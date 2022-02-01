Слуховые новаторы: в чем кроется охотничье мастерство летучих мышей

Секрет этих рукокрылых кроется глубоко в их ушах. О том, как летучие мыши развили свое охотничье мастерство, расскажу ниже.
Необыкновенное отличие
Набор уникальных особенностей внутреннего уха может объяснить, как одна группа летучих мышей развила сложные стратегии эхолокации, которые позволили им процветать на всех континентах, кроме Антарктиды. Для того чтобы прийти к этому заключению, ученым пришлось изучить 39 черепов животных. Тогда они обнаружили, что у представителей подотряда Yangochiroptera, к которым относится большая часть летучих мышей и 82% эхолокационных представителей, внутреннее ухо не похоже на таковое у любого другого млекопитающего. У них есть дополнительное пространство внутри улитки и огромное количество нейронов, что открывает большой спектр возможностей во время охоты.
Слуховые новаторы
Yangochiroptera встречаются повсеместно. Кому-то приходилось видеть их, а кто-то просто много уже слышал об этих существах. К самым популярным представителям относятся свободнохвостые, летучие мыши-вампиры, большая коричневая и гондурасская белая летучая мышь.
Широкий спектр приспособлений, обнаруженных у этих животных, поставил в тупик многих ученых. Чтобы понять, как действует эхолокационная система, исследователи с помощью компьютерной томографии изучали черепа животных, акцентируя внимание на слуховом анализаторе. Еще со времен юрского периода у млекопитающих сохранилось характерное расположение структур внутреннего уха в улитке в форме раковины. Скопление тел нейронов, называемое ганглием, передает нервные импульсы, полученные волосковыми клетками, в мозг. Ганглий заключен в толстой костной стенке, перфорированной крошечными порами, через которые проходят нервные волокна.
Но у представителей Yangochiroptera установка выглядит немного иначе. Их поры намного больше, и соответственно через них проходят большие пучки нервов. В конце концов костная стенка просто исчезает, и ганглий фактически вываливается из канала. У других представителей костная стенка отсутствует на всем протяжении ганглиозного канала. В результате чего они могут собрать больше нейронов для приема входящих звуковых сигналов.
Источник:
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