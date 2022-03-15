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Растения, к которым лучше и близко не подходить

Растения, к которым лучше и близко не подходить (8 фото)

Автор:
15 марта 2022 15:17
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   интересное   природа   путешествия   растения   флора   
1838
8
Это самые пугающие растения на нашей планете.
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Источник:

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Метки: Жизнь   интересное   природа   путешествия   растения   флора   
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7  комментариев
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5k
Mowgley 2 часа назад
Сардиния, Индия...

Наши обитатели белена, болиголов, вех, вороний глаз, клещевина, чемерица могут убить на раз.
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Krapiv 51 минуту назад
может капуста брокколи и полезна, но тарелки с ней я тоже обхожу стороной
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279
Змей Горыныч Час назад
Даже косточки вишни содержат яд
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Видов борщевика огромное множество - больше полутора сотен. И только борщевик Сосновского из них опасен. Так что не стоило называть род растения вместо него самого.
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