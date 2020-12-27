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Птицы научились ловко использовать «Реку смерти» из тысяч муравьёв, сметающих всё на своем пути

Птицы научились ловко использовать «Реку смерти» из тысяч муравьёв, сметающих всё на своем пути (6 фото)

Автор:
27 декабря 2020 10:32
Сообщество : Животные
Метки: интересно   насекомые   познавательно   птицы   симбиоз   факты   фото   
764
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Некоторые пернатые из тропических лесов Африки и Южной Америки нашли хитрый лайфхак, чтобы не тратить время на поиск пищи. Они ищут насекомых при помощи других насекомых.
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Метки: интересно   насекомые   познавательно   птицы   симбиоз   факты   фото   
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