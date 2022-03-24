Соловей: Почему он неоспоримая легенда птичьего пения? Подробно об уникальности песен соловья

Есть у преемственности и обратная сторона. Выращенным в неволе самцам не у кого учиться, они вынуждены придумывать всё с нуля, оттого их песни скудны и скучны. А у соловьёв всё просто: скудные мелодии есть признак скудного ума. Таким самцом не заинтересуется ни одна самочка.