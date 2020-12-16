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В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете

В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете (31 фото)

Автор:
16 декабря 2020 11:36
Сообщество : Факты
Метки: знания   интересно   интересное   информация   подборка   полезно   факт   факты   
5055
31
Наша жизнь полна всего интересного и неизведанного. И сколько бы книг вы ни прочитали, на скольких сайтах бы ни зависали, всегда найдется то, что станет для вас открытием. Вот еще 30 любопытных фактов, узнав которые, вы еще немного обогатите свою копилку знаний!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: знания   интересно   интересное   информация   подборка   полезно   факт   факты   
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12  комментариев
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8k
Kostick Час назад
вот стрелка и бензобак, уже порядком надоели.
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218
Александр Поликарпов 5 минут назад
Завидую я вам, что ни день-открытия)))
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8k
Rihovich 43 минуты назад
"Кэрри в то время было 19, а Харрисону 33, он был женат и имел двоих детей."
По факту, описанному выше - троих.
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6k
Lev Asriev 50 минут назад
eggplant-это не сорт, а название баклажана по-английски.
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42
Edvard Suchkov Час назад
Про кошек не знал.
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39k
Raush Час назад
"Это плод скрещивания дикого арбуза с желтым цветом мякоти и его окультуренного вида" (c)... Скрещивание арбуза с цветом? Это как?
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10k
Serg2001 Raush Час назад
Дикий арбуз, у которого желтая мякоть, скрестили с обычным красным арбузом... Вроде всё понятно.. )
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Raush Serg2001 Час назад
Вот как ты сказал, вроде понятно, а то как на картинке, нихрена не понял...
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