Птицы научились ловко использовать «Реку смерти» из тысяч муравьёв, сметающих всё на своем пути

В этот момент насекомыши становятся особенно уязвимы, ведь им приходится в спешке покидать укрытия и двигаться по открытой местности. И птицы научились этим пользоваться. Они попросту отлавливают беженцев! Даже будучи сытыми, пернатые троглодиты продолжают следить за шествием муравьёв до самого вечера, чтобы узнать, где они встанут на ночлег, и где их искать на следующее утро.