Ни для кого не секрет, если в помещении кто-то начинает зевать, к нему присоединяются все окружающие. Это относится и к книгам. То есть, если в произведении описан процесс зевания человека, читатель также невольно начнет зевать.



Казалось бы, безобидная сказка «Алиса в стране чудес», некогда была запрещена к продаже в Поднебесной. Интересные факты о книгах в том, что правительство решило, что описание животных, которые говорят, негативно влияет на психику детей и взрослых.



Подобная судьба постигла книгу о «Винни-Пухе». Ее нельзя было приобрести и прочитать в США, Англии, Турции. Также в Америке были запрещены книги о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Это было связано с упоминанием в произведениях различных ритуалов, пусть и не реальных. Однако вскоре запрет был снят. Более того, волшебству был посвящен целый парк.



Не так давно в Америке для создания книги были применены нанотехнологии. Ученые использовали электронный микроскоп и целые ионные пучки.



Также в мире создано издание, которое одновременно выполняет две задачи. Это и книга, и ночник.



В наши дни литературу можно читать с мобильных устройств. Для этого предусмотрены специальные сайты, на которых хранятся наиболее популярные и востребованные произведения.



Кроме этого, человек может слушать аудиокниги. Правда, в большинстве случаев текст читает робот, поэтому даже самое увлекательное произведение становится скучным и неинтересным. Однако иногда чтение доверяют профессиональным актерам. Они способны привнести в произведение что-то новое. Первоначально такие книги создавались для людей с проблемами зрения. Позже появились записи сказок для детей. Сейчас же воспользоваться аудиокнигой может любой желающий.



Чтение книг помогает человеку уснуть. По мнению ученых, многие произведения вызывают сонливость. Исключения – захватывающие романы, которые могут стать причиной бессонницы. Во всяком случае, пока человек не дойдет до развязки.



То есть чтение книг – полезно не только для интеллектуального развития, но и для здоровья. В частности, это относится к нервной системе.