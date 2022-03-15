Растения, к которым лучше и близко не подходить

В пустыне чахлой и скупой,

На почве, зноем раскаленной,

Анчар, как грозный часовой,

Стоит - один во всей вселенной.

Природа жаждущих степей

Его в день гнева породила,

И зелень мертвую ветвей

И корни ядом напоила...

Анчар очень долгое время считался очень ядовитым. Голландский ботаник Румпф писал так: "Под самым деревом не растут ни другие деревья, ни кусты, ни травы - не только под его кроной, но даже на расстоянии брошенного камня: почва там бесплодна, темна и словно обуглена. Ядовитость дерева такова, что садящиеся на его ветви птицы, наглотавшись отравленного воздуха, одурманенные падают на землю и умирают, и их перья устилают почву."

Но анчар на самом деле не так уж ядовит. Да, в его млечный сок окунали стрелы, длительный контакт с листьями может привести к ожогам. Но птицы могут свободно располагаться на его ветвях. Яд анчара опасен только если попадет в кровь, слизистые или пищеварительную систему.