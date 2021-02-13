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Где городские голуби прячут своих птенцов

Где городские голуби прячут своих птенцов (3 фото)

Автор:
13 февраля 2021 09:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: голуби   голубь   город   интересно   птенцы   птицы   факты   фото   
1075
3
Наверное, каждый хоть раз задумывался, почему на улицах не видно птенцов голубей? Чтобы понять, как и для чего эти птицы скрывают потомство, нужно рассмотреть особенности их гнездования и взросления.
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Метки: голуби   голубь   город   интересно   птенцы   птицы   факты   фото   
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60k
Доктор Джонс 2 часа назад
Пернатые крысы...
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4k
Александр Иванов 38 минут назад
Меня тоже интересовало, где их мелочь растёт. За всю жизнь не видал ни одного.
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50k
Похабыч Час назад
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799
Hellscream Похабыч 58 минут назад
Приплел неприплетаемое , браво
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1k
Digektor Час назад
На чердаках они вот такие :)
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13k
Patmaz 2 часа назад
"Если сизари облюбовали какое-нибудь место, то выселить их оттуда практически невозможно"

Выселил без проблем. Выгнал с чердака, а потом закрыл все места, откуда они могли залететь.
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