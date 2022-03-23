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35 фото о жизни в Германии, которые доказывают, что это совершенно другой мир

35 фото о жизни в Германии, которые доказывают, что это совершенно другой мир (36 фото)

Автор:
23 марта 2022 16:47
Сообщество : Путешествия
Метки: Германия   Фотоподборка   жизнь в Германии   интересное   путешествия   фотографии из соцсетей   
2287
36

В сознании большинства Германия — это страна людей, которые любят правила и бюрократию, практичность и эффективность, колбаски и пиво. Однако Германия также может похвастаться богатой культурой, чудесной природой и архитектурой, а еще, как и любая страна в мире, — уникальными обычаями и странностями, которые не перестают удивлять иностранцев.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Германия   Фотоподборка   жизнь в Германии   интересное   путешествия   фотографии из соцсетей   
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24  комментария
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20k
Serg2001 Час назад
"В каждом номере немецкого отеля лежит копия Декларации прав человека ООН". А толку то? Права есть только у Америки и тех, кто ей вылизывает всё, что она потребует.
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717
Шурман 2 минуты назад
Мрачноватое место , днем бомжи и турки , вечером хрен знает кто обитает , прошлым летом 5 часов на этих ступеньках просидел , турок урод на станции сказал что это не мой поезд на Брюссель . А следующий был через 5 часов , мало того что уставший был так еще и на мраморе пришлось сидеть
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9k
wild cat 11 минут назад
к 24-й. действительно необычно. сторожевая башня и современные постройки:
https://earth.google.com/web/search/Башня Эшенхайм, Эшенхаймер Тор, Франкфурт-на-Майне, Германия/@50.11635645,8.68070556,117.47556421a,230.78603197d,35y,147.63493576h,82.62002393t,0r/data=CtsBGrABEqkBCiUweDQ3YmQwZWIwMmEzNTI5YmY6MHhhZDBkZDViZmQyOWMwM2Q0GcjXVMz3DklAIb2o3a8CXCFAKm7QkdCw0YjQvdGPINCt0YjQtdC90YXQsNC50LwsINCt0YjQtdC90YXQsNC50LzQtdGAINCi0L7RgCwg0KTRgNCw0L3QutGE0YPRgNGCLdC90LAt0JzQsNC50L3QtSwg0JPQtdGA0LzQsNC90LjRjxgBIAEiJgokCRoOhA2oAT3AEbBnJJYKBj3AGWNxlMC12GBAIYcyfXp212BAhttps://earth.google.com/web/search/Башня Эшенхайм, Эшенхаймер Тор, Франкфурт-на-Майне, Германия/@50.11635645,8.68070556,117.47556421a,230.78603197d,35y,147.63493576h,82.62002393t,0r/data=CtsBGrABEqkBCiUweDQ3YmQwZWIwMmEzNTI5YmY6MHhhZDBkZDViZmQyOWMwM2Q0GcjXVMz3DklAIb2o3a8CXCFAKm7QkdCw0YjQvdGPINCt0YjQtdC90YXQsNC50LwsINCt0YjQtdC90YXQsNC50LzQtdGAINCi0L7RgCwg0KTRgNCw0L3QutGE0YPRgNGCLdC90LAt0JzQsNC50L3QtSwg0JPQtdGA0LzQsNC90LjRjxgBIAEiJgokCRoOhA2oAT3AEbBnJJYKBj3AGWNxlMC12GBAIYcyfXp212BA
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59
GoblinFegya 19 минут назад
А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейтах водосточных труб.
В. Маяковский.
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1k
Vadim Balabanov 23 минуты назад
4. В каждом номере немецкого отеля лежит копия Декларации прав человека ООН
Пи..еж.
Хотя, может в пятизвездочных есть.
Или недавно везде положили...
Или если русские заселяются, тогда убирают...
Короче, ни разу не видел.
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2k
Атомный Крот Полчаса назад
4. В каждом номере немецкого отеля лежит копия Декларации прав человека ООН

Вообще-то, там лежат обычно копии Нового Завета. На нескольких языках. Декларацию не видел ни разу.
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5k
Allmaster Полчаса назад
Идея с ключом годная )) Нужно на домофоне такую скобку сделать соседям... ну и себе, чтоб не говорили что шифруюсь))
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4k
Konstantin Klipikov Полчаса назад
34 - это работа столяра, а не плотника. Плотник мастер больших форм: дом, корабль, плот (от которого слово и происходит). Столяр делает столы и стулья.
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95
deadDEVIL Konstantin Klipikov Минуту назад
Плотники делают вещи из древесины, воплощая в жизнь масштабные проекты, а столяры изготавливают предметы быта и интерьера, выполняя более изящную и творческую работу.
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6k
Александр Зотов 38 минут назад
Здание детского сада в форме кошки
-----
квадратное как панцер "Тигр"

тевтонские традиции
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1k
paranoik_ 38 минут назад
загнивает запад, видно по вялым лепесткам сакуры. а ещё они являются побеждённой страной
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581
сергей 41 минуту назад
Скоро бендера прийдёт- порядок свой наведёт. Изгадят всё. А потом ещё какие нибудь нигеры припожалуют в старушку европу, а мужчин чтобы защитить нет - одни голубые.
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−98
Cryptopunk 42 минуты назад
Жалко конечно такую красоту не уберечь от ядерной войны.
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519
Мурчелло 47 минут назад
Они по полчаса там стоят?
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11k
Павел Бреусов Час назад
Ну если у нас ввести штрафы как в Германии за нарушения ПДД, то и у нас начут соблюдать, в том числе скорые и пожарных пропускать...
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7k
a_komolow Час назад
Это было раньше
Сейчас там толпы негров, арабов и хохлов
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10k
Касьян Пуздой Час назад
пффф... у нас в России навалом таких мест. ничего из приведённого не удивило. разве что один нюанс: надо не домики для бомжей строить, а стремиться к тому, чтобы бомжей не было. например, в России население в два раза больше чем в Германии, а бомжей в 5, ПЯТЬ, раз меньше. так что, гансам есть куда расти.
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23k
Ego sum qui sum Час назад
ой не время сейчас восторгаться немцами
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