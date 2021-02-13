Где городские голуби прячут своих птенцов

Наверное, каждый хоть раз задумывался, почему на улицах не видно птенцов голубей? Чтобы понять, как и для чего эти птицы скрывают потомство, нужно рассмотреть особенности их гнездования и взросления.
Сизари строят гнезда невидимые для людей
Многие птицы, живущие в городских парках, не скрывают свои гнезда от людей. Они так же, как в лесу, вьют сооружения для кладки:
на ветках деревьев;
в фасадах домов;
в специально развешенных людьми дуплянках.
Воробьи, скворцы, вороны постоянно прилетают к месту гнездования, и если оно находится в доступности человека, то в нем можно увидеть маленьких воробьев.
Голуби предпочитают прятать потомство от посторонних глаз, поэтому селятся на чердаках многоэтажек. Люди просто так не могут ходить туда, поэтому птенцы чаще всего скрыты от глаз. Единственным доказательством того, что у голубя где-то растет потомство, можно по тому, что он летает возле крыши с сухой веточкой. Но и то, в условиях города, проследить за маленькой птичкой, которая легко теряется в стае, просто невозможно.
на ветках деревьев;
в фасадах домов;
в специально развешенных людьми дуплянках.
Воробьи, скворцы, вороны постоянно прилетают к месту гнездования, и если оно находится в доступности человека, то в нем можно увидеть маленьких воробьев.
Голуби предпочитают прятать потомство от посторонних глаз, поэтому селятся на чердаках многоэтажек. Люди просто так не могут ходить туда, поэтому птенцы чаще всего скрыты от глаз. Единственным доказательством того, что у голубя где-то растет потомство, можно по тому, что он летает возле крыши с сухой веточкой. Но и то, в условиях города, проследить за маленькой птичкой, которая легко теряется в стае, просто невозможно.
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Если сизари облюбовали какое-нибудь место, то выселить их оттуда практически невозможно. За годы гнездования на крыше ее поверхность превращается в смесь помета, перьев, скорлупы, погибших птенцов и гнездового материала, поэтому даже тот, кому открыт доступ на чердак, скорее поспешит уйти, чем отыскивать птичьих отпрысков.
Во всем виноват птенцовый тип развития
Практически все городские птицы отличаются птенцовым типом развития. А это значит, что птенцы совершенно беспомощны ровно до того момента, как смогут встать на крыло. Поэтому маленькие сизари, вороны, воробьи практически до взросления находятся в гнездах. Питаются «птичьим молоком» и зернами из материнского зоба, а когда вылетают на улицу, уже мало отличаются от своих повзрослевших родителей.
Конечно, они немного меньше и ярче, их перья, еще нагруженные пушком, не так лоснятся и блестят. Кроме того, у птенцов голубей радужка глаза коричневая, у половозрелых особей она окрашена в красный или оранжевый цвет.
Конечно, они немного меньше и ярче, их перья, еще нагруженные пушком, не так лоснятся и блестят. Кроме того, у птенцов голубей радужка глаза коричневая, у половозрелых особей она окрашена в красный или оранжевый цвет.
Голубь подрастает в течение месяца, к этому времени перьевой покров практически сформирован. Они готовы летать, добывать корм, хотя по неопытности могут попасть под колеса автомобиля. Есть еще одна черта молодняка. Совсем юный птенец еще может искать корм в зобе старших, поэтому основание клюва «подростка» еще какое-то время неоперенное. Нам кажется, что клюв птицы длиннее, но это иллюзия, просто он еще не оброс пухом, как клюв сизаря взрослого.
Почему не видно птенцов
Голуби размножаются не синхронно в отличие от скворцов, которые выводят на первую прогулку в парк толпы птенцов в мае-июне. В это время можно увидеть, как скворец кормит слетков, что не скажешь о голубях. Они приступают к размножению в феврале и за год успевают принести 4-5 приплодов. Частенько их гнезда разоряют птицы, тогда пара приступает к гнездованию снова. Птенцы появляются на улицах постепенно, мы не видим их связи с родителями, поэтому нам кажется, что голуби не бывают маленькими и не высиживают «голубят».
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Выселил без проблем. Выгнал с чердака, а потом закрыл все места, откуда они могли залететь.