«Ни шагу назад!», или почему птицы не умеют ходить задом?

Голуби ходят, воробушки прыгают, страусы бегают. Но почему-то делают это только по направлению вперёд, как будто кто-то приставил им сзади иглу и не даёт пятиться. Что же заставляет их двигаться только по направлению к светлому (или не очень) будущему, не делая ни шага назад?
Приказ "ни шагу назад" выполнен с отличием! Требую выдать медаль!
Для начала — следует понимать, что датчики заднего хода на птичьей попе не предусмотрены, поэтому они тупо не могут видеть, куда пятятся. Даже если глаза пернатого имеют круговой обзор, задняя часть обзора всё равно заслоняется собственным туловищем.
Курицы — одни из немногих птиц, которые умеют шагать назад (правда, совсем чуть-чуть).
Эффективно шагать назад мешает и строение ног. Конечности пернатых работают как пружины, они отталкивают тело вперёд и вверх. Толчок одной ноги даёт телу достаточный импульс, чтобы за те доли секунды, пока туша движется вперёд, вторая нога успела встать на нужное место.
При движении назад сила толчка получается недостаточной, и вторая нога может не успеть встать на подходящую позицию. Поэтому птица может упасть на ровном месте. К тому же, есть риск воткнуться хвостом в землю и испортить рулевое оперение, что непременно скажется на качестве полёта.
Зато вперёд походка у птиц поистине летящая.
Только вперёд шагают, кстати, не только пернатые. Кенгуру, змеи, ящерицы, некоторые насекомые — это далеко не полный список тех, кто не умеет или не может ходить назад. Причины — те же: сенсорные органы, которые позволяют ощущать путь, находятся только на передней части тела, а органы движения не приспособлены для того, чтобы шагать или ползти хвостом вперёд.
Да, мы не можем ходить задом. Но можете ли вы также брутально ходить передом?
Впрочем, даже те, кто умеют шагать назад, этой возможностью не любят пользоваться. Вспомните, давно ли вы двигались по улице вперёд пятой точкой? Вот то-то и оно!
Источник:
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