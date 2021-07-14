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Почему птиц не бьёт током, когда они сидят на проводах под огромным напряжением?

Почему птиц не бьёт током, когда они сидят на проводах под огромным напряжением? (4 фото)

Автор:
14 июля 2021 09:37
Сообщество : Факты
Метки: интересно   познавательно   провода   птицы   ток   факты   фото   
1109
4

Пернатых что, вообще током не бьёт?

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Метки: интересно   познавательно   провода   птицы   ток   факты   фото   
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16  комментариев
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54k
Алекс Юстасов 2 часа назад
Мы это еще в школе знали. Пусть и нынешняя молодежь узнает.
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222
Napoleon Solo 2 минуты назад
Опытный электрик даже жену за оба соска не трогает одновременно
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28k
Кот Баюн 5 минут назад
Пост для долбойобов?
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2k
Станнис 12 минут назад
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471
Alexander Kolesnikov Полчаса назад
Такое впечатление, что автор пересказывает то, что услышал от другана, которому приятель в теме что-то пытался втолковать: "Прикинь, братан, сидит птица на проводах на сто тыщ вольт, а по ней пару вольт бежит."
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4k
Владимир 37 минут назад
Физику надо было изучать в школе, тогда было бы понятно
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27k
Игорь 59 минут назад
"Поэтому из сотни тысяч вольт по птице пробежится дай бог парочка, чего пернатые и не заметят."
=====
На линии ЛЭП с сотнями тысяч вольт птички не дуры и садиться таки не спешат. Что-то им подсказывает ещё на подлёте, что не нужно этого делать.
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46k
parallax Час назад
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3k
aed Час назад
Феерический бред.
Физика? Не, не слышал... Это все что я могу сказать про автора поста.
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28k
ACU900 2 часа назад
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Сам лично видел как ворона зажарилась на даче ...
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