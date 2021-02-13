Где городские голуби прячут своих птенцов

Многие птицы, живущие в городских парках, не скрывают свои гнезда от людей. Они так же, как в лесу, вьют сооружения для кладки:



на ветках деревьев;

в фасадах домов;

в специально развешенных людьми дуплянках.

Воробьи, скворцы, вороны постоянно прилетают к месту гнездования, и если оно находится в доступности человека, то в нем можно увидеть маленьких воробьев.



Голуби предпочитают прятать потомство от посторонних глаз, поэтому селятся на чердаках многоэтажек. Люди просто так не могут ходить туда, поэтому птенцы чаще всего скрыты от глаз. Единственным доказательством того, что у голубя где-то растет потомство, можно по тому, что он летает возле крыши с сухой веточкой. Но и то, в условиях города, проследить за маленькой птичкой, которая легко теряется в стае, просто невозможно.