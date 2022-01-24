Кто меняет цвет глаз, а кто натирается муравьями: необычные факты о животных

Иногда птицы специально хватают их клювами или буквально падают на стайку муравьев. Все это для того, чтобы избавиться от паразитов: муравьиная кислота помогает им вытравить мелких «жителей» перьев и вырастить новое оперение. Но это не точно: факт в том, что еще вороны могут это делать, чтобы муравьи специально своей слюной обработали их перья.

Не только орет, но и выживает