Кто меняет цвет глаз, а кто натирается муравьями: необычные факты о животных

Как много вы знаете о дикой природе? Есть некоторые особенности животных, которые действительно могут удивить. Например, фламинго в зоопарках лучше размножаются, если есть зеркала, а вороны специально натираются муравьями. Рассказываем об этом и о других особенностях животных в материале.
Вороны трутся муравьями
Согласно исследованию, вороны и некоторые другие птицы специально раздавливают муравьев и трутся ими, почти как мы гелем для душа или мылом.
Иногда птицы специально хватают их клювами или буквально падают на стайку муравьев. Все это для того, чтобы избавиться от паразитов: муравьиная кислота помогает им вытравить мелких «жителей» перьев и вырастить новое оперение. Но это не точно: факт в том, что еще вороны могут это делать, чтобы муравьи специально своей слюной обработали их перья.
Не только орет, но и выживает
Опоссум – то самое животное, которое практически не отличается видом жизни от некоторых людей: ест, спит, орет, любит всякий хлам. Но важно, что это животное, ко всему прочему, тот еще выживальщик.
У американского опоссума, оказывается, есть специальный белок LTNF, который может нейтрализовать смертельные токсины и яды. То есть опоссум может выжить и после действия опаснейшего яда растений рицина, и после укуса ядовитой змеи.
Вы не деликатес для акулы
На самом деле, хоть белые акулы и могут нападать на людей, для нас они не так уж и опасны. Пищеварение морских хищников слишком медленное, чтобы справиться с тушей человека: в нас слишком высокое соотношение костей, мышц и жира.
А вот киты прекрасно подходят в качестве корма для белой акулы. Одна только особь может насытиться лишь тридцатью килограммами жира кита на полтора месяца вперед. Как вам такая диета?
Гремучие, очень гремучие змеи
У всякого животного есть необходимость именно выживать. Скрежет гремучей змеи – не исключение, если вы слышите этот неприятный звук, пора делать ноги.
Но правда еще и в том, что гремучие змеи могут увеличивать частоту звука с 40 до 100 Гц, чтобы хищник, или, например, человек, мог поверить в то, что они ближе, чем кажется на самом деле. Этим свойством они обладают уже миллионы лет.
Красивый северный олень
Северный олень, оказывается, может менять цвет глаз. Не просто так, конечно, а для того, чтобы регулировать количество света, которое попадает в глаза в разное время года.
Так, например, летом их глаза будут золотистыми, а зимой – темно-синими. Все потому, что за сетчаткой есть блестящий зеркальный слой. Он помогает животным видеть в темноте. Когда свет попадает в глаз, большая часть его уходит на чувствительные клетки сетчатки. Иногда, правда, свет не попадает в цель, и зеркальный слой снова отражает его на сетчатку.
У большинства животных этот слой постоянно золотистый, но северный олень, из-за условий, когда часто приходится существовать в темноте или на свету, с помощью синего цвета глаз может улавливать еще больше света.
Птицы-компасы
У большинства птиц есть в глазах этакий природный компас. Их сетчатка наполнена белком криптохромом, чувствительным к магнитным полям нашей планеты. Вероятно, по этой причине птицы могут видеть направления сторон света поверх своего обычного зрения.
Правда, пока что это не точно. Этот белок существует у многих других животных: у летучих мышей, черепах, муравьев, землекопов, акул и даже у людей. И хотя он присутствует у нас, наш мозг, судя по всему, не может расшифровывать информацию, которую мы получаем от белка.
Фламинго-эксгибиционисты
Очень многие птицы плохо размножаются в маленьких стаях. В частности, речь идет о фламинго. А все потому, что спаривание делает их маленькие стаи слишком уж уязвимыми для хищников. Почему? А потому что в этот момент на них легко напасть.
Правда, этих птиц можно легко обмануть. В зоопарках для этого ставят большие зеркала, и так птицам кажется, что их гораздо больше. Да и комфортнее им так, привычнее.
Самый большой летун
Стоит понимать, что среди вымерших животных есть те, кто в принципе превосходит все наши представления о возможных пределах природы.
Одним из таких животных был кетцалькоатль. Это птерозавр, который был ростом размером с жирафа. Размах его крыльев был больше 10 метров, и он мог пролететь практически 16 тысяч километров. Но чтобы сделать это, нужно было неплохо запастись ресурсами. В частности, во время полета сжигалось порядка 72 килограммов жировых отложений.
Броненосец Палаткин
Еще один вымерший вид животных, глиптодон, стал одним из немногих представителей мегафауны, которого застал первый человек.
Вымер он примерно 10 тысяч лет назад. Но первые люди охотились на него. И дело было не только в мясе. Кроме питания, его панцирь можно было использовать как укрытие от снега и дождя. А при желании, и в качестве палатки. Жил он в Южной Америке, а люди там очень уж изобретательные.
Причина вегетарианства
Оказывается, аллергия на мясо – это не выдумка. В случае, если человека укусит малюсенький клещ «Одинокая звезда», то он навсегда лишится удовольствия есть красное мясо и мясо некоторых птиц.
А все потому, что в слюне этого клеща вводится молекула сахара, содержащаяся в красном мясе, которая вызывает выработку антител у человека. Иммунитет в итоге вынужден запоминать этот сахар, и человек, после одного только кусочка мяса испытывает аллергию.
Водится клещ в Южной Америке, так что можно не переживать.
Кит-спортсмен
Синий кит расходует от 770 до 1900 калорий за один только укус. Однако если он нападает на крупный косяк рыбы, он может съесть почти 500 килограммов. А это – 500 тысяч калорий только за один глоток.
Так что если он и тратит огромное количество ресурсов на еду, то потом все с лихвой компенсирует.
Ядовитые лягушки
Есть в мире лягушки-древолазы, которые очень и очень токсичны. Но ученые долго ломали голову, почему лягушки, выращенные в неволе, становятся совершенно безобидными.
А все оказалось просто: эти самые лягушки вовсе не производят собственного яда. Он получают токсин из муравьев, многоножек и клещей. Все это концентрируется в их телах и даже передается потомкам: самки, откладывая яйца, оставляют следы ядовитых алколоидов, чтобы защетить потомство и накормить головастиков.
Паук-хитрец
Есть пауки, которые специально строят «макеты» своих крупных сородичей. Как материал в ход идет все: листья, яичные мешки и мертвые насекомые. Такой паук живет на Амазонке и называется Cyclosa.
Ученые считают, что таким образом маленькие пауки защищаются от хищников. Кроме того, это может быть еще и приманкой для незадачливых охотников, которые в итоге сами становятся добычей.
Война полов у муравьев
Самцы огненных муравьев захватывают яйцеклетки своих же самок. Почему? А потому, что их сперма может удалять ДНК самки. В итоге они выращивают собственных клонов.
Правда, королевы-самки тоже воссоздают собственных клонов, чтобы существовала женская линия. В итоге у двух разных полов свои собственные независимые генофонды.
Живи быстро, умри во сне
Колибри – одни из самых необычных птиц в мире. Мало того, что они крохи, которые делают невероятно быстрые взмахи своими крыльями, так они, ко всему прочему, еще и впадают в анабиоз, чтобы просто поспать.
Все дело в том, что метаболизм этих птичек настолько быстрый, что они могут буквально умереть во сне от голода. Колибри, живущие в Андах, вынуждены замедлять свое сердцебиение с 1200 ударов в секунду до сорока, а температура тела падает с 40 градусов до трех. Так что сидящая вверх ногами колибри, скорее всего, просто спит, а не умерла.
Источник:
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