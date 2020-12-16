В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете

Наша жизнь полна всего интересного и неизведанного. И сколько бы книг вы ни прочитали, на скольких сайтах бы ни зависали, всегда найдется то, что станет для вас открытием. Вот еще 30 любопытных фактов, узнав которые, вы еще немного обогатите свою копилку знаний!

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У бобров оранжевые зубы 0 Источник:

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Конфеты кенди корн (candy corn, в переводе - сладкая кукуруза), популярные в США, образуют кукурузу, если сложить их друг на друга 0 Источник:

Стрелка рядом с датчиком уровня топлива на панели приборов показывает, с какой стороны находится бак 0 Источник:

Кошки не различают сладкий вкус - у них нет рецепторов, отвечающих за его распознавание 0 Источник:

Добавление 1/4 чайной ложки соли к 6 столовым ложкам молотого кофе устраняет горький и кислый привкус, и в то же время делает напиток более насыщенным 0 Источник:

Если один пользователь iPhone отправит другому слова "pew pew" (пиу пиу), то на экране появится лазерное шоу 0 Источник:

Картина "Американская готика" изображает фермера и его дочь, а не его жену, как многие могли подумать 0 Источник:

Мыши-малютки залезают в цветы, чтобы полакомиться пыльцой, и иногда засыпают в бутонах 0 Источник:

Вулкан Тааль - действующий вулкан на Филиппинах, большинство из 47 кратеров которого спрятано под водой после его сильнейшего извержения много лет назад 0 Источник:

На случай, если вы еще не видели скелет черепахи 0 Источник:

Точки в знаке деления (обелюс) обозначают числитель и знаменатель 0 Источник:

У диснеевского Гуфи есть полное имя - Джордж Гиф (George Geef) 0 Источник:

Ресторан "Красти Краб" из мультфильма про Губку Боба сделан в форме ловушки для крабов 0 Источник:

Население Калифорнии больше, чем население всей Канады 0 Источник:

Дома в мультике про Губку Боба - это автомобильные глушители, оказавшиеся на дне океана из-за загрязнения 0 Источник:

А вы знали, что существует желтый арбуз? Это плод скрещивания дикого арбуза (у него желтый цвет мякоти) и его окультуренного вида 0 Источник:

Сюжет мультфильма "Король Лев" имеет четкую параллель с трагедией Уильяма Шекспира "Гамлет" 0 Источник:

Существует сорт баклажана, очень похожий на яйцо - это сорт "белое яйцо" или eggplant 0 Источник:

На самом деле, у сов длинные ноги 0 Источник:

Вот в какую конструкцию помещают детей, чтобы сделать им рентген 0 Источник:

В Италии осликов-нянь дрессировали для того, чтобы они перевозили ягнят до пастбища 0 Источник:

Зеленая и коричневая M&Ms - лесбиянки 0 Источник:

Символ "&" - это лигатура слова "Et", что означает "и" 0 Источник:

Вот такие костюмы носили во время вспышки бубонной чумы в Маниле в 1912 году 0 Источник:

А вы знали, что на логотипе шоколада Toblerone изображен медведь? 0 Источник:

Во время съемок "Звездных войн" в 1976 году у Кэрри Фишер и Харрисона Форда случился непродолжительный роман. Кэрри в то время было 19, а Харрисону — 33, он был женат и имел двоих детей. "Химия" между ними была настоящей и на экране 0 Источник:

Кто не знал, что Гендальф носил свою трубку в посохе? 0 Источник:

Голосами Муфасы и Сараби из "Короля Льва" говорили король и королева государства Замунда из фильма "Поездка в Америку" 0 Источник:

Сент-Люсия - единственная страна в мире, названная в честь женщины 0 Источник: