой и находить сородичей на расстоянии десятков километров. Человек не мог пройти мимо такого природного устройства и адаптировал его под свои нужды.


Морская звезда и клонирование

Морские звезды знают секрет вечной молодости, так как научились клонировать сами себя. Эти животные умеют воспроизводить особый вид нестареющих ДНК, которые надежно защищают организм от старения и различных губительных факторов.

Учёные уверены, что вскоре они смогут понять, как использовать эту способность во благо человека. Сегодня исследователи проводят испытания. В 2020 году у них получилось клонировать телёнка по имени Цветочек.


Сова и звукоизоляция

За создание звукоизоляционных материалов следует сказать спасибо совам. Эти хищники передвигаются настолько бесшумно, что их не сможет заметить даже самый внимательный грызун. «Способность ниндзя» присутствует у сов за счёт особой конструкции перьев. Имеющиеся в них микроволна и деления изолируют поток воздуха, препятствуя появлению хлопков и любого другого шума, который может возникнуть во время полёта.


Когти и перочинный нож

Кошачьи завоевали сердца большинства людей на планете. При этом они не только умиляют, но и вдохновляют! По одной из версий именно кошачьи когти стали прототипом перочинных ножей. Животное легко прячет и молниеносно выпускает острые, как сабли когти, что очень похоже на устройство складного ножа.


Светлячки и диоды

Пока одни исследователи пытаются завладеть секретами биолюминесценции, характерной для некоторых животных и грибов, другие решили досконально изучить светлячков. Вникнув в принцип свечения, используемый насекомыми, учёные смогли создать уникальный светодиод. Изобретение даёт на 55% света больше, чем классические светодиоды.


Червь и буровая установка

Большинство видов червей продвигаются через землю, расталкивая и пропуская её сквозь себя одновременно. По этому принципу спроектированы современные буровые машины.

Пристально наблюдая за природой, ученые и исследователи смогли воссоздать её творения и значительно ускорить технологический прогресс. Однако это не предел. Окружающий мир настолько разнообразен, что способен вдохновить человека на новые, ещё более великие открытия.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Технология   животные   изобретения   интересно   познавательно   факты   фото   
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7  комментариев
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6k
Echo 2 часа назад
Как же права была инквизиция отправляя ученых на костер
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20k
Luc72 Полчаса назад
Абсолютное большинство не ПОДСМОТРЕНО у природы, а потом притянуто за уши КАК АНАЛОГИЯ.
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2k
salim777 48 минут назад
Автор, не пиши больше. Натягивать глаз на ж_пу и сову на глобус - это сфера деятельности западных дайджест журналов. Этого говна тут не надо. Признайся, ты ведь половину этих "фактов" сам выдумал? Ну или скопипастил у собрата по разуму. Омар и рентген, рысь и перочинный нож, геккон и суперклей... Потрясающе. Гребаный ты двоечник.
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14k
Bill 56 минут назад
Скарабей -> колесо
Стрекоза -> вертолет
Термиты -> небоскреб
Летучая мышь -> эхолот
Птицы -> самолет
Гусеница -> поезд
Гагара -> куртка "Аляска"
Муравей -> компьютеры
Кальмар -> космический корабль
.. подобную хрень можно сочинять вечно.
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4k
Мрачный Жнец Час назад
Половина - лютый бред.
После рентгена перестал читать.
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