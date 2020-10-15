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Интересные факты о книгах

Интересные факты о книгах (5 фото)

Автор:
15 октября 2020 09:40
Сообщество : Факты
Метки: интересно   книга   факт   факты   факты о книгах   фото   
226
5
Книга – предмет, с которым человек сталкивается с самого детства. Малыши обожают, когда им читают сказки. Взрослые же могут часами лежать с детективом или романтическим романом в руках. Несмотря на возникновение электронных изданий, многие до сих пор отдают предпочтение бумажной литературе.
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Метки: интересно   книга   факт   факты   факты о книгах   фото   
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1  комментарий
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alexis 18 минут назад
Изначально книги напоминали свитки.
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