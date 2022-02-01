Слуховые новаторы: в чем кроется охотничье мастерство летучих мышей

Необыкновенное отличие

Набор уникальных особенностей внутреннего уха может объяснить, как одна группа летучих мышей развила сложные стратегии эхолокации, которые позволили им процветать на всех континентах, кроме Антарктиды. Для того чтобы прийти к этому заключению, ученым пришлось изучить 39 черепов животных. Тогда они обнаружили, что у представителей подотряда Yangochiroptera, к которым относится большая часть летучих мышей и 82% эхолокационных представителей, внутреннее ухо не похоже на таковое у любого другого млекопитающего. У них есть дополнительное пространство внутри улитки и огромное количество нейронов, что открывает большой спектр возможностей во время охоты.