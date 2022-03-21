11 изобретений, на создание которых человека вдохновили природные суперспособности животных

Природа удивительна и уникальна. Её творения давно потрясают человека своей безупречностью и продуманностью. Многие из них вдохновили учёных на создание ряда изобретений, без которых мы не можем представить современный мир.
По заслугам оценив эффективность наблюдений за окружающим миром, исследователи вывели новый научный подход — биомиметику. Он подразумевает подражание природе и воссоздание её уникальных технологий.
Лапки геккона и суперклей
Технологию создания суперлипкого вещества учёные подсмотрели у гекконов. Лапки ящериц покрыты особыми микроскопическими волосками, позволяющими сцепляться с любой жесткой поверхностью. В комбинации с сухожилиями и кожей они создают мягкий поверхностный слой, способный приклеиваться ко всему без использования влаги и клейких выделений.
Для создания суперклея с имитацией сцепных способностей геккона были использованы эластомеры — особые полимеры, обладающие высокой эластичностью и вязкостью. Вещество отлично крепится к сверхжестким материалам за считанные секунды.
Дятел и чёрный ящик
Ежедневно дятел работает не хуже отбойного молотка, но его головной мозг остается целым и функционирует без изменений. В чём секрет? В черепе птицы присутствует несколько поглощающих механизмов, помогающих минимизировать ущерб во время охоты — это гиоид (небольшая кость, поддерживающая язык), мышцы, цереброспинальная жидкость.
Учёные смогли адаптировать природные механизмы и для службы человеку. Так был создан чёрный ящик — устройство для записи параметров полёта самолёта. Он снабжён особой защитой, позволяющей ему уцелеть даже во время серьёзных катастроф.
Слон и роботизированная рука
Роботизированная рука не была бы столь функциональной, если бы не слоны. Именно устройство хобота животного легло в основу изобретения. Роботизированная рука может захватывать предметы разных диаметров и поднимать грузы большого веса.
Омар и рентген
Омары способны видеть вас насквозь! Дело в том, что из-за глубины обитания, где практически ничего не видно, эти крупные морские раки научились смотреть сквозь предметы. Изучив строение зрительных органов омара, ученые создали аппарат, который может видеть сквозь стены и телескоп, позволяющий изучать космос с ракет и спутников Земли.
Паук и кевлар
Сети для рыбной ловли были созданы благодаря наблюдению древних людей за пауками. Но это не единственное изобретение, на которое человека вдохновили эти членистоногие. Паутина стала прототипом кевлара — материала, который используется для улучшения защитных свойств бронежилетов. Также благодаря паутине был создан эластичный бинт.
Киты и гидролокатор
Киты и дельфины от природы владеют встроенным гидролокатором, позволяющим не сталкиваться с объектами под водой и находить сородичей на расстоянии десятков километров. Человек не мог пройти мимо такого природного устройства и адаптировал его под свои нужды.
Морская звезда и клонирование
Морские звезды знают секрет вечной молодости, так как научились клонировать сами себя. Эти животные умеют воспроизводить особый вид нестареющих ДНК, которые надежно защищают организм от старения и различных губительных факторов.
Учёные уверены, что вскоре они смогут понять, как использовать эту способность во благо человека. Сегодня исследователи проводят испытания. В 2020 году у них получилось клонировать телёнка по имени Цветочек.
Сова и звукоизоляция
За создание звукоизоляционных материалов следует сказать спасибо совам. Эти хищники передвигаются настолько бесшумно, что их не сможет заметить даже самый внимательный грызун. «Способность ниндзя» присутствует у сов за счёт особой конструкции перьев. Имеющиеся в них микроволна и деления изолируют поток воздуха, препятствуя появлению хлопков и любого другого шума, который может возникнуть во время полёта.
Когти и перочинный нож
Кошачьи завоевали сердца большинства людей на планете. При этом они не только умиляют, но и вдохновляют! По одной из версий именно кошачьи когти стали прототипом перочинных ножей. Животное легко прячет и молниеносно выпускает острые, как сабли когти, что очень похоже на устройство складного ножа.
Светлячки и диоды
Пока одни исследователи пытаются завладеть секретами биолюминесценции, характерной для некоторых животных и грибов, другие решили досконально изучить светлячков. Вникнув в принцип свечения, используемый насекомыми, учёные смогли создать уникальный светодиод. Изобретение даёт на 55% света больше, чем классические светодиоды.
Червь и буровая установка
Большинство видов червей продвигаются через землю, расталкивая и пропуская её сквозь себя одновременно. По этому принципу спроектированы современные буровые машины.
Пристально наблюдая за природой, ученые и исследователи смогли воссоздать её творения и значительно ускорить технологический прогресс. Однако это не предел. Окружающий мир настолько разнообразен, что способен вдохновить человека на новые, ещё более великие открытия.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Как мыть домашнюю кошку: 5 заблуждений и интересных фактов
- 6 особенностей и повадок миниатюрной степной лисицы
- Это создание склеивает лапки муравьям и живёт целых 11 лет в скромности и аскезе
- 10 интересных фактов и особенностей из жизни чепрачного тапира
- 10 интересных фактов о самом мелком представителе медвежьих
Понравилось18
Сумел прочитать до "изучив строение глаз омара, люди изобрели телескоп"
Пилять !
Галилео Галлилей не изучал глаз омара, но телескоп изобрел !!!!!!!!!!!!
Извините, дальше читать не стал
Стрекоза -> вертолет
Термиты -> небоскреб
Летучая мышь -> эхолот
Птицы -> самолет
Гусеница -> поезд
Гагара -> куртка "Аляска"
Муравей -> компьютеры
Кальмар -> космический корабль
.. подобную хрень можно сочинять вечно.
После рентгена перестал читать.