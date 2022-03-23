35 фото о жизни в Германии, которые доказывают, что это совершенно другой мир

В сознании большинства Германия — это страна людей, которые любят правила и бюрократию, практичность и эффективность, колбаски и пиво. Однако Германия также может похвастаться богатой культурой, чудесной природой и архитектурой, а еще, как и любая страна в мире, — уникальными обычаями и странностями, которые не перестают удивлять иностранцев.
1. Немецкий цирк показывает голограммы вместо настоящих животных, чтобы зрители насладились волшебством без жестокости. И это очень круто
2. В случае пробки водители по закону должны прижаться к обочине с обеих сторон дороги, чтобы освободить полосу для экстренных служб
3. В апреле в Германии цветут вишневые деревья. Боннский «Тоннель цветущей сакуры» — один из самых красочных в Германии
5. Это Neustadt Kunsthofpassage — здание в Германии, которое играет музыку, когда идет дождь
8. В Техническом университете Мюнхена с четвертого этажа можно спуститься с помощью горки вместо лестницы
10. В маленьком немецком городе Бад-Фильбель не хватало места для новой библиотеки. Поэтому они построили первый библиотечный мост в Европе
11. Один немецкий профессор, заядлый фанат «Звездных войн», перекрасил обсерваторию в R2-D2
15. Этот дом, заросший плющом, находится в ботаническом саду Гиссена, старейшем ботаническом саду Германии
16. В Германии есть аквапарк "Тропические острова". Это буквально тропический остров, построенный внутри старого ангара для дирижаблей
17. Парковочные места для женщин. Около 7% насильственных преступлений против женщин происходят на парковках, и это попытка сделать ее более безопасной для женщин
28. Перед немецким Леголендом на скамейке сидит пожилой немец из LEGO в сандалиях с носками
29. "У нас в Германии есть "блевательные раковины", обычно в тех местах, где проходят мероприятия типа Октоберфеста"
30. Из космоса можно до сих пор увидеть границу между восточным и западным Берлином из-за разного типа лампочек, которые используют в этих регионах
32. В Германии построили магистраль для электрических грузовиков, чтобы уменьшить загрязнение атмосферы
34. "Мой Gesellenstück. Проект, который ты должен самостоятельно смоделировать и построить, чтобы стать лицензированным плотником в Германии"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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https://earth.google.com/web/search/Башня Эшенхайм, Эшенхаймер Тор, Франкфурт-на-Майне, Германия/@50.11635645,8.68070556,117.47556421a,230.78603197d,35y,147.63493576h,82.62002393t,0r/data=CtsBGrABEqkBCiUweDQ3YmQwZWIwMmEzNTI5YmY6MHhhZDBkZDViZmQyOWMwM2Q0GcjXVMz3DklAIb2o3a8CXCFAKm7QkdCw0YjQvdGPINCt0YjQtdC90YXQsNC50LwsINCt0YjQtdC90YXQsNC50LzQtdGAINCi0L7RgCwg0KTRgNCw0L3QutGE0YPRgNGCLdC90LAt0JzQsNC50L3QtSwg0JPQtdGA0LzQsNC90LjRjxgBIAEiJgokCRoOhA2oAT3AEbBnJJYKBj3AGWNxlMC12GBAIYcyfXp212BAhttps://earth.google.com/web/search/Башня Эшенхайм, Эшенхаймер Тор, Франкфурт-на-Майне, Германия/@50.11635645,8.68070556,117.47556421a,230.78603197d,35y,147.63493576h,82.62002393t,0r/data=CtsBGrABEqkBCiUweDQ3YmQwZWIwMmEzNTI5YmY6MHhhZDBkZDViZmQyOWMwM2Q0GcjXVMz3DklAIb2o3a8CXCFAKm7QkdCw0YjQvdGPINCt0YjQtdC90YXQsNC50LwsINCt0YjQtdC90YXQsNC50LzQtdGAINCi0L7RgCwg0KTRgNCw0L3QutGE0YPRgNGCLdC90LAt0JzQsNC50L3QtSwg0JPQtdGA0LzQsNC90LjRjxgBIAEiJgokCRoOhA2oAT3AEbBnJJYKBj3AGWNxlMC12GBAIYcyfXp212BA
В. Маяковский.
Пи..еж.
Хотя, может в пятизвездочных есть.
Или недавно везде положили...
Или если русские заселяются, тогда убирают...
Короче, ни разу не видел.
Вообще-то, там лежат обычно копии Нового Завета. На нескольких языках. Декларацию не видел ни разу.
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квадратное как панцер "Тигр"
тевтонские традиции
Сейчас там толпы негров, арабов и хохлов