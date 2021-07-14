Почему птиц не бьёт током, когда они сидят на проводах под огромным напряжением?

Физика? Не, не слышал.

В 19 веке немецкий джентльмен по имени Георг Ом открыл занимательный закон природы — закон Ома. Согласно этому правилу сила тока — это напряжение, деленное на сопротивление. Простыми словами, чем сильнее сопротивление электрической цепи, тем меньше там течёт тока.

Именно поэтому электричество «не любит» проходить сквозь сидячих на проводах птиц — путь становится длиннее, да и наполненное органикой тулово активно сопротивляется движению электронов. Поэтому из сотни тысяч вольт по птице пробежится дай бог парочка, чего пернатые и не заметят.