FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 11095 постов • 1278 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
«Ни шагу назад!», или почему птицы не умеют ходить задом?

«Ни шагу назад!», или почему птицы не умеют ходить задом? (5 фото)

Автор:
12 декабря 2021 09:43
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   птицы   факты   фото   ходить задом   
436
5

Голуби ходят, воробушки прыгают, страусы бегают. Но почему-то делают это только по направлению вперёд, как будто кто-то приставил им сзади иглу и не даёт пятиться. Что же заставляет их двигаться только по направлению к светлому (или не очень) будущему, не делая ни шага назад?

Приказ "ни шагу назад" выполнен с отличием! Требую выдать медаль!

Для начала — следует понимать, что датчики заднего хода на птичьей попе не предусмотрены, поэтому они тупо не могут видеть, куда пятятся. Даже если глаза пернатого имеют круговой обзор, задняя часть обзора всё равно заслоняется собственным туловищем.

×
×

Курицы — одни из немногих птиц, которые умеют шагать назад (правда, совсем чуть-чуть).

Эффективно шагать назад мешает и строение ног. Конечности пернатых работают как пружины, они отталкивают тело вперёд и вверх. Толчок одной ноги даёт телу достаточный импульс, чтобы за те доли секунды, пока туша движется вперёд, вторая нога успела встать на нужное место.

При движении назад сила толчка получается недостаточной, и вторая нога может не успеть встать на подходящую позицию. Поэтому птица может упасть на ровном месте. К тому же, есть риск воткнуться хвостом в землю и испортить рулевое оперение, что непременно скажется на качестве полёта.

Зато вперёд походка у птиц поистине летящая.

Только вперёд шагают, кстати, не только пернатые. Кенгуру, змеи, ящерицы, некоторые насекомые — это далеко не полный список тех, кто не умеет или не может ходить назад. Причины — те же: сенсорные органы, которые позволяют ощущать путь, находятся только на передней части тела, а органы движения не приспособлены для того, чтобы шагать или ползти хвостом вперёд.

Да, мы не можем ходить задом. Но можете ли вы также брутально ходить передом?

Впрочем, даже те, кто умеют шагать назад, этой возможностью не любят пользоваться. Вспомните, давно ли вы двигались по улице вперёд пятой точкой? Вот то-то и оно!


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: животные   интересно   птицы   факты   фото   ходить задом   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Что стало с рукой мужчины, которую он не опускает уже более 45 лет (3 фото) Что стало с рукой мужчины, которую он не опускает уже более 45 лет (3 фото) Жаба размером с ноготок светится и выделяет яд Жаба размером с ноготок светится и выделяет яд Это создание склеивает лапки муравьям и живёт целых 11 лет в скромности и аскезе Это создание склеивает лапки муравьям и живёт целых 11 лет в скромности и аскезе Почему лосю нелегко жить зимой: 9 особенностей из жизни «сохатого» Почему лосю нелегко жить зимой: 9 особенностей из жизни «сохатого» Как живёт королевский пингвин: 10 интересных особенностей из жизни крупной нелетающей птицы Как живёт королевский пингвин: 10 интересных особенностей из жизни крупной нелетающей птицы Как горные козлы ходят по отвесным скалам? Как горные козлы ходят по отвесным скалам?
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1043760



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Почему в снежном иглу сухо и тепло?
7
79
Почему в снежном иглу сухо и тепло?
Настоящий полковник?
3
605
Настоящий полковник?
Набирающие популярность в сообществах
Роман Тимохин - поездка в Италию
0
5
Роман Тимохин - поездка в Италию
Самая древняя профессия
0
12
Самая древняя профессия
Как получить один миллион рублей на запись своей музыки (4 фото)
Как получить один миллион рублей на запись своей музыки (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный косплей
0
1

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
3
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#ватермарк#приколы#новости#юмора#Разное#Жизнь#знаменитости#полиция
#фото#животные#прикол#подборка#смешные#Ynews#комментарии#интересное#кино#актеры
#интересно#люди#история#картинки#познавательно#добрые видео#СССР#дтп#сарказм#Япония

На что жалуетесь?

Вернуться