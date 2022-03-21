11 изобретений, на создание которых человека вдохновили природные суперспособности животных

Технологию создания суперлипкого вещества учёные подсмотрели у гекконов. Лапки ящериц покрыты особыми микроскопическими волосками, позволяющими сцепляться с любой жесткой поверхностью. В комбинации с сухожилиями и кожей они создают мягкий поверхностный слой, способный приклеиваться ко всему без использования влаги и клейких выделений.

Для создания суперклея с имитацией сцепных способностей геккона были использованы эластомеры — особые полимеры, обладающие высокой эластичностью и вязкостью. Вещество отлично крепится к сверхжестким материалам за считанные секунды.

Дятел и чёрный ящик