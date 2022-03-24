Соловей: Почему он неоспоримая легенда птичьего пения? Подробно об уникальности песен соловья

Живи так, чтобы восхищать людей тысячелетиями. Твори так, чтобы профессионалы сравнивали свои работы с тобой. Вдохновляй, восхищай, мотивируй. И тогда, может быть, ты приблизишься к уровню славы соловья.
Ещё древнегреческие мыслители восхищались этой птицей. Эстафету приняли римские поэты и европейские писатели. Животину, вестимо, полюбили не за внешний вид. Из 5 видов соловьёв лишь соловей варакушка выпендривается: он нацепил на шею хипстерский шарф и перекрасил хвост в попугайские расцветки.
Вся их короткая, не больше 7 лет, жизнь подчинена творчеству. Каждый соловей пишет свой собственный, уникальный альбом! Самки обходятся коротеньким синглом, а самцы могут запилить от 7 до 23 треков.
Написать альбом — та ещё задачка. Для неё требуется живой ум, большое напряжение сил и мощный источник вдохновения. Интеллект достаётся от родителей, источник сил — насекомые и беспозвоночные с нижнего яруса лесов. Ну и ничего не вдохновляет сильнее, чем тусовка близкой по духу интеллигенции.
С раннего детства малыши впитывают звучащие вокруг трели, интерпретируют их и рождают что-то новое. Благодаря такому обычаю каждая популяция создаёт свои, особенные стили музыки. Тренированный человек без проблем отличит местных соловьёв от залётных бродяг по их голосам.
Есть у преемственности и обратная сторона. Выращенным в неволе самцам не у кого учиться, они вынуждены придумывать всё с нуля, оттого их песни скудны и скучны. А у соловьёв всё просто: скудные мелодии есть признак скудного ума. Таким самцом не заинтересуется ни одна самочка.
Составление красивых песен — только треть всей работы. Если джентльмен хочет привлечь внимание дам, он должен научиться хорошо (читай — громко) петь и составить индивидуальную концертную программу.
Во время представления соловей исполняет свои песни одну за другой, собирая их в блоки по 5-6 штук. А уж этими блоками певцы могут оперировать как душе угодно: перемещать, менять порядок или же наоборот, зацикливать. Большие любители соловьиного пения утверждают, что могут отличить конкретную пташку по уникальным манерам исполнения.
Если концерт оказывается достаточно экзотичен и сложен, певец влюбит в себя десятки девушек! Ему останется выбрать самую верную фанатку и предложить ей построить дом. Для жилья они выберут наиболее труднодоступные места. Конечно, соловьёв можно встретить в залитых солнцем лесах и городских парках, но большинство из них предпочитает густой кустарник неподалёку от болота.
А дальше идут житейские прелести: скромный домик из прутиков, мха и травы. 4-6 яиц, из которых вылезут голые беззащитные карапузы. Они не будут надоедать родителям слишком долго, уже через 3 недели мелочь готова к сольной карьере.
Упорные и трудолюбивые существа заслуживают уважения вне зависимости от биологического вида, к которому принадлежат. А если они ещё и творческие личности, зажигающие сердца людей, то это возносит их на недосягаемую для большинства животин высоту.
Источник:
АНТИФИШКИ
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