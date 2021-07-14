Почему птиц не бьёт током, когда они сидят на проводах под огромным напряжением?

Пернатых что, вообще током не бьёт?
Если не учить законы физики, можно спокойно их игнорировать!
Бьёт, и ещё как. В некоторых регионах до 60% коротких замыканий на подстанциях связано с деятельностью птичек. Но нам, обывателям, о таких вещах никто не докладывает. У животных нет никакой сверхзащиты от электричества: ни прорезиненных лапок, ни встроенных резисторов. Просто на их стороне играет физика.
Физика? Не, не слышал.
В 19 веке немецкий джентльмен по имени Георг Ом открыл занимательный закон природы — закон Ома. Согласно этому правилу сила тока — это напряжение, деленное на сопротивление. Простыми словами, чем сильнее сопротивление электрической цепи, тем меньше там течёт тока.
Именно поэтому электричество «не любит» проходить сквозь сидячих на проводах птиц — путь становится длиннее, да и наполненное органикой тулово активно сопротивляется движению электронов. Поэтому из сотни тысяч вольт по птице пробежится дай бог парочка, чего пернатые и не заметят.
Если бы технаря попросили нарисовать птичку.
Но если пташка сядет на два провода или случайно заденет крылом ветку дерева — пиши пропало. По собственной неосторожности она создаст путь с меньшим сопротивлением и сама станет проводником. А значит вся мощь направленных частиц рванет через её тщедушное тельце.
Чаще всего с такими проблемами сталкиваются крупные птицы, так как их крылья могут задеть сразу два провода или элементы столба.
И из прекрасного крылатого создания получится очень грустная птичка-гриль в панировке из перьев.
Источник:
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На линии ЛЭП с сотнями тысяч вольт птички не дуры и садиться таки не спешат. Что-то им подсказывает ещё на подлёте, что не нужно этого делать.
Физика? Не, не слышал... Это все что я могу сказать про автора поста.