Птицы научились ловко использовать «Реку смерти» из тысяч муравьёв, сметающих всё на своем пути

Некоторые пернатые из тропических лесов Африки и Южной Америки нашли хитрый лайфхак, чтобы не тратить время на поиск пищи. Они ищут насекомых при помощи других насекомых.
Знакомьтесь, бродячие муравьи. Они променяли гигантские мегаполисы-муравейники на вечные странствия. Постоянных гнёзд они не строят — лишь время от времени делают привалы. Вместо этого они путешествуют, принося разбой и смерть всему, что встречается у них на пути.
Свирепые захватчики движутся огромной колонной. Впереди широким фронтом (до 15 метров шириной) идут солдаты и сборщики — они разбирают на запчасти всё живое, обыскивая каждый листочек, каждый закуток. За ними — колонна с королевой и носильщиками. Замыкает процессию ещё один отряд солдат.
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Что остаётся несчастным букашкам при таком жутком раскладе? Бежать! Прятаться — бесполезно, тебя всё равно найдут и распотрошат. Поэтому перед колонной муравьёв всегда движется живая волна из других насекомых, в панике освобождающих дорогу орде монстров-убийц. Это явление даже получило собственное название — «синдром муравьёв-кочевников».
В этот момент насекомыши становятся особенно уязвимы, ведь им приходится в спешке покидать укрытия и двигаться по открытой местности. И птицы научились этим пользоваться. Они попросту отлавливают беженцев! Даже будучи сытыми, пернатые троглодиты продолжают следить за шествием муравьёв до самого вечера, чтобы узнать, где они встанут на ночлег, и где их искать на следующее утро.
Если муравьи разбивают лагерь (обычно от недели до месяца) — то пернатые ищут другую муравьиную орду, которая в этот момент продолжает кошмарить обитателей микромира. А некоторые хитрецы следят сразу за несколькими колониями одновременно — так у них всегда под крылом много лёгкой и доступной еды.
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