В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете

Наша жизнь полна всего интересного и неизведанного. И сколько бы книг вы ни прочитали, на скольких сайтах бы ни зависали, всегда найдется то, что станет для вас открытием. Вот еще 30 любопытных фактов, узнав которые, вы еще немного обогатите свою копилку знаний!
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Конфеты кенди корн (candy corn, в переводе - сладкая кукуруза), популярные в США, образуют кукурузу, если сложить их друг на друга
Стрелка рядом с датчиком уровня топлива на панели приборов показывает, с какой стороны находится бак
Добавление 1/4 чайной ложки соли к 6 столовым ложкам молотого кофе устраняет горький и кислый привкус, и в то же время делает напиток более насыщенным
Если один пользователь iPhone отправит другому слова "pew pew" (пиу пиу), то на экране появится лазерное шоу
Картина "Американская готика" изображает фермера и его дочь, а не его жену, как многие могли подумать
Вулкан Тааль - действующий вулкан на Филиппинах, большинство из 47 кратеров которого спрятано под водой после его сильнейшего извержения много лет назад
Дома в мультике про Губку Боба - это автомобильные глушители, оказавшиеся на дне океана из-за загрязнения
А вы знали, что существует желтый арбуз? Это плод скрещивания дикого арбуза (у него желтый цвет мякоти) и его окультуренного вида
Сюжет мультфильма "Король Лев" имеет четкую параллель с трагедией Уильяма Шекспира "Гамлет"
Во время съемок "Звездных войн" в 1976 году у Кэрри Фишер и Харрисона Форда случился непродолжительный роман. Кэрри в то время было 19, а Харрисону — 33, он был женат и имел двоих детей. "Химия" между ними была настоящей и на экране
Голосами Муфасы и Сараби из "Короля Льва" говорили король и королева государства Замунда из фильма "Поездка в Америку"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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По факту, описанному выше - троих.