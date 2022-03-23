35 фото о жизни в Германии, которые доказывают, что это совершенно другой мир

В сознании большинства Германия — это страна людей, которые любят правила и бюрократию, практичность и эффективность, колбаски и пиво. Однако Германия также может похвастаться богатой культурой, чудесной природой и архитектурой, а еще, как и любая страна в мире, — уникальными обычаями и странностями, которые не перестают удивлять иностранцев.