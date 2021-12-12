«Ни шагу назад!», или почему птицы не умеют ходить задом?

Да, мы не можем ходить задом. Но можете ли вы также брутально ходить передом?

Впрочем, даже те, кто умеют шагать назад, этой возможностью не любят пользоваться. Вспомните, давно ли вы двигались по улице вперёд пятой точкой? Вот то-то и оно!



