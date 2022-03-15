Растения, к которым лучше и близко не подходить

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Это самые пугающие растения на нашей планете.
Они давно известны как ядовитые монстры флоры. А про некоторые из них даже поэмы сочиняют. К примеру Пушкин Александр Сергеевич.
Омежник шафранный
Водится в Европе. И считается, что именно его имел в виду учёный Павсаний, который описал растущее на Сардинии растение так: "вкушая которое, люди охватываются конвульсиями и смеются против воли".
В омежнике содержится опасное вещество - энантотоксин. Маленькой дозы достаточно, чтобы человек потерял сознание. Или даже умер. Энантотоксин заставляет лицевые мышцы сокращаться, лицо принимает странное выражение, похожее на кривую улыбку. Вот именно эта реакция и вызвала название "сардоническая ухмылка".
В омежнике содержится опасное вещество - энантотоксин. Маленькой дозы достаточно, чтобы человек потерял сознание. Или даже умер. Энантотоксин заставляет лицевые мышцы сокращаться, лицо принимает странное выражение, похожее на кривую улыбку. Вот именно эта реакция и вызвала название "сардоническая ухмылка".
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Гимпи или Джимпи-джимпи
Название можно перевести как "Застрели меня". Растет в Австралии. В стрекательных клетках Гимпи находится яд мороидин. Те, кому не посчастливилось встретиться с Гимпи рассказывали, что прикосновение можно приравнять к ожогу раскалённым железом или ударом тока.
Боль от ожога не проходит в течение двух суток! Потом начинает медленно слабеть, но полностью избавиться от боли получится только через 1-2 месяца. Ядовита также и пыльца растения.
Боль от ожога не проходит в течение двух суток! Потом начинает медленно слабеть, но полностью избавиться от боли получится только через 1-2 месяца. Ядовита также и пыльца растения.
Цербера (Дерево самоубийц)
Живет в Индии. Яд церебрин, который содержится в косточке плода этого обманчиво-красивого дерева. Пахнет оно жасмином. И останавливает сердце через 3-4 часа после применения. Быстро разлагается в организме и его невозможно обнаружить. Да. Использовали его не только самоубийцы, но и убийцы.
Интересно, что церберу продают как декоративное растение.
Интересно, что церберу продают как декоративное растение.
Манчинелла
Он растёт на Антильских островах. Самое безумное, что можно придумать - это стоять под манчинеллой во время дождя, ведь в воде, стекающей с листьев достаточно яда, чтобы на тот, кто спрятался под кроной дерева, получил очень сильные ожоги и потерял зрение. Если растение находится в местах скопления туристов, то его обычно увешивают предупреждающими табличками.
Скополия корниолийская
Растение с таким замысловатым названием растет в Закарпатье, на Кавказе и Закавказье. Его считают лекарственным и культивируют в России. Сырье идет на экспорт, его используют для производства гидробромид скополамина. Скополамин применяется для предупреждения спазмов в психиатрии, при эпилепсии и болезни Паркинсона. Но ухаживать за растением приходится в перчатках, очках, респираторе, ведь все части растения ядовиты. При передозировке можно наблюдать тахикардию, атонию кишечника, судороги.
Борщевик Сосновского
Мало кто в России не знаком с этим растением. Сок его содержит светочувствительные вещества (бергаптен, псорален, метоксален) и под действием ультрафиолетового излучения может вызвать серьезные кожные ожоги. При попадании в глаза может привести к слепоте.
Анчар
В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит - один во всей вселенной.
Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила,
И зелень мертвую ветвей
И корни ядом напоила...
Анчар очень долгое время считался очень ядовитым. Голландский ботаник Румпф писал так: "Под самым деревом не растут ни другие деревья, ни кусты, ни травы - не только под его кроной, но даже на расстоянии брошенного камня: почва там бесплодна, темна и словно обуглена. Ядовитость дерева такова, что садящиеся на его ветви птицы, наглотавшись отравленного воздуха, одурманенные падают на землю и умирают, и их перья устилают почву."
Но анчар на самом деле не так уж ядовит. Да, в его млечный сок окунали стрелы, длительный контакт с листьями может привести к ожогам. Но птицы могут свободно располагаться на его ветвях. Яд анчара опасен только если попадет в кровь, слизистые или пищеварительную систему.
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит - один во всей вселенной.
Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила,
И зелень мертвую ветвей
И корни ядом напоила...
Анчар очень долгое время считался очень ядовитым. Голландский ботаник Румпф писал так: "Под самым деревом не растут ни другие деревья, ни кусты, ни травы - не только под его кроной, но даже на расстоянии брошенного камня: почва там бесплодна, темна и словно обуглена. Ядовитость дерева такова, что садящиеся на его ветви птицы, наглотавшись отравленного воздуха, одурманенные падают на землю и умирают, и их перья устилают почву."
Но анчар на самом деле не так уж ядовит. Да, в его млечный сок окунали стрелы, длительный контакт с листьями может привести к ожогам. Но птицы могут свободно располагаться на его ветвях. Яд анчара опасен только если попадет в кровь, слизистые или пищеварительную систему.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь интересное природа путешествия растения флора
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